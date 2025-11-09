Một ngôi nhà cổ ở làng cổ Bách Thuận, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây được cho là ngôi nhà cổ nhất tại xã Bách Thuận với tuổi đời gần 200 năm.

Nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình (thủ phủ tỉnh Thái Bình) khoảng 13km làng vườn Bách Thuận thuộc xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư là ngôi làng cổ, nhân dân gắn bó với nghề trồng cây cảnh lâu đời.

Đây cũng là làng vườn duy nhất của tỉnh Thái Bình còn lưu giữ nhiều nhà cổ-nếp nhà Việt cổ mang nét đặc trưng tiêu biểu của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Ngôi nhà cổ nhất ở làng cổ Bách Thuận mang đậm nét kiến trúc nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ, được làm hoàn toàn bằng gỗ lim theo kiến trúc truyền thống.

Một góc chụp 1 ngôi nhà cổ ở làng cổ-làng vườn duy nhất của tỉnh Thái Bình, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Một góc chụp khác tại một ngôi nhà cổ ở làng vườn Bách Thuận-làng cổ nổi tiếng đất Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Nhà cổ làm bằng gỗ quý-gỗ lim có kết cấu 3 gian 2 buồng cân, kết cấu mái thượng cốn hạ bê, hoàng du lợp ngói, 2 vì thuận cuốn suốt…

Các họa tiết trên gỗ lim của nhà cổ 200 năm tuổi này được chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo.

Trải qua biết bao biến cố thời gian, đời sống của người dân làng cổ Bách Thuận cũng đã có nhiều thay đổi.

Những ngôi nhà cao tầng, căn biệt thự to đẹp, hiện đại dần thay thế những ngôi nhà mái ngói mang phong cách kiến trúc truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ.

Màu thời gian trăm năm nhuốm đậm trên không gian của những ngôi nhà cổ ở làng Bách Thuận-1 ngôi làng cổ nổi tiếng đất Thái Bình.

Nhưng với không ít người làng cổ Bách Thuận, những người đã sinh sống và gắn bó với ngôi nhà cổ gần cả cuộc đời, thì họ vẫn luôn mong muốn lưu giữ, bảo tồn những ngôi nhà cổ.

Trên địa bàn xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hiện còn 13 ngôi nhà cổ, đây đều là những ngôi nhà có niên đại hơn 100 năm.

Nhà cổ ở Bách Thuận biểu trưng cho kiến trúc nhà truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ còn lưu giữ được với thiết kế 3 gian, 2 chái. Gian chính giữa của căn nhà cổ dùng để thờ tự, các gian còn lại dùng để sinh hoạt.

Những ngôi nhà cổ là nơi giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ về truyền thống họ tộc, nếp gia phong.

Ông Phạm Văn Nam.

Chính vì thế, việc bảo tồn các ngôi nhà cổ ở Bách Thuận không chỉ là bảo tồn nét văn hóa lâu đời, sự độc đáo trong kiến trúc nhà ở của ông cha, mà còn là việc bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa tinh thần vô giá cho thế hệ con cháu mai sau.

Ông Phạm Văn Nam, người dân làng cổ Bách Thuận, xã Bách Thuận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Tôi là thế hệ thứ 4. Ngôi nhà cổ là tài sản mà cha ông tôi đã để lại. Tôi vừa ở vừa giữ gìn mong sao lưu giữ được ngôi nhà cho con cháu cũng như tạo thêm nét đẹp cho quê hương Bách Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Bình, người dân làng vườn Bách Thuận, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Tôi tu sửa ngôi nhà cổ này lần gần nhất là năm 2018 trước khi tu sửa tôi đã chụp ảnh lại và thuê thợ để làm sao giữ nguyên được giá trị ban đầu của ngôi nhà, chỉ sửa chữa những phần xuống cấp.

Ông Nguyễn Thanh Bình.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình).

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của những ngôi nhà cổ, xã Bách Thuận thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên trùng tu, bảo dưỡng các nếp nhà cổ để tạo điều kiện cho nhân dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Ông Trần Quang Hưng.

Theo: Cổng TTĐT Đài PTTH Thái Bình