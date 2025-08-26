HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Vào khoảng 13 giờ ngày 26/8, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong căn nhà ở đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, TP.HCM.
Theo người dân địa phương, căn nhà này không có biển hiệu, thỉnh thoảng có một số người đến làm tóc, gội đầu.
Nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường để điều tra. Đến 18 giờ 45 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất.
Thi thể nạn nhân đã được di chuyển về Bệnh viện Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.
Một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Thủ Thiêm được người dân phát hiện, công an phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân.