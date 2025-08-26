Hiện trường người đàn ông tử vong bất thường bên trong ngôi nhà được cho là tiệm làm tóc ở đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, TP.HCM. Ảnh: CH

Vào khoảng 13 giờ ngày 26/8, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong căn nhà ở đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, TP.HCM.

Theo người dân địa phương, căn nhà này không có biển hiệu, thỉnh thoảng có một số người đến làm tóc, gội đầu.

Nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường để điều tra. Đến 18 giờ 45 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất.

Thi thể nạn nhân đã được di chuyển về Bệnh viện Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

