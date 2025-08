Các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Ðây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi hợp nhất.

Phường Thới An Ðông được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường: Thới An Ðông, Trà Nóc và Trà An.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An Ðông, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, phường tận dụng tối đa các trang thiết bị còn đáp ứng được yêu cầu để bố trí phục vụ công việc.

Ðối với trang thiết bị còn thiếu, hoặc không đáp ứng được yêu cầu, UBND phường tiến hành sửa chữa, cải tạo. Phường ưu tiên bảo đảm trụ sở, máy móc, thiết bị, đường truyền và các tài sản khác cho Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường có 9 cán bộ, công chức. Trung tâm tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện TTHC.

Cán bộ, công chức của Trung tâm được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy scan, kết nối mạng Internet, có chữ ký số, được cấp tài khoản cá nhân nên thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ, số hóa và trả kết quả qua mạng cho tổ chức, cá nhân.

Phường thành lập Ðội hình “Bình dân học vụ số” có 5 thành viên. Hằng ngày, Ðội cử 2 thành viên trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm TTHC, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Lê Minh Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, từ ngày 1-7 đến cuối tháng 7-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận và xử lý 276 hồ sơ, trong đó có 262 hồ sơ trực tuyến, 14 hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính.

Phường Thới Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số phường Thới Long, phường Long Hưng và phường Tân Hưng. Phường đang nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy hành chính; thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An Đông, Cần Thơ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, sau sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, cho biết, để thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của phường, phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng phần mềm quản lý điều hành, giải quyết thủ tục nhanh chóng, minh bạch; triển khai các mô hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Phường bố trí 10 cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Mỗi cán bộ, công chức đều có chữ ký số, được trang bị máy vi tính, máy scan, máy in, được kết nối mạng Internet.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường có lắp wifi không mật khẩu; bố trí 2 bộ máy vi tính, 1 máy in và máy photocopy để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Phường công khai danh mục TTHC có mã QR với 260 thủ tục thuộc 12 lĩnh vực. Từ ngày 1-7 đến cuối tháng 7-2025, Trung tâm đã tiếp nhận 702 hồ sơ, trong đó nhận trực tuyến 351 hồ sơ, trực tiếp 351 hồ sơ; đã giải quyết 433 hồ sơ, đang giải quyết 269 hồ sơ.

Theo lãnh đạo phường Thới Long, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, phường sẽ nghiên cứu đề xuất phương hướng cải tạo trụ sở, đầu tư trang thiết bị để bảo đảm tính mỹ quan, hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Phường kiến nghị thành phố sớm trang bị hệ thống lấy số thứ tự tự động, kiosk tra cứu thông tin, máy quét mã QR để tạo thuận lợi cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và người dân khi thực hiện TTHC…

Với nỗ lực và quyết tâm cao của các xã, phường, việc chuyển đổi số sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang giúp các địa phương đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo: Báo Cần Thơ