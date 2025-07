Một phường ở tỉnh Tây Ninh mới, cá sông, cá đồng chết nổi đầy con rạch, dân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Pháp luật

Công an vây bắt chiếc xe 7 chỗ ở xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, bắt 3 đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 chiếc bao tải chứa 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.