Một quốc gia NATO tuyên bố không gắn số phận của mình với Ukraine

Thủ tướng Hungary Orban gặp Tổng thống Ukraine Zelensky ở Albania hồi tháng 5/2016. Ảnh: GI.

Phát biểu với báo giới hôm thứ Sáu 3/10 sau cuộc họp không chính thức của các lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Copenhagen, Thủ tướng Orban nói Budapest sẽ chống lại mọi nỗ lực đưa Ukraine vào EU hoặc NATO.

“Tại sao số phận của người Hungary lại phải gắn với người Ukraine, những người đã mất một phần năm lãnh thổ và đang trong chiến tranh? Chúng ta thậm chí còn không biết biên giới phía đông của họ ở đâu” - nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn thường lệ thứ Sáu với Đài phát thanh Kossuth, ông nhắc lại quan điểm này: “Chúng tôi thấy thương cảm cho họ (người Ukraine), chúng tôi đồng cảm với họ, họ đang chiến đấu anh dũng. Hãy ủng hộ họ, nhưng chúng tôi không muốn có chung số phận với họ”.

Ông Orban là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất chiến lược của phương Tây trong xung đột Ukraine, cho rằng Brussels đã gây thiệt hại kinh tế cho các quốc gia thành viên EU.

Ông cáo buộc Brussels đang tìm cách ép buộc những quốc gia không muốn tham gia phải viện trợ quân sự cho Ukraine và ủng hộ việc nước này gia nhập khối.

Trong một phát biểu hồi cuối tháng 7/2025, ông Orban cho biết, Hungary đề xuất với Ukraine một mô hình hợp tác chiến lược "mang tính thực dụng, linh hoạt và dựa trên lợi ích chung, chứ không phải hội nhập không thể đảo ngược".

"Việc Ukraine trở thành thành viên EU sẽ dẫn đến việc chiến tranh lan đến trung tâm châu Âu, và các gia đình chúng ta không nên đối mặt với rủi ro như vậy" - Thủ tướng Hungary phát biểu.

Theo ông, tình hình hiện nay đòi hỏi “những quyết định thận trọng, chứ không phải những lời đe dọa kịch tính”.

Ông Orban cũng gọi Ukraine là một "quốc gia vùng đệm" giáp ranh với Nga, vị trí của họ không thể đảo ngược và các bên cần hiểu rõ điều đó.

Căng thẳng giữa Budapest và Kiev leo thang trong những tháng gần đây, đặc biệt sau khi Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của Nga vốn cung cấp dầu thô cho Hungary. Kiev đã yêu cầu các thành viên EU chấm dứt toàn bộ việc mua năng lượng từ Nga, một lập trường mà Orban bác bỏ.

Trong khi đó, các lãnh đạo EU đang cân nhắc cải cách nhằm loại bỏ quy định đồng thuận tuyệt đối trong các vấn đề đối ngoại và an ninh, qua đó tước bỏ quyền phủ quyết của Hungary và các quốc gia bất đồng khác.