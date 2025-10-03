Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Mỹ dành cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng để tấn công sâu vào Nga

Agribank đột phá công nghệ với Nghị quyết 57: Gần 36.000 "Hạt nhân số" tỏa sáng khát vọng đổi mới
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống - kinh tế - xã hội, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu. Với tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh là ngân hàng thương mại hàng đầu phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đã sớm xác định chuyển đổi số không phải là xu hướng, mà còn là giải pháp then chốt để hiện thực mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập quốc tế, kiến tạo những giá trị mới cho khách hàng, cộng đồng và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.