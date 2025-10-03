Lần đầu tiên dưới thời ông Trump, Mỹ dành cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng để tấn công sâu vào Nga





Một kho dự trữ dầu của Nga ở vùng Bryansk bị tấn công. Ảnh: Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Nga.

Các quan chức chính quyền Trump dự định cung cấp thêm thông tin tình báo cho Ukraine nhằm giúp Kiev tấn công các cơ sở dầu khí bên trong lãnh thổ Nga - NBC News ngày 3/10 dẫn ba nguồn tin am hiểu sự việc cho biết.

Đây là lần đầu tiên Mỹ mở rộng hỗ trợ tình báo cho Ukraine kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Một. Nhật báo Wall Street Journal là nơi đầu tiên đưa tin về kế hoạch này.

Trong tháng qua, ông Trump đã thay đổi giọng điệu về Nga, chỉ trích Moscow là “hổ giấy” không thể đánh bại được láng giềng nhỏ hơn.

Trước đó, sau khi công khai tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục, Mỹ từng đình chỉ chia sẻ tình báo với Kiev trong khoảng một tuần hồi tháng Ba, khiến chính quyền Ukraine và các đồng minh châu Âu lo lắng vì Kiev phụ thuộc nặng nề vào tình báo Mỹ để tiến hành chiến tranh.

Với các loại máy bay không người lái và tên lửa ngày càng tinh vi, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công phá hoại đường ống, nhà máy lọc dầu và hạ tầng năng lượng khác sâu trong lãnh thổ Nga, gây thiệt hại đáng kể cho ngành năng lượng nước này, theo các nhà phân tích.

Tình báo Mỹ có thể giúp các cuộc tấn công này hiệu quả hơn, và Ukraine kỳ vọng chính quyền Trump sẽ đồng ý cung cấp thêm các tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết trên Fox News hôm Chủ nhật rằng chính quyền đang xem xét yêu cầu của Ukraine về tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, có tầm bắn tới 1.500 dặm (khoảng 2.400 km).

Vào tháng Tám, chính quyền đã thông báo bán loại đạn tấn công tầm xa (Extended Range Attack Munitions) cho Ukraine, với các nước thành viên NATO đứng ra mua hộ Kyiv. Những loại tên lửa này có tầm bắn từ 150 đến 280 dặm.

Nga giảm nhẹ kế hoạch mở rộng chia sẻ tình báo của Mỹ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Mỹ thường xuyên truyền đạt thông tin tình báo cho Ukraine qua mạng. Việc sử dụng toàn bộ hạ tầng của NATO và Mỹ để thu thập và chuyển giao thông tin cho Ukraine là điều hiển nhiên”

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng bất kỳ lô hàng tên lửa hành trình Tomahawk nào cũng sẽ mở ra “một vòng căng thẳng mới, nghiêm trọng, đòi hỏi Nga phải có phản ứng thích hợp”.

Những tên lửa này có thể vươn tới 1.500 dặm, đặt Moscow trong tầm ngắm. Trong bài phát biểu đối ngoại thường niên hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đất nước ông đang ở trong tình trạng xung đột với toàn bộ NATO. “Nhiều quốc gia đang chống lại chúng ta. Toàn bộ các nước NATO đều đang chống lại chúng ta. Họ không còn che giấu điều đó nữa” - ông nói.

Ông Putin cũng cảnh báo châu Âu, nơi một loạt các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái đã khiến nhiều quốc gia đặt trong tình trạng báo động cao.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình trạng quân sự hóa ngày càng gia tăng của châu Âu” - ông nói. “Phản ứng của Nga sẽ không lâu nữa mới đến. Và phản ứng đối với những mối đe dọa này, nói một cách nhẹ nhàng, sẽ rất thuyết phục".