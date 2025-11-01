Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 13:36 GMT+7

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 01/11/2025 13:36 GMT+7
Singapore là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore lưu ý các doanh nghiệp cần xác định gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.
Việt Nam là đối tác cung ứng gạo quan trọng cho Singapore

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 9 tháng năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của Singapore đạt khoảng 347,5 triệu SGD, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2024.

Ấn Độ hiện là đối tác cung ứng gạo lớn nhất cho thị trường Singapore với giá trị nhập khẩu hiện đạt gần 114 triệu SGD, chiếm 32,8% tổng thị phần gạo nhập khẩu.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Sẽ tham mưu để phát triển diện tích trồng giống lúa Việt Nam ở Cuba lên 100.000 - 200.000ha

Thái Lan là đối tác cung ứng gạo thứ hai tại thị trường Singapore với giá trị nhập khẩu tới Singapore đạt 112,8 triệu SGD, chiếm 32,5% thị phần.

Việt Nam chiếm được thị phần cao trong các nhóm gạo tẻ trắng (10063099) và gạo thơm xay xát/tróc vỏ (10063070). Việt Nam hiện duy trì được vị trí là nguồn cung gạo đứng thứ 3 tới Singapore chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.

Trong 9 tháng năm 2025, giá trị nhập khẩu các sản phẩm gạo nói chung (1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 87,8 triệu SGD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 25,3% tổng thị phần gạo nhập khẩu tại thị trường này.

Còn trong năm 2024, theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của thị trường Singapore đạt hơn 456,2 triệu SGD, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản phẩm gạo Việt được giới thiệu trong một cuộc trưng bày, xúc tiến thương mại tại Singapore, tháng 12/2023. Ảnh: Lê Dương/moit.gov.vn.

Thị trường nhập khẩu gạo tại Singapore trong năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt cả về số lượng và giá trị nhập khẩu. 7/9 nhóm gạo chính đều tăng trưởng dương, một số có mức tăng cao như: Gạo nếp (tăng 185,82%), gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (tăng 35,6%), gạo đồ (tăng 73,12%). Tuy nhiên, nhóm chiếm thị phần lớn nhất là gạo tẻ trắng chứng kiến sự sụt giảm ở mức 16,5%.

Ba lĩnh vực kinh tế ưu tiên trong hợp tác Việt Nam-Cuba, có công nghệ sinh học nông nghiệp, năng lượng điện mặt trời

Cả năm 2024, Việt Nam giữ vị trí là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 3 sang Singapore với kim ngạch 128,9 triệu SGD, chiếm 28,25% thị phần. Ấn Độ và Thái Lan là 2 quốc gia xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch lần lượt là 148,19 triệu SGD (32.48%) và 137,75 triệu SGD (30.19%). Tổng cộng thị phần của 3 nước xuất khẩu hàng đầu đã chiếm tới 90,93% thị phần gạo tại Singapore.

Đáng chú ý, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong năm 2024 tiếp tục tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 128,9 triệu SGD, tăng 28,45% so với cùng kỳ 2023.

Một số nhóm tiếp tục chứng kiến mức tăng rất mạnh là: gạo nếp (kim ngạch 14,25 triệu SGD, tăng hơn 4,6 lần), gạo vỡ (kim ngạch 2,6 triệu SGD, tăng 113,63%) và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (kim ngạch 44,89 triệu SGD, tăng 65,73%).

Hiện Việt Nam là quốc gia chiếm thị phần lớn nhất đối với 3 nhóm gạo là: gạo tẻ trắng (chiếm 42,23%); gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 65,73%) và gạo nếp (77,02%). Ấn Độ là quốc gia chiếm lĩnh tuyệt đối thị trường đối với gạo đồ (chiếm 99,48%) và gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 97,17%). Thái Lan là nước chiếm thị phần lớn nhất đối với các nhóm gạo lứt homali (94,86%), gạo trắng homali (97,35%), gạo vỡ (58,21%).

"Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Về cơ bản, thị trường gạo của Singapore có nhu cầu ổn định từ mức 300 - 400 triệu SGD/năm", Thương vụ Việt Nam tại Singapore thông tin.

Doanh nghiệp Việt lưu ý điều gì khi xuất khẩu gạo sang Singapore?

Nuôi thứ tôm "to đùng" ở cù lao Long Hòa của Vĩnh Long, hễ xúc lên bán là hết cả ao

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu lớn nhất, mặc dù duy trì được tốc độ xuất khẩu cao đối với các nhóm gạo nếp và gạo thơm xay xát/tróc vỏ, tuy nhiên, kim ngạch của nhóm chủ lực là gạo tẻ trắng chỉ tăng nhẹ (0,24%) khiến tổng kim ngạch xuất khẩu gạo trong cả năm 2024 của Việt Nam sang Singapore sụt giảm đáng kể. Việt Nam đã tụt xuống vị trí đối tác xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Singapore, sau Ấn Độ và Thái Lan.

Về mặt xúc tiến thương mại, việc quảng bá và giới thiệu mặt hàng gạo của Việt Nam tại thị trường vẫn còn khá ít, dường như chưa có hoạt động xúc tiến quy mô lớn của các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng gạo Việt Nam. Hiện nay chủ yếu là các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày hàng hóa sản phẩm gạo Việt Nam do Thương vụ Việt Nam tại Singapore triển khai. Trong khi đó, các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ rất quan tâm đầu tư quảng bá hình ảnh sản phẩm và có thỏa thuận với các đơn vị nhập khẩu, phân phối về việc giữ tên, thương hiệu hàng hóa sản phẩm gạo của họ.

Có một thực tế là, do các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đầu tư vào các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm quy mô rộng, các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối ở Singapore chủ yếu là nhập gạo Việt Nam đóng gói với mẫu mã, bao bì và thương hiệu nội địa của Singapore để dễ tiêu thụ trên thị trường. Các sản phẩm gạo thương hiệu Việt Nam hầu như chỉ tiêu thụ trong hệ thống các cửa hàng tiện ích nhỏ, hoặc các đại lý bán hàng online của người Việt Nam.

Vĩnh Long sau sáp nhập có nhà tỷ phú giàu lên nhờ cây giống kiểu đặc biệt, cây ra quả đặc ruột, ngọt thơm, bán hút hàng

Sau 2 quý đầu năm giữ vị trí dẫn đầu về xuất khẩu gạo vào thị trường Singapore, Việt Nam đã để mất thị phần cho Ấn Độ và Thái Lan. Điều này cho thấy doanh nghiệp cần phải cố gắng nhiều hơn nữa tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm gạo, do thị trường gạo Singapore có sự điều hành khá sát sao của Chính phủ Singapore, thể hiện ở việc Chính phủ Singapore xét duyệt và cấp phép nhập khẩu cũng như trực tiếp thanh, kiểm tra chất lượng gạo trước khi đưa ra thị trường.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cũng lưu ý các doanh nghiệp cũng cần xác định sản phẩm gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý vai trò quan trọng của địa bàn trung chuyển của Singapore, chứ không chỉ là địa bàn gần 6 triệu dân của quốc đảo này.

