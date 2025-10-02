Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Điểm nóng
Thứ năm, ngày 02/10/2025 14:02 GMT+7

"Một tiền lệ thảm khốc": Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

+ aA -
PV (Theo RIA) Thứ năm, ngày 02/10/2025 14:02 GMT+7
Nỗ lực của chính phủ châu Âu nhằm kết nạp Ukraine vào EU, bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary, đang hạn chế chủ quyền của các quốc gia thành viên và làm suy yếu nền tảng của Liên minh, nhà báo và nhà phân tích người Tây Ban Nha Javier Villamor viết trong bài viết đăng trên tờ The European Conservative.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Một phụ nữ Ukraine đi ngang qua bức tường có lá cờ của Ukraine và EU. Ảnh Getty

"Tiền lệ này sẽ là thảm họa. Nếu quyền phủ quyết đối với việc gia nhập của Ukraine được dỡ bỏ hôm nay, thì ngày mai nó có thể được dỡ bỏ đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, hoặc bất kỳ trường hợp gây tranh cãi nào khác. Hy Lạp, Bulgaria và Croatia đã nhắc nhở mọi người rằng quyền phủ quyết không phải là ý thích nhất thời, mà là một công cụ chính trị quan trọng để bảo vệ lợi ích của một quốc gia trong các vấn đề an ninh, biên giới hoặc các nhóm thiểu số quốc gia", bài báo viết.

Tác giả lưu ý rằng nỗ lực của Brussels nhằm lách luật theo hướng có lợi cho Kiev không chỉ làm suy yếu lòng tin vào nền tảng hiệp ước của EU mà còn gửi đi tín hiệu rằng quá trình hội nhập châu Âu đang hướng tới tập trung hóa, ngay cả khi phải đối mặt với sự phản đối từ các quốc gia châu Âu.

Hôm thứ Ba, tờ báo Anh Financial Times đưa tin rằng Liên minh châu Âu đang chuẩn bị bắt đầu các công tác chuẩn bị kỹ thuật để kết nạp Ukraine và Moldova vào cộng đồng, bỏ qua Hungary.

Politico trước đó đưa tin Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đang đề xuất đơn giản hóa việc bỏ phiếu của EU về việc mở các nhóm đàm phán cho việc gia nhập của Ukraine, nhằm mục đích lách luật phủ quyết của Budapest. Hơn nữa, theo ấn phẩm này, Ủy ban Châu Âu cũng đề xuất việc đưa ra quyết định về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga bằng cách bỏ phiếu đa số đủ điều kiện thay vì nhất trí, nhằm lách luật của Hungary.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Trong những ngày tới, các nước châu Âu có thể sẽ thông qua quyết định về việc sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga, chuyên gia Richard Sakwa, Giáo sư Danh dự Chính trị học của Đại học Kent ở Anh đã chia sẻ quan điểm như vậy trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga

Điểm nóng
Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga

"Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại": EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng

Điểm nóng
'Nga vẫn chưa biết mình sẽ thất bại': EU và NATO tin chắc rằng Ukraine sẽ chiến thắng

Châu Âu náo loạn vì một động thái của Nga

Điểm nóng
Châu Âu náo loạn vì một động thái của Nga

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Điểm nóng
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Đọc thêm

Phụ nữ Afghanistan chuộng thẩm mỹ hơn mua đồ ăn
Xã hội

Phụ nữ Afghanistan chuộng thẩm mỹ hơn mua đồ ăn

Xã hội

Tại thủ đô Kabul, các phòng khám thẩm mỹ mọc lên ngày càng nhiều dù phụ nữ bị cấm tới salon làm đẹp, còn phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được coi là hợp pháp dưới sự giám sát của Taliban.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, 'mỹ nhân màn ảnh' khoe nhan sắc trong bộ ảnh mừng sinh nhật
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, "mỹ nhân màn ảnh" khoe nhan sắc trong bộ ảnh mừng sinh nhật

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, mỹ nhân màn ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi mới, gây ấn tượng với vẻ đẹp vượt thời gian.

Hải Phòng sau sáp nhập Hải Dương thành công, bứt tốc về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn
Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập Hải Dương thành công, bứt tốc về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn

Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Hải Dương thành công, thành phố Hải Phòng đang sở hữu những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tập trung bậc nhất cả nước. Với việc ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hoá trong nông nghiệp, Hải Phòng đang dần khẳng định không chỉ là trung tâm công nghiệp – dịch vụ lớn của miền Bắc mà còn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp của cả nước.

Thẩm tra nhiều nội dung trọng điểm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội được giao nhiệm vụ nặng nề tại Kỳ họp thứ 10
Kinh tế

Thẩm tra nhiều nội dung trọng điểm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội được giao nhiệm vụ nặng nề tại Kỳ họp thứ 10

Kinh tế

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể tại Đà Nẵng sáng 2/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Ủy ban Kinh tế và Tài chính được giao nhiệm vụ nặng nề khi phải thẩm tra, cho ý kiến nhiều nội dung trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển đất nước tại Kỳ họp thứ 10.

Hà Nội chỉ đạo bổ sung nhiều hoạt động mới tại Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Hà Nội chỉ đạo bổ sung nhiều hoạt động mới tại Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Thành phố Hà Nội vừa ra văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động nghệ thuật tại chương trình Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.

Tìm thấy xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai
Tin tức

Tìm thấy xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai

Tin tức

Trưa nay 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người đàn ông bị mất tích từ ngày 29/9.

Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này
Kinh tế

Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này

Kinh tế

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án đô thị quy mô lớn gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA

Thể thao

Sau khi đổ lỗi cho Indonesia, báo chí Malaysia chuyển sang đổ lỗi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì báo cáo sai phạm lên LĐBĐ thế giới (FIFA).

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt
Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 48 đại biểu cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội để đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển
Xã hội

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển

Xã hội

Nguyễn Thị Khánh Linh và La Lan Kha - 2 thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Thăng Long đã chia sẻ quyết tâm học tập tốt để ra trường được làm công việc yêu thích.

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục
Văn hóa - Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục

Văn hóa - Giải trí

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?

Đông Tây - Kim Cổ

Giày cao gót – biểu tượng quyến rũ của phái đẹp hôm nay – từng gắn liền với những kỵ binh Ba Tư trên lưng ngựa và cả vị vua quyền lực Louis XIV của nước Pháp. Vậy ai mới thực sự là “cha đẻ” của đôi giày đã làm thay đổi lịch sử thời trang và địa vị xã hội này?

Con cua đinh 'khổng lồ', con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách
Nhà nông

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Nhà nông

Khách tham quan Cồn Sơn, TP Cần Thơ, thích thú với trải nghiệm ngắm nhìn con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, nặng 54kg, con ếch biểu diễn xiếc, con chồn hương leo trèo trên vai người. Đây là những cách làm mới của các thành viên thuộc hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh, khiến du khách vô cùng thích thú.

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường
Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường, thông tin được tổng hợp sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”