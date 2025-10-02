Một phụ nữ Ukraine đi ngang qua bức tường có lá cờ của Ukraine và EU. Ảnh Getty

"Tiền lệ này sẽ là thảm họa. Nếu quyền phủ quyết đối với việc gia nhập của Ukraine được dỡ bỏ hôm nay, thì ngày mai nó có thể được dỡ bỏ đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, hoặc bất kỳ trường hợp gây tranh cãi nào khác. Hy Lạp, Bulgaria và Croatia đã nhắc nhở mọi người rằng quyền phủ quyết không phải là ý thích nhất thời, mà là một công cụ chính trị quan trọng để bảo vệ lợi ích của một quốc gia trong các vấn đề an ninh, biên giới hoặc các nhóm thiểu số quốc gia", bài báo viết.

Tác giả lưu ý rằng nỗ lực của Brussels nhằm lách luật theo hướng có lợi cho Kiev không chỉ làm suy yếu lòng tin vào nền tảng hiệp ước của EU mà còn gửi đi tín hiệu rằng quá trình hội nhập châu Âu đang hướng tới tập trung hóa, ngay cả khi phải đối mặt với sự phản đối từ các quốc gia châu Âu.

Hôm thứ Ba, tờ báo Anh Financial Times đưa tin rằng Liên minh châu Âu đang chuẩn bị bắt đầu các công tác chuẩn bị kỹ thuật để kết nạp Ukraine và Moldova vào cộng đồng, bỏ qua Hungary.

Politico trước đó đưa tin Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đang đề xuất đơn giản hóa việc bỏ phiếu của EU về việc mở các nhóm đàm phán cho việc gia nhập của Ukraine, nhằm mục đích lách luật phủ quyết của Budapest. Hơn nữa, theo ấn phẩm này, Ủy ban Châu Âu cũng đề xuất việc đưa ra quyết định về việc gia hạn lệnh trừng phạt Nga bằng cách bỏ phiếu đa số đủ điều kiện thay vì nhất trí, nhằm lách luật của Hungary.