Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Xã hội
Thứ hai, ngày 22/09/2025 06:22 GMT+7

Một trẻ 3 tuổi tử vong vì bị ong đốt hơn 80 mũi

+ aA -
Diệu Linh Thứ hai, ngày 22/09/2025 06:22 GMT+7
Theo bà đi làm nương, 3 đứa trẻ bị ong đốt nguy kịch, trong đó có 1 bé bị ong đốt tới hơn 80 mũi nên đã tử vong, 2 trẻ được đưa đi cấp cứu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Nhi Trưng ương cho biết, khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi (4 tuổi, ở Sơn La) nhập viện trong tình trạng nhiều tổn thương do bị ong đốt. Một trẻ (3 tuổi) cùng bị tai nạn ong đốt đã tử vong ngay sau khi vào bệnh viện địa phương.

Theo lời kể của gia đình, 3 bé là họ hàng, các bé theo bà đi làm nương thì bị đàn ong bất ngờ tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát, bà và 3 trẻ bị ong đốt nhiều vị trí trên cơ thể.

BSCKI Phạm Văn Tuấn – Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi

Khi về nhà, gia đình thấy 3 trẻ sưng phù vùng mặt và nhiều vết trên toàn thân, xuất hiện sốt, khó thở nên trẻ được đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh.

Đáng tiếc, cháu bé 3 tuổi do bị ong đốt 80 vết, tình trạng nặng nề nên đã tử vong, 2 trẻ còn lại được liên hệ hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau tai nạn ong đốt nghiêm trọng, 2 trẻ còn lại được chuyển đến và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu và Chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương

Tại đây, 2 trẻ được theo dõi sát và điều trị tích cực tại khoa Khoa Cấp cứu và Chống độc.

“Số lượng vết đốt trên cơ thể mỗi bệnh nhi lên tới gần 20 nốt. Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện khẩn cấp các xét nghiệm cho trẻ, kết quả cho thấy hai trẻ có tình trạng tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.

Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ với các biện pháp truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ các tế bào gan", bác sĩ Phạm Văn Tuấn – khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Hiện tại, sau 48 giờ điều trị, các chỉ số của 2 bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng lâm sàng ổn định hơn. Nếu tiến triển thuận lợi, 2 bệnh nhi có thể được xuất viện trong những ngày tới.

Gia đình may mắn khi trẻ bị ong đốt được cứu trở lại (Các bé bị ong đốt đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC

Ong đốt là tai nạn không hiếm gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi. Nếu không được xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp nhiều nguy hiểm như: sốc phản vệ, tiêu cơ vân, suy chức năng đa cơ quan.

Cũng trong đầu tháng 9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị 2 trường hợp bị ong đốt khác là bé 4 tuổi và 6 tuổi, cùng ở Sơn La có biến chứng tiêu cơ vân.

Hai trẻ bị ong đốt khi nghịch ném tổ ong trong vườn. Rất may mắn, nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, cả 2 đã ổn định sức khỏe và được xuất viện sau 5 ngày.

Từ những tình huống nguy hiểm này, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên chủ quan với việc ong đốt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ bị một vài vết đốt, trẻ vẫn nguy cơ diễn biến nặng nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

Cách hạn chế và sơ cứu khi bị ong đốt:

- Luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt khi chơi gần khu vực có cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy.

- Giáo dục trẻ không chọc phá, ném đá tổ ong.

Để tránh hậu quả nghiêm trọng, khi trẻ bị ong đốt, bác sĩ Tuấn khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí, nhanh chóng di chuyển trẻ tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn. Sau đó thực hành các bước như sau:

Các bước sơ cứu khi bị ong đốt

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khoảng cách thế hệ Trung Quốc lộ rõ qua... bát canh

Đoạn video ngắn ghi lại cuộc đối thoại giữa mẹ và con trai về món canh mướp hương đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới trên mạng xã hội Trung Quốc.

Khách sạn 5 sao Trung Quốc "hạ mình" bán vỉa hè

Xã hội
Khách sạn 5 sao Trung Quốc 'hạ mình' bán vỉa hè

Sơn bò thành ngựa vằn đạt giải Nobel châm biếm

Xã hội
Sơn bò thành ngựa vằn đạt giải Nobel châm biếm

Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận "kết đắng"

Xã hội
Chi tiền tăng chiều cao, thanh niên 16 tuổi nhận 'kết đắng'

Hưng Yên đưa việc khắc phục phát âm L, N là một trong các nhiệm vụ trọng tâm

Giáo Dục
Hưng Yên đưa việc khắc phục phát âm L, N là một trong các nhiệm vụ trọng tâm

Đọc thêm

Phương Tây đang đẩy một đồng minh của Ukraine vào xung đột trực tiếp với Nga
Điểm nóng

Phương Tây đang đẩy một đồng minh của Ukraine vào xung đột trực tiếp với Nga

Điểm nóng

Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào cuộc xung đột với Nga, theo tờ The American Conservative.

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đang lao vào biển Đông, vẫn đang mạnh thêm, đạt tới cấp 17, giật trên cấp 17

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA vẫn đang trên đường tiến vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Khi vào đến biển Đông, bão có thể đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer
Thể thao

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer

Thể thao

Pha lập công vào lưới Arsenal ở vòng 5 Premier League giúp tiền đạo Erling Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại, hé lộ từng bị đột quỵ cả tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, chia sẻ về cơn đột quỵ tim và não với tỷ lệ tử vong lên đến 80%.

Trồng 'cây tỷ đô', một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen
Nhà nông

Trồng "cây tỷ đô", một bà giám đốc nông dân Đắk Lắk cầm hàng chục tỷ/năm, cả làng ai cũng khen

Nhà nông

Từ một hội viên, nông dân với vài sào đất ban đầu, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo đã trở thành Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc (tỉnh Đắk Lắk), liên kết trồng hơn 33ha sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP. Không chỉ là tỷ phú sầu riêng, chị Thảo còn tìm kênh tiêu thụ sầu riêng, nâng cao thu nhập cho hàng chục hộ nông dân trồng "cây tỷ đô" trong vùng.

Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?
Thể thao

Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?

Thể thao

Arsenal phải rất chật vật mới có được trận hòa 1-1 trước Man City tại vòng 5 Premier League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã có những phát biểu cho thấy ông không hài lòng về kết quả này.

Tự sự của những chiếc sừng tê giác châu Phi
Bạn đọc

Tự sự của những chiếc sừng tê giác châu Phi

Bạn đọc

Khoảng 11 năm trước, khi tôi và các cộng sự trong Diễn đàn Nhà báo Môi trường đang trăn trở với nạn tàn sát rừng, xẻ thịt thú rừng, hút mật gấu trái phép thì tôi nhận được lời mời "sang châu Phi", điều tra về việc tàn sát tê giác, buôn bán quốc tế trái phép sừng tê giác và ngà voi hoang dã.

Lắng nghe nông dân nói: Kỳ vọng Bộ Công Thương và Hội Nông dân đưa ra giải pháp phát triển thương hiệu nông sản
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Kỳ vọng Bộ Công Thương và Hội Nông dân đưa ra giải pháp phát triển thương hiệu nông sản

Kinh tế

Không chỉ mong đầu ra ổn định, giá trị cao hơn, nông dân còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”. Họ chờ đợi Bộ Công Thương và Hội Nông dân sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng hành cùng bà con trong việc kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn

Pháp luật

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; truy bắt 2 kẻ trộm chó manh động cướp xe máy của người dân để tẩu thoát; bắt giữ 3 nghi phạm vụ án mạng nghiêm trọng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?
Nhà nông

Thăm, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực năng lượng gì?

Nhà nông

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cùng đoàn công tác vừa đến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco
Điểm nóng

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Costco

Điểm nóng

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ là điểm đến giàu tiềm năng; đồng thời hoan nghênh đề xuất của Costco về việc hiện diện chính thức và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang
Nhà nông

Bắt cá đặc sản, bứt thứ rau đồng ngon nở hoa vào ban đêm khi con nước son nhảy bờ ruộng ở tỉnh An Giang

Nhà nông

Con nước son-nước phù sa bắt đầu “nhảy” khỏi bờ ruộng, mang theo lượng lớn nguồn lợi thủy sản (trong đó có các loại cá đặc sản mùa lũ) vào cánh đồng. Thời điểm này người dân đầu nguồn tỉnh An Giang tất bật mưu sinh bằng nghề đặt dớn, giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp, thu hái các loại rau đồng như bông súng ma…

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình
Gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 giúp mọi người gửi lòng thành đến Gia tiên, Thần linh, Thổ địa, cầu bình an, may mắn, ăn nên làm ra.

Cháy lớn bên trong chợ Xuân Thới Sơn, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi
Chuyển động Sài Gòn

Cháy lớn bên trong chợ Xuân Thới Sơn, hàng loạt ki-ốt bị thiêu rụi

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt ki-ốt bên trong chợ Xuân Thới Sơn (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ) bốc cháy dữ dội vào tối 21/9, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!
Gia đình

Xem phim mà tôi bẽ bàng: Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình cứ chơi thân với ai một thời gian là họ lại bỏ đi!

Gia đình

Tôi lo lắng khi con gái đang dần trở thành 1 phiên bản của mẹ.

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Trần từng chia 3 Trung Quốc, do nhân vật nào lập ra?

Đông Tây - Kim Cổ

Dưới thời Trần Văn Đế, nhà Trần bắt đầu khẳng định vị thế ngang hàng với các đối thủ phương Bắc như Bắc Chu và Bắc Tề, tạo thành thế “chân vạc” chia 3 Trung Quốc thời bấy giờ.

Tỷ phú Mỹ chi 'tiền tấn' truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm
Đông Tây - Kim Cổ

Tỷ phú Mỹ chi "tiền tấn" truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, cũng là nhân vật nổi tiếng thế giới, ông đã để lại những bí ẩn mà khoa học vĩnh viễn không tìm ra. Những lời đồn liên quan về mộ Thành Cát Tư Hãn và lời nguyền đáng sợ… Nhóm khảo cổ người Mỹ đành phải dừng bước trước những tổn thất về tính mạng và bí ẩn tâm linh.

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố vụ ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ ô tô tông vào xe máy khiến 3 người tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra.

'Cơn ác mộng' của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra
Điểm nóng

"Cơn ác mộng" của Lực lượng vũ trang Ukraine do Nga gây ra

Điểm nóng

Phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của máy bay không người lái Nga đã biến hậu cần tiền tuyến thành cơn ác mộng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn lời các binh sĩ Ukraine.

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax
Chuyển động Sài Gòn

Bắt gọn 2 thanh niên chạy xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax

Chuyển động Sài Gòn

Nguyễn Tấn Tài và Trần Võ Tuấn Hào bị cảnh sát bắt gọn sau khi chạy chiếc xe máy không biển số, giật iPhone 14 Promax của thanh niên tại con hẻm rồi tháo chạy.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu '5 An' và '5 Nhất' của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu "5 An" và "5 Nhất" của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ

Tin tức

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh 'chuộc lỗi' bằng bàn thắng phản lưới nhà
Thể thao

Xé lưới đội bóng cũ, Tiến Linh "chuộc lỗi" bằng bàn thắng phản lưới nhà

Thể thao

Tiến Linh ghi bàn mở ra chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM 3-1 trước Becamex TP.HCM, nhưng anh đá phản lưới nhà giúp đội bóng cũ có bàn an ủi trong trận derby TP.HCM.

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Ở trận derby xứ Nghệ tại vòng 4 V.League 2025/2026, SLNA sớm có lợi thế hơn người từ phút 12 nhưng đội chủ sân Vinh vẫn bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1.

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?
Thể thao

Tin tối (21/9): Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN?

Thể thao

Nguyễn Đình Bắc chia tay CLB CAHN? HLV Teguramori vẫn ở lại Việt Nam; Messi tiến sát cột mốc 900 bàn thắng; hé lộ bí quyết giúp Rashford hồi sinh; HLV Amorim “ghi điểm” với CĐV M.U.

Hồn của làng
Ký ức làng

Hồn của làng

Ký ức làng

Giữa lưng núi, bên dòng sông Lô, ngôi làng nhỏ hiện lên bình dị mà sâu lắng. Ở đó, người Tày và người Kinh cùng quấn quýt trong nhịp sống chan hòa, để lại những ký ức Tết mộc mạc, ấm áp và đầy hoài niệm.

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ
Điểm nóng

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Điểm nóng

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tránh được bẫy trong tháng 9, mỗi ngày thêm niềm vui, nhiều may mắn

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, tháng 9 này, 4 con giáp không chỉ có tâm trạng tốt mà còn đạt được những kết quả mỹ mãn trên mọi phương diện.

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển
Thể thao

Bạn gái Nhâm Mạnh Dũng khoe vẻ tinh khôi bên bãi biển

Thể thao

Bạn gái của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Đồng Thị Hoa Mỹ lại khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh áo tắm quyến rũ trên trang cá nhân.

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?
Xã hội

Đây mới là những điểm đến “hợp gu” người cao tuổi, liệu giới trẻ có thấy bất ngờ?

Xã hội

Khác với những hành trình dồn dập để check-in, người cao tuổi lại hướng đến những chuyến đi thong dong, đủ để hít thở, cảm nhận và sống chậm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng
Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố tình hình ở nước này rất nghiêm trọng

Điểm nóng

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild rằng nền kinh tế Đức, vốn đã trì trệ tăng trưởng kể từ năm 2019, đang rơi vào "tình trạng nghiêm trọng".

Tin đọc nhiều

1

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

2

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

Tại sao Tống Mỹ Linh 40 tuổi phát hiện ung thư, vẫn sống thọ tới 106 tuổi?

4

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

5

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh