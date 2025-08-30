Một xã ở Khánh Hòa, nâng chất nông thôn mới trên nền tảng thành quả của ba xã cũ

Phấn đấu nâng chất nông thôn mới

Trước khi sáp nhập, cả 3 xã Cam Phước Tây, Cam An Nam, Cam An Bắc (Khánh Hòa) đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là nền tảng quan trọng để xã Cam An hiện nay tiếp tục duy trì nâng chất lượng và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại trong giai đoạn tới.

Theo lãnh đạo UBND xã Cam An, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và sự đồng thuận của nhân dân chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Diện mạo của xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa hiện nay đã thay đổi rõ rệt. Ảnh: Công Tâm.

Cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, y tế, thiết chế văn hóa từng bước đồng bộ. Đời sống nhân dân trên địa bàn cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp.

Hiện nay, xã Cam An có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh năm 2024, gồm: Xoài Úc Cam An Bắc do Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Cam An Bắc sản xuất; Xoài Úc Cam An Nam của tổ hợp tác nông nghiệp Cam An Nam và Hoa móc len thú bông móc len của hộ kinh doanh My Len.

Chị Lê Thị Thảo Phan (đại diện hộ kinh doanh Hoa móc len, thú bông ở xã Cam An) cho biết, trong thời gian qua đã phát triển các sản phẩm thú bông len với những hình thù linh vật ngộ nghĩnh mát mắt và các cây hoa đa sắc qua đó tạo công ăn việc làm cho 16 lao động có thu nhập ổn định. Sản phẩm của đơn vị đã được công nhận đạt OCOP 3 sao hiện không những bán trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.

Sản phẩm hiện nay tiêu thụ rất mạnh so với trước đây, giá bán dao động ra thị trường từ 40.000 - 500.000 đồng, trung bình mỗi tháng đơn vị tạo ra từ 2.500 - 3.000 sản phẩm các loại.

Tổ hợp tác nông nghiệp Cam An Nam là một đơn vị sản xuất xoài Úc với mục tiêu nâng cao giá trị nông sản địa phương và làm giàu cho các thành viên. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, tổ hợp tác đã và đang sản xuất ra những trái xoài Úc chất lượng cao, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, qua đó giúp các thành viên đạt được thu nhập ổn định và làm giàu từ cây xoài.

Theo các hộ dân địa phương, việc áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất xoài sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Hơn nữa, với chương trình OCOP sản phẩm xoài được nâng tầm giá trị, gắn liền với câu chuyện văn hóa truyền thống của từng địa phương.

Cây xoài úc ở Cam An, tỉnh Khánh Hòa được xem là một trong những cây trồng chủ lực ở địa phương giúp cho đời sống của người dân được cải thiện.

Ngoài ra, xã còn có nghề truyền thống làm bánh bột lọc, với khoảng 25 cơ sở hoạt động. Các cơ sở vừa tạo việc làm cho nhiều phụ nữ của địa phương và vừa góp phần giữ gìn nét văn hóa địa phương. Đây là sản phẩm có tiềm năng phát triển ngành nghề gắn với du lịch trải nghiệm.

Xây dựng thương hiệu tập thể xoài Cam An

Để phát triển bền vững tạo thu nhập cao cho người dân, địa phương đang khuyến khích các hộ dân, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu tập thể xoài Cam An hướng tới tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường qua siêu thị và sàn thương mại điện tử. Đồng thời, hỗ trợ các hộ sản xuất nâng cao quy mô, liên kết sản xuất gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Xoài úc ở địa phương không những cung cấp trong tỉnh Khánh Hòa mà còn cung cấp cho người tiêu dùng trong cả nước.

Xã Cam An đang định hướng phát triển kinh tế theo 3 mũi nhọn. Về nông nghiệp hàng hóa và sản phẩm OCOP phát triển chủ yếu cây xoài, chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô gieo trồng 2.709 ha, phát triển hơn 2.200 con trâu bò, gần 3.000 con heo, trên 10.000 con gia cầm và nhiều trang trại chăn nuôi dê, chim yến.

Về năng lượng tái tạo hiện xã có 5 nhà máy điện năng lượng mặt trời quy mô lớn vừa tạo việc làm, vừa khẳng định định hướng phát triển năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, địa phương phát triển du lịch cộng đồng – du lịch sinh thái định hướng xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại thôn Văn Sơn (khu vực Suối Mơ, Suối Đá) gắn trải nghiệm nông nghiệp với văn hóa bản địa.

Song song đó, xã cũng chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao gắn kết doanh nghiệp để tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ.

Ông Đỗ Minh Thạnh - Chủ tịch UBND xã Cam An cho biết, địa phương đang tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cổng thông tin điện tử xã để quảng bá sản phẩm nông nghiệp OCOP và tiềm năng du lịch cộng đồng.

Xã Cam An có 3 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh năm 2024.

Về lĩnh vực cải cách hành chính, riêng tháng 7/2025, xã đã tiếp nhận 595 hồ sơ, giải quyết 232 hồ sơ. Trong đó 223 hồ sơ trước hạn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 66,5% và 100% hồ sơ được số hóa. Đặc biệt, UBND xã đã ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2025 đặt mục tiêu 100% hồ sơ đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình; ít nhất 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến hoàn toàn; 100% kết quả đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gìn giữ bản sắc truyền thống, gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Tuyên truyền vận động đổi mới tư duy, nhận thức hành động của từng cán bộ, đảng viên và người dân phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân và chung tay xây dựng nông thôn mới.