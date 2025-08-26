Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng nhờ chịu khó làm ăn, tích cóp, năm 2005, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiệp đầu tư làm 8 lồng bè, mỗi bè có diện tích 16m2 để nuôi các loại cá như: Cá bớp, cá bè, cá mú, cá hồng mỹ, cá chim…

Vì không có nhiều vốn nên bà Hiệp mua thức ăn cho cá tại vựa theo hình thức lấy trước trả sau. Mỗi vụ thu hoạch, sau khi trả chi phí, bà dành dụm lại một khoản vốn để đầu tư cho vụ sau.



Tháng 11-2017, cơn bão số 12 (Damrey) quét qua tỉnh Khánh Hòa, toàn bộ lồng bè nuôi cá của gia đình bà bị sóng đánh tan. Lứa cá chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị cuốn trôi, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ trắng tay sau bão, bà còn nợ gần 500 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. Không bỏ cuộc, bà vực dậy tinh thần, vay 80 triệu đồng từ người thân để đóng 10 lồng nuôi mới và mua con giống, thức ăn tiếp tục nuôi cá.

Hằng ngày, khoảng 3 giờ sáng, bà chạy xe vào Cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng) để mua thức ăn cho cá, rồi chở về, mang ra lồng cho cá ăn. Mọi công việc nuôi cá đều do vợ chồng bà tự làm.

Nghề nuôi cá biển nhiều khó khăn, vất vả, phụ thuộc vào thời tiết, giá cả, đầu ra, con nước…, nhưng chưa bao giờ bà bỏ cuộc.

Nhờ nghị lực, chăm chỉ làm ăn, bà đã trả được nợ, nuôi các con ăn học và ổn định đời sống gia đình.

Đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã hỗ trợ bà vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi cá bằng lồng bè trên biển. Bà dùng số tiền vay mua con giống, thức ăn… để nuôi cá.

Tháng 7-2025, bà tiếp tục đầu tư làm thêm 2 lồng, tăng số lồng nuôi lên 12 lồng. Mỗi loại cá có kích thước và thời gian nuôi khác nhau nên bà Hiệp thả các loại cá với nhiều độ tuổi, mật độ để có cá xuất bán hằng tháng.

Bà Nguyễn Thị Hiệp, thôn Tân Phước Đông, xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hoà) chăm sóc đàn cá nuôi tại các lồng bè của gia đình.



Trong đó, cá bớp bà nuôi với mật độ khoảng 120 con/lồng, cá mú 500 con/lồng, cá chim 2.000 con/lồng…

Các loại cá xuất bán có trọng lượng từ 300gram đến 4kg/con tùy loại. Với giá bán từ 100.000 đến 120.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm bà thu về hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, vợ chồng bà còn thuê 7.000m2 đất, cộng với 500m2 đất ruộng ba mẹ cho để sản xuất lúa.

Với 2 vụ lúa/năm, sau khi trừ chi phí, mỗi năm bà thu về hơn 50 triệu đồng, có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Bà Phan Thị Thanh Dược - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, trao phương tiện sinh kế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vay vốn từ các nguồn ủy thác để giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, trong đó có bà Nguyễn Thị Hiệp.

Bà Hiệp là hội viên tiêu biểu trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế ở địa phương.

Bà thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất lúa, nuôi cá để các chị em học hỏi, làm theo; hỗ trợ kinh phí giúp đỡ phụ nữ, người già, trẻ em bị ốm đau, bệnh tật…

Theo: Báo Khánh Hòa