Trồng sầu riêng, trồng xoài ở xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, thu nhập của nông dân đang tốt lên, giảm nghèo bền vững

Cơ sở hạ tầng đã thay đổi và thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/người

Sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 83,84%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp là 31,26%. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 6%, tỷ lệ đạt gia đình văn hóa tăng dần qua các năm.

Nông dân xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa trồng sầu riêng giúp cải thiện kinh tế.

Nổi bật, hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, thảm nhựa hoặc bê tông hóa với chiều dài là 48,099 km, giúp việc đi lại của bà con nhân dân thuận tiện hơn. Các tuyến đường trong khu dân cư được lắp hệ thống điện chiếu sáng 11,562 km góp phần đảm bảo an toàn toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Nhà văn hóa và khu thể thao của các thôn Va Ly, Thôn Suối Cốc được đầu tư sửa chữa xây mới góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số raglai. Trường Tiểu học Sơn Tân, trường Mẫu giáo Họa Mi cũng được đầu tư sửa chữa, xây mới nhằm đạt trường chuẩn Quốc gia tạo điều kiện tốt để các em học sinh được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Đối với vấn đề nước sạch, đã đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống xử lý để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Sơn Tân cũ với 210 hộ, tỷ lệ nước hợp vệ sinh đạt 100%.





Nhiều bà con nông dân xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) đã chú trọng cây trồng chủ lực, trong đó có cây sầu riêng.

Cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều cải thiện, với sự tham gia tích cực của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đúng nơi quy định. Trồng cây xanh tại các tuyến đường chính góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại địa phương.

Xoài, sầu riêng, lúa là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho nông dân

Nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực từ những cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đầu tư vào sản xuất với quy mô, diện tích lớn vào cây xoài, sầu riêng với bước đầu đạt kết quả khả quan, ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP của địa phương là sầu riêng được phát triển.

Người nông dân xã Cam Hiệp đang thu hoạch lúa

Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, các mô hình sinh kế như: Trồng mãng cầu thái, tre điền trúc lấy măng, chăn nuôi bò sinh sản, heo đen, dê,… góp phần tăng thu nhập của nhân dân trên địa bàn xã.

Trên địa bàn xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) trong thời gian qua đã có những mô hình phát triển kinh tế nổi bật như: Trồng xoài tứ quý với quy mô diện tích 8ha ở thôn Suối Cốc của ông Nguyễn Sơn Trung có đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại vào sản xuất góp phần đạt chất lượng và năng suất cao hơn 100 tấn/năm.

Mô hình trồng sầu riêng với diện tích 15ha ở thôn Va Ly của chị Đặng Thị Năm đã được công nhận OCOP, VietGAP, mã số vùng trồng. Sầu riêng của gia đình chị đã cho thu hoạch được 2 năm, sản lượng năm 2025 là 45 tấn.

Cánh đồng lúa cũng là điểm hấp dẫn để người dân và du khách chụp ảnh

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cam Hiệp cho biết, các mô hình trồng xoài và sầu riêng quy mô lớn trên, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cộng đồng, từ việc nâng cao thu nhập cho nông dân đến thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Mô hình như trồng sầu riêng, xoài chuyên canh khi áp dụng khoa học kỹ thuật và quy trình chăm sóc bài bản, có thể mang lại thu nhập rất cao cho các hộ dân tại địa phương, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số Raglai và truyền đạt kinh nghiệm về kỹ thuật trồng trọt chăm sóc cây xoài, sầu riêng cho nhân dân trên địa bàn xã góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cây trồng đạt kết quả cao.

Với sự thành công của 2 mô hình trên góp phần quan trọng của sự ra đời của Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh xoài, sầu riêng của địa phương. Đồng thời, giúp tập hợp nông dân, tạo sức mạnh tập thể trong sản xuất, tiếp cận khoa học kỹ thuật và đặc biệt là ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.

Người dân xã Cam Hiệp tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng xoài

Thông qua các mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng và tạo việc làm góp phần quan trọng trong việc đạt và nâng cao các tiêu chí về kinh tế và thu nhập trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Trong thời gian tới, xã Cam Hiệp sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của UBND xã, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, hữu cơ, tuần hoàn, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương gắn với chuỗi giá trị của các mặt hàng chủ lực như xoài, sầu riêng. Đồng thời, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của địa phương như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nông nghiệp chất lượng cao,...