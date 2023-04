MSB công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023

Bảng cân đối tài sản lành mạnh

Theo số liệu vừa công bố, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản MSB đạt gần 235.500 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2022. Cho vay khách hàng đạt gần 137.000 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với 31/12/2022. Đảm bảo đúng định hướng của ngân hàng về việc phân phối rủi ro, tập trung phát triển tệp khách hàng cá nhân có tính bền vững cao, tỷ trọng cho vay giữa cá nhân và doanh nghiệp của ngân hàng vẫn theo tỷ lệ 30% -70% trong tổng dư nợ tín dụng.

Tiền gửi khách hàng đạt trên 126.000 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 32%.

Với việc quản trị rủi ro, ngân hàng giữ quan điểm thận trọng, duy trì tốt các chỉ số an toàn. Tỉ lệ nợ xấu riêng lẻ của MSB tại ngày 31/3/2023 là 1,42%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 ở mức 11,55%. Ngân hàng cũng duy trì thanh khoản dồi dào khi tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR riêng lẻ) đạt mức 68,8% (so với giới hạn 85%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của mảng ngân hàng được kiểm soát ở mức 28,8% (so với yêu cầu 37%). Tỷ lệ nợ tái cơ cấu còn 1.366 tỷ đồng, giảm so với cuối năm 2022.

Giữ đà kinh doanh ổn định, tập trung đẩy mạnh số hóa

Kết thúc quý 1/2023, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, thu nhập lãi thuần chiếm 75%, đạt hơn 2.150 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, dựa trên việc kiểm soát danh mục tín dụng và được dẫn dắt bởi biên lãi thuần ở mức 4,39%. Thu nhập ngoài lãi cán mốc 710 tỷ đồng, ghi nhận tăng trưởng tốt từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư khi lãi thuần mảng này tăng 52% so với thời điểm kết thúc quý 1/2022.

Chốt ngày 31/3/2023, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1.526 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022. Đại diện MSB chia sẻ: "Trong bối cảnh kịch bản tích cực năm 2023 còn tương đối dè dặt, chúng tôi cân nhắc việc hài hòa giữa tăng trưởng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Cẩn trọng là lựa chọn tiên quyết, thay vì đánh đổi tăng trưởng bằng mọi giá. Định hướng 2023 của MSB là tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các dự án số, từ đó mở rộng tệp khách hàng, tăng số lượng sản phẩm trung bình mà một khách hàng sử dụng. Đây là cơ sở để thúc đẩy các yếu tố bền vững hơn".

Về kế hoạch chuyển đổi số, trong năm 2023, với mảng bán lẻ, ngân hàng mở rộng tính năng mới cho sản phẩm tín chấp, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu trên cùng một hạn mức được cấp nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng. Bên cạnh đó, MSB tiến tới số hóa toàn bộ các sản phẩm vay thế chấp, bảo hiểm cho người vay vốn, bảo hiểm nhân thọ. Với phân khúc chủ kinh doanh, gần đây, MSB ra mắt combo tín chấp bao gồm vay – thấu chi – thẻ tín dụng, mang tới người dùng trải nghiệm tài chính linh hoạt, đăng ký và sử dụng dễ dàng chỉ với 1 thiết bị kết nối internet.

Về mảng doanh nghiệp, toàn bộ hành trình vay vốn được ngân hàng tập trung nâng cấp và tối ưu hóa, bao gồm cấp mới và tái cấp tín dụng; mở rộng phát triển khách hàng từ nguồn đối tác và chuỗi, từ đó cung cấp nền tảng chuỗi cung ứng tài chính chuyên biệt. Đặc biệt, giải pháp vay siêu tốc (quick loan) với quy trình tiếp cận nhanh gọn là sản phẩm mang tính điểm nhấn, hứa hẹn gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho doanh nghiệp.