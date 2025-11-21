MSB khẳng định vị thế “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, đạt chứng nhận “Nguồn nhân lực hạnh phúc”

Vững vàng vị thế - Kiến tạo hạnh phúc bền vững

Đây là năm thứ ba liên tiếp MSB được ghi nhận, khẳng định chiến lược nhân sự được xây dựng nhất quán, thực thi nghiêm túc và liên tục cải tiến.

(Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Giám đốc Nhân sự MSB đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng. (Ảnh: BTC).

Điều làm nên sức hút của MSB không chỉ nằm ở quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà còn đến từ chiến lược tạo ra môi trường nơi mỗi cá nhân được trang bị năng lực, được trao quyền và có cơ hội tạo dấu ấn. Nhân tài trong và ngoài ngành đánh giá cao MSB bởi công việc ý nghĩa, văn hóa khuyến khích không ngừng học hỏi, chế độ lương thưởng cạnh tranh và hấp dẫn đồng thời là ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Những giá trị này không chỉ được ghi nhận từ bên ngoài, mà chính đội ngũ nội bộ cũng thể hiện mức độ hài lòng, gắn kết và tự hào cao - nền tảng để MSB đạt chứng nhận “Nguồn nhân lực Hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, các chính sách như nghỉ nguyên lương ngày sinh nhật, tăng ngày phép theo thâm niên, ưu tiên phúc lợi cho lao động nữ, cơ chế làm việc linh hoạt trong bối cảnh thiên tai, hay hoạt động dành cho con em cán bộ nhân viên… đều được xây dựng nhằm tạo ra môi trường làm việc nơi nhân viên có thể tập trung cho sự nghiệp mà không đánh đổi sự cân bằng trong cuộc sống cá nhân. Cùng với đó, ngân hàng đang đầu tư xây dựng văn phòng mới theo tiêu chuẩn xanh - hiện đại - năng động, góp phần mang đến trải nghiệm làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn cho toàn hệ thống.

Đào tạo nâng chuẩn năng lực, dẫn dắt tương lai

MSB đẩy mạnh triển khai đào tạo nội bộ, đặc biệt trong lĩnh vực số hóa (Ảnh: MSB).

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đào tạo khi MSB đẩy mạnh chuẩn hóa và nâng tầm hệ thống học tập nội bộ. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã triển khai 1.187 lớp học, trong đó có 695 lớp E-Learning cho phép học tập linh hoạt. Cũng trong số này, 638 lớp đào tạo nội bộ với 1.995 giờ học đã thu hút hơn 114.000 lượt học viên tham gia. Những con số này phản ánh rõ nét tinh thần “phát triển cùng nhau” đã trở thành yếu tố cốt lõi của văn hóa MSB.

Trong nhóm đào tạo dành cho đội ngũ lãnh đạo, chương trình Leadership Ascent tạo dấu ấn mạnh mẽ. Với hơn 40 giờ đào tạo chuyên sâu và sự tham gia của 85 Giám đốc Chi nhánh từ cả hai miền, chương trình tập trung vào nâng cao tư duy lãnh đạo, cách thức điều hành và khả năng dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh ngành tài chính đang thay đổi nhanh chóng.

Song song, MSB triển khai chương trình 12 tháng “Leading the Way” hợp tác cùng McKinsey - hãng tư vấn hàng đầu thế giới. Chương trình được cá nhân hóa theo ba trọng tâm: dẫn dắt bản thân - dẫn dắt đội ngũ - dẫn dắt kinh doanh, giúp đội ngũ quản lý cấp cao tăng tốc chuyển hóa những thay đổi then chốt và định hình lớp lãnh đạo tương lai có tư duy chiến lược mạnh mẽ.

Ngoài ra, sẵn sàng cho kỷ nguyên số, MSB tổ chức khóa “Hướng dẫn AI cơ bản” cho hơn 6.000 cán bộ, trang bị cho nhân sự kiến thức về AI và khả năng ứng dụng công nghệ vào công việc thực tiễn. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng một lực lượng lao động linh hoạt, sẵn sàng thích ứng, chủ động nắm bắt những xu hướng công nghệ mới và dẫn dắt sự thay đổi.

Ba năm liên tiếp được vinh danh là một hành trình tự hào, nhưng MSB không theo đuổi danh hiệu như mục tiêu cuối cùng. Ngân hàng kiên định với chiến lược xây dựng nội lực từ con người và xác định đội ngũ cán bộ nhân viên chính là động lực đưa MSB trở thành một trong những nơi làm việc được quan tâm và ưu tiên lựa chọn.

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Giám đốc Nhân sự MSB chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ nói về phát triển con người. Chúng tôi đầu tư vào nó như một chiến lược cốt lõi. Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ và số hóa có thể thúc đẩy một tổ chức đi nhanh, nhưng muốn đi xa cần con người có năng lực và khát vọng. Những ghi nhận năm nay khẳng định chúng tôi đang sở hữu đội ngũ đủ mạnh để dẫn dắt MSB bứt phá và chinh phục các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.”