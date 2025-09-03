MSB phát hành thành công 680 tỷ đồng trái phiếu bền vững

Trái phiếu bền vững là sản phẩm tài chính phát hành dựa trên việc tuân thủ đầy đủ các các nguyên tắc quốc tế từ nhiều tổ chức tài chính uy tín như Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế - ICMA, Hiệp hội Thị trường cho vay - LMA, Hiệp hội Thị trường cho vay châu Á Thái Bình Dương - APLMA và Hiệp hội Giao dịch và Hợp vốn cho vay - LSTA. Đợt phát hành đã thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư là các định chế tài chính uy tín trên thị trường.

Đây là lần đầu tiên MSB phát hành trái phiếu bền vững, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược cam kết giảm phát thải khí nhà kính (Net Zero) vào năm 2050. Đợt phát hành này không chỉ củng cố cam kết về tài chính bền vững mà còn khẳng định vị thế tiên phong của MSB trong việc phát triển các sản phẩm tài chính xanh tại Việt Nam.

Khung Tài chính Bền vững chuẩn quốc tế, được S&P Global đánh giá cao

Khung Tài chính Bền vững của MSB được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới và sự tư vấn chuyên sâu từ BNP Paribas Đặc biệt, Khung này đã nhận được ý kiến đánh giá độc lập (SPO) từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings với nhận định “không có điểm yếu”, khẳng định mức độ tuân thủ và minh bạch cao trong toàn bộ quy trình lựa chọn dự án, quản lý nguồn vốn và công bố thông tin.

Cụ thể hóa cam kết hành động vì môi trường và cộng đồng

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được tập trung vào 8 lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, giao thông sạch, công trình xanh, và 5 mục tiêu xã hội như y tế, giáo dục, bình đẳng giới, tài chính toàn diện… Tất cả đều phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc. Các dự án được tài trợ/tái tài trợ bằng nguồn vốn huy động từ phát hành Trái phiếu cần đáp ứng tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể tại Khung Tài chính Bền vững.

MSB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam áp dụng chuẩn tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động tín dụng (Scope 3) theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Kế toán Carbon trong ngành Tài chính (PCAF). Bên cạnh đó, ngân hàng đã triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) toàn diện và xây dựng danh mục phân loại xanh nội bộ, làm nền tảng triển khai các gói vay xanh với tổng giá trị lên tới 3.500 tỷ đồng trong năm 2024.

Khẳng định vị thế trên thị trường tài chính xanh trong nước và quốc tế

Thành công của đợt phát hành trái phiếu bền vững không chỉ giúp MSB đa dạng hóa nguồn vốn trung dài hạn theo hướng xanh và bền vững, mà còn năng cao uy tín và sự tín nhiệm từ các tổ chức đầu tư, tài chính trong nước và quốc tế. MSB cam kết tiếp tục mở rộng các sản phẩm tài chính xanh, cải tiến khung quản trị ESG và đóng vai trò tích cực trong việc lan tỏa xu hướng tài chính bền vững, góp phần hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Chaoni Huang, Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận Thị trường Vốn Bền vững, Thị trường Toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, BNP Paribas, cho biết: “Khung Tài chính bền vững mà MSB thiết lập đã tạo ra một chuẩn mực mới cho các đợt phát hành trái phiếu xanh và bền vững tại Việt Nam. Báo cáo đánh giá độc lập (SPO) từ S&P càng khẳng định vai trò dẫn đầu của MSB trong lĩnh vực tài chính bền vững. Đợt phát hành đầu tiên thành công là minh chứng cho cam kết dài hạn của MSB trong việc hỗ trợ phát triển bền vững của quốc gia. BNP Paribas vinh dự được đồng hành cùng MSB trong cột mốc quan trọng này.”