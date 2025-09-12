MSB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (GTFP) của IFC

Chương trình GTFP giúp mở rộng và nâng cao năng lực tài trợ thương mại của các ngân hàng nội địa đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại những thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Việc được tham gia chương trình này là cơ hội giúp MSB tiếp cận và mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thành viên khác trong mạng lưới GTFP của IFC cũng như các đối tác trên thế giới, từ đó gia tăng hoạt động của MSB trong lĩnh vực tài trợ thương mại, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu cho đa dạng khách hàng. Đây cũng là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng nhận diện và nâng cao uy tín thương hiệu MSB trên thị trường quốc tế.

Đại diện MSB & IFC ký kết hợp tác (Ảnh: MSB).

Bên cạnh đó, MSB sẽ có thêm nguồn lực và lợi thế để phát triển kinh doanh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong ngắn và dài hạn.

Tại buổi lễ, bà Nathalie Louat, Giám đốc toàn cầu về Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng của IFC chia sẻ: “IFC vui mừng chào đón MSB gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu của chúng tôi. Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực tài trợ thương mại của MSB, củng cố cam kết lâu dài của IFC trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam cũng như hỗ trợ sự tăng trưởng của từng ngân hàng. IFC rất hân hạnh đồng hành trong hành trình này và sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với MSB”.

Về phía MSB, Ông Hoàng Việt Phương – Tống Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp cho biết: “Việc MSB tham gia chương trình Tài trợ Thương mai toàn cầu GTFP sẽ mang lại cho MSB cơ hội được tiếp cận và mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng thành viên khác của IFC cũng như các đối tác trên thế giới, từ đó nâng cao năng lực của MSB trong lĩnh vực tài trợ thương mại, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu cho các khách hàng của MSB nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Mối quan hệ hợp tác giữa MSB và IFC là thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với việc tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ từ những đối tác đáng tin cậy như IFC, MSB sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi bền vững, không chỉ trong nội bộ ngân hàng mà còn trong toàn bộ hệ sinh thái khách hàng, đối tác và ngành ngân hàng Việt Nam.”.

Hợp đồng này đánh dấu thêm một khởi đầu tốt đẹp, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa MSB và IFC trong tương lai gần.

Trước đó, vào tháng 2/2025, MSB và IFC đã ký kết Hợp đồng tư vấn kỹ thuật; theo đó, IFC hỗ trợ MSB xây dựng khung tài chính bền vững và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên trong lĩnh vực tài chính xanh. Tháng 7/2025, cùng với tư vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của IFC, phối hợp với ngân hàng BNP Paribas, MSB đã ban hành Khung tài chính bền vững phù hợp với các nguyên tắc thị trường quốc tế, nhận được ý kiến đánh giá độc lập từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P Global Ratings.

Về MSB



Thành lập năm 1991, trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.



Bằng những nỗ lực và tinh thần đồng hành “cùng vươn tầm”, trong nhiều năm liên tiếp, MSB vinh dự nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín, như “Ngân hàng của năm” do Tạp chí The Banker (The Financial Times) vinh danh, “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” đánh giá bởi Tạp chí uy tín Global Finance, “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Economics bình chọn…



Hành trình của MSB hướng đến một mục tiêu duy nhất là trở thành ngân hàng mà ở đó “ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ”, với sứ mệnh “Vì một cuộc sống thuận ích hơn” cho Khách hàng, Cán bộ nhân viên, Cổ đông và Cộng đồng.



Thông tin chi tiết xem tại website: www.msb.com.vn



