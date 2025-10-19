Mưa lớn kéo dài, bão FENGSHEN còn diễn biến phức tạp, nhiều xã miền núi Đà Nẵng sẵn sàng di dời người dân

Secret Garden lần đầu chia sẻ chuyện riêng tư với 4.000 khán giả Việt Nam
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão FENGSHEN có thể gây mưa to đến rất to tại khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt tỉnh Quảng Nam cũ. Dự báo từ ngày 19 đến 26/10, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất, lũ quét tại các vùng trũng thấp, ven sông suối.
Trước tình hình nêu trên, nhiều xã miền núi TP.Đà Nẵng đã phát đi thông báo yêu cầu toàn thể nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
Trong đó, UBND xã Phước Hiệp (Đà Nẵng) đã phát đi thông báo đề nghị người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, gia cố nhà cửa, dọn dẹp hệ thống thoát nước, không đi qua ngầm tràn khi mưa lớn, chuẩn bị lương thực và thuốc men thiết yếu. Các hộ dân vùng nguy hiểm cần sẵn sàng di dời khi có yêu cầu.
Trao đổi với PV Dân Việt sáng nay (19/10), ông Vũ Thế Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, chính quyền xã, các ban ngành và thôn xóm đang trực 24/24h để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
"Người dân khi phát hiện nguy hiểm cần thông báo ngay cho trưởng thôn hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã để được hỗ trợ", ông Hiệp nói.
Còn tại xã Hùng Sơn (Đà Nẵng), xã bị thiệt hại lớn do cơn bão số 10 vừa qua, lãnh đạo UBND xã đã phát đi thông báo cảnh báo và hướng dẫn người dân sẵn sàng đối phó với đợt mưa lớn lần này.
"Bão số 10 vừa qua, xã phải di dời 10 hộ dân vì nhà có nguy cơ sạt lở, nhiều khu tái định cư, taluy điểm trường tiểu học bị sạt lờ, nhiều đập dâng đầu nguồn bị hư hỏng, nhiều trâu bò của bà con bị chết. Đối phó với đợt mưa lớn lần này, UBND xã đã sớm phát đi thông báo tới người dân để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sẵn sàng di dời người và tài sản khi có lệnh...", ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết.
Theo thống kê, trong ngày hôm qua (18/10), khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa đo được tại Sơn Trà đến 137,2mm, Hòa Sơn 126,4mm... Việc mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực ở 30 xã, phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Để chủ động ứng phó tình hình thiên tai trong những ngày tới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành địa phương tổ chức trực ban, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai.
Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo địa bàn quản lý; thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác ứng phó...
