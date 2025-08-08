Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Nước son tràn về nhuộm đỏ dòng sông, dân An Giang vào mùa bắt cá ngon, tôm bự

Thanh Tiến Thứ sáu, ngày 08/08/2025 10:16 GMT+7
Những ngày này, con nước lũ đã về nhuộm đỏ những dòng sông, con kênh trên vùng đất An Giang. Khi đó, dân câu lưới cũng bước vào mùa bắt cá ngon, tôm bự, các loại thủy sản mùa lũ mới với hy vọng mùa cá, tôm bội thu, cuộc sống ấm no.
Nước son nhuộm đỏ dòng sông, dân vào cuộc mưu sinh

Thả chiếc xuồng nhỏ theo dòng nước lũ đang dâng trên nhánh sông Vĩnh Hội Đông, anh Nguyễn Văn Huệ, ngụ xã An Phú không giấu được niềm vui. Anh Huệ lạc quan: “Năm nay nước lũ “đẹp” hơn mấy năm trước. Nước lên mạnh, chúng tôi mừng lắm. Tôi mong nước lên đều để cá, tôm sinh sôi”.

Nhìn theo chỉ tay của anh Huệ, khung cảnh ngã ba Bùng Binh của sông Vĩnh Hội Đông mở rộng hơn thường lệ. Năm nào nước lên, ngã ba này cũng mênh mông hơn, mang đậm nét quê truyền thống của sông nước đầu nguồn.

“Mới tháng 6 âm lịch nước đã như vầy, tới tháng 6 nhuận chắc cá chạy nhiều. Hôm giờ tôi giăng lưới thấy xuất hiện một số cá lăng, cá mè vinh, cá đỏ mang… kha khá. Mấy người đổ dớn thì có cá linh non nhưng còn nhỏ nên người ta chưa bắt được nhiều”, anh Huệ nói.

Theo nghề câu lưới từ hồi tóc còn để chỏm, anh Huệ chứng kiến bao cuộc đổi thay của con nước lũ.

Cách đây 30 năm, Vĩnh Hội Đông nổi tiếng là “túi cá” của xứ đầu nguồn An Phú. Cá đồng từ Campuchia theo con nước về ngã ba sông Vĩnh Hội Đông, người ta đổ dớn, cất vó, kéo lưới, quăng chài… đều “dính” cá.

Lúc ấy, chợ Vĩnh Hội Đông trở thành thế giới của cá đồng. Người ta không cân ký mà tính bằng giạ. Cá đồng mùa lũ tiêu thụ tại chỗ không hết, bạn hàng mang ghe đục lên cân rồi đem về miệt dưới tiêu thụ.

“Ngày trước kiếm con cá đồng không khó. Người dân mần ruộng, mùa nước có vài tay lưới là bắt cá ăn không hết. Có người ủ mắm để ăn quanh năm, có người làm khô đến mấy bao quăng lên gác bếp.

Mắm ăn chưa hết, khô còn cả bao thì lại đến mùa nước nổi. Lúc đó, cha tôi xuống sàn lôi xuồng ra trét chai, lục mấy tay lưới cũ ra vá lại chỗ rách. Đến đời tôi cũng vậy”, anh Huệ chia sẻ.

Ngư dân khai thác cá trên sông Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang.

Theo anh Huệ, khoảng cuối tháng 5 âm lịch, anh chuẩn bị xong ngư cụ. Những chiếc lọp cá lóc được kiểm tra, buộc lại mấy mối dây bị bung, sẵn sàng cho mùa cá mới. Hiện mới đầu mùa nước nên anh giăng lưới cầm chừng.

Khoảng tháng nữa, khi con nước phủ trắng những cánh đồng biên giới, anh Huệ sẽ lên đường mưu sinh cùng nước lũ.

Mơ ước vươn lên

Cũng theo nghề câu lưới từ nhỏ nhưng anh Trần Văn Nghĩa, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây chọn việc cất vó làm kế mưu sinh. Mỗi mùa nước, anh Nghĩa đến những cánh đồng giáp biên thuộc phường Vĩnh Tế, phường Thới Sơn để đóng vó mưu sinh. Tuy nhiên, vì hiện con nước chưa lên cao nên anh chỉ chuẩn bị đồ nghề, phải chờ tháng nữa mới hạ vó.

“Giờ tôi lo đồ nghề trước, ít bữa mới cắm xôm cúng “ông Tà, Bà Cậu” để vô mùa bắt cá. Năm trước, cá mắm đỡ, đến cuối mùa, tôi kiếm được gần 20 triệu đồng. Vì là nghề “đợi cá”, đánh bắt kiểu truyền thống nên tôi chỉ mong “Bà Cậu” cho mình sống được với nghề”, anh Nghĩa trải lòng.

Anh Nghĩa nhận định, bên cạnh sự đổi thay của khí hậu, việc ngư dân thời nay dùng ngư cụ cấm, sử dụng xuyệc điện để bắt cá cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

Riêng anh vẫn trung thành với cái vó càng và chỉ đặt những nơi được cho phép. Hiện anh xem nghề đặt vó là việc làm thêm để tăng thu nhập chứ không còn là kế mưu sinh duy nhất.

“Trước đây, tôi học thêm nghề thợ hồ. Mấy tháng mùa khô, tôi làm thợ nên nguồn thu tạm ổn. Đến mùa nước ít công trình tôi đặt vó. Nếu người ta thuê đi công trình, tôi giao vó cho người khác về làm thợ cho ổn định. Nghề con cá nay được mai thất, không lường trước được”, anh Nghĩa nói.

Theo anh Nghĩa, anh định hướng nghề nghiệp khác cho con. Hiện con trai anh học nghề sửa máy, thợ tiện để có cơ sở làm ăn vững chắc.

Còn con gái út, anh cố gắng nuôi con ăn học. “Đời tôi ít chữ ráng lo cho con đi học. Mấy đứa con trai đứa nào cũng tốt nghiệp cấp ba nên tôi yên tâm. Tôi mong tụi nhỏ sau này có nghề nghiệp ổn định hơn, không phải ngồi trông trời đợi cá như cha nó”, anh Nghĩa nói.

Theo: Báo An Giang

Chuyện về loài rắn khổng lồ ở một ngọn núi nổi tiếng An Giang, sự thật là đã bắt được con nặng tới 60 ký

Chuyện về loài rắn khổng lồ ở một ngọn núi nổi tiếng An Giang, sự thật là đã bắt được con nặng tới 60 ký

Sự thật truyền thuyết về loài cá hiểu tiếng người ở An Giang

Sự thật truyền thuyết về loài cá hiểu tiếng người ở An Giang

Sự thật 'nghề bạc tỷ' An Giang: Người là tỷ phú, kẻ 'ngậm bồ hòn'

Sự thật "nghề bạc tỷ" An Giang: Người là tỷ phú, kẻ "ngậm bồ hòn"

Lạ thật sự ở An Giang: Độc đáo khô cá sấu có một không hai!

Lạ thật sự ở An Giang: Độc đáo khô cá sấu có một không hai!

Nuôi cá đặc sản ven cồn ở An Giang là dân đang nuôi cá gì mà hễ bán là hết sạch?

Nuôi cá đặc sản ven cồn ở An Giang là dân đang nuôi cá gì mà hễ bán là hết sạch?

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời.

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông
Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Nhà nông
Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Nhà nông
Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn

Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới
Thế giới

New York Times: Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa thực sự vào tuần tới

Thế giới

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục
Tin tức

Phút sinh tử ở khu vực bãi biển nhà thờ đổ Hải Lý: 5 du khách bị sóng cuốn và cuộc giải cứu ngoạn mục

Tin tức

Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp đón may mắn, con đường tài chính suôn sẻ, có cơ hội thoát nghèo sang giàu

Gia đình

Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng
Xã hội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lần đầu trải lòng về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng

Xã hội

Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?
Nhà đất

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?

Nhà đất

VN-Index bứt phá, HPG dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 11% lên đỉnh 3 năm, khối ngoại mua ròng kỷ lục. Đà tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long vọt lên 2,8 tỷ USD, thăng 93 hạng trên bảng Forbes.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay 'biến hình' làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay "biến hình" làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Lai Châu Ngày Mới

Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.

'Biển người' nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert 'Tổ quốc trong tim'
Ảnh

"Biển người" nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert "Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Sân vận động Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người dân đổ về trong bầu không khí hào hùng, náo nhiệt nhiều giờ trước khi diễn ra concert “Tổ quốc trong tim” vào 20h tối nay.

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn
Tin tức

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức

Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đã tìm thấy.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc

Thế giới

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Lào Cai thi đua yêu nước

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Con đường hoa ở thôn Lắp Máy, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai những ngày này bỗng trở nên rộn ràng khác lạ và nở những bông hoa tô thắm cho con đường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp hơn.

Ngày mai, xét xử 5 cựu cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, 'bảo kê' đường dây buôn lậu
Pháp luật

Ngày mai, xét xử 5 cựu cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, "bảo kê" đường dây buôn lậu

Pháp luật

Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.

Tân binh CLB Hải Phòng: Cao 1m81, từng vô địch Cúp Quốc gia cùng Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Tân binh CLB Hải Phòng: Cao 1m81, từng vô địch Cúp Quốc gia cùng Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Luiz Antonio là tiền vệ vừa chia tay Đông Á Thanh Hóa để gia nhập CLB Hải Phòng trước thềm V.League 2025/26.

Sân bay Long Thành sắp trở thành “thủ phủ” vận tải hàng hóa
Kinh tế

Sân bay Long Thành sắp trở thành “thủ phủ” vận tải hàng hóa

Kinh tế

Toàn bộ vận tải hàng hóa hàng không quốc tế tại Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển về Long Thành, mở ra cơ hội hình thành trung tâm logistics hiện đại và tăng sức cạnh tranh kinh tế cho Việt Nam.

Đất đẹp bỏ hoang ven sông Kôn, Gia Lai: Nhà đầu tư 'xếp hàng', xã Bình Khê thúc thu hồi
Kinh tế

Đất đẹp bỏ hoang ven sông Kôn, Gia Lai: Nhà đầu tư "xếp hàng", xã Bình Khê thúc thu hồi

Kinh tế

Khu đất có vị trí đắc địa ven sông Kôn (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã bị bỏ hoang suốt hơn 6 năm qua sau khi Công ty Cổ phần đường Bình Định ngừng hoạt động. Ngày 10/8, UBND xã Bình Khê đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, để có cơ sở triển khai dự án khác.

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo
Văn hóa - Giải trí

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo

Văn hóa - Giải trí

Universal Pictures bắt đầu chèn cảnh báo bản quyền ở phần cuối các bộ phim như “How to Train Your Dragon”, “Jurassic World: Rebirth” và “Bad Guys 2”.

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà
Xã hội

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Xã hội

Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Xã hội

Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

4

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

5

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central
43

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central