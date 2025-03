Mừng sinh nhật 37 năm Agribank: Quay số may mắn, rinh sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

37 năm đồng hành cùng khách hàng, Agribank không ngừng đổi mới để mang đến những dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn và tiện lợi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 37, từ nay đến 18/05/2025, Agribank triển khai chương trình khuyến mại với hàng loạt ưu đãi giá trị. Đây là dịp tri ân các khách hàng hiện hữu và cơ hội để khách hàng mới trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện trên Agribank Plus.

“Vòng quay may mắn” mừng sinh nhật 37 tuổi trên Agribank Plus diễn ra từ nay đến 18/05/2025.

Đón sinh nhật rộn ràng, cơ hội rinh thưởng 5 triệu đồng

Agribank mang đến cơ hội tham gia quay số trúng thưởng dễ dàng cho mọi khách hàng. Với khách hàng mới chỉ cần đăng ký và kích hoạt Agribank Plus sẽ nhận ngay lượt quay và được trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, giao diện thân thiện, miễn phí mở và duy trì tài khoản.

Với khách hàng hiện hữu, việc cập nhật sinh trắc học, bật tính năng "Nhận tin biến động số dư" hoặc thực hiện các giao dịch quen thuộc như chuyển tiền, đặt VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé tàu/xe, vé máy bay, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại… đều giúp gia tăng lượt quay và mở ra cơ hội nhận quà.

Chi tiết giải thưởng bao gồm:

Giải Nhất: Sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5.000.000 đồng

Giải Nhì: Sổ tiết kiệm Agribank trị giá 3.000.000 đồng

Giải Ba: Sổ tiết kiệm Agribank trị giá 1.000.000 đồng

Tiền nạp điện thoại: Trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng

Quà tặng hiện vật: Túi vải, bình thể thao Agribank Plus

Ưu đãi giảm giá lên đến 50% khi sử dụng các dịch vụ trên Agribank Plus như VNPAY Taxi, VnShop, vé xem phim, vé tàu/xe, vé máy bay…

Đặc biệt, Top 50 khách hàng giao dịch tích cực nhất sẽ nhận ngay Combo Voucher Di chuyển - Mua sắm - Giải trí trị giá 2 triệu đồng, bao gồm 10 mã VNPAY Taxi giảm ngay 50.000 đồng, 10 mã xem phim giảm ngay 50.000 đồng, 5 mã xe khách giảm 100.000 đồng, 10 mã mua sắm VnShop giảm 50.000 đồng.

Anh Minh Hùng (35 tuổi, Hà Nội) cho biết rất bất ngờ khi tham gia chương trình "Vòng quay may mắn" dịp sinh nhật 37 năm của Agribank và nhận được ưu đãi giảm giá cho dịch vụ gọi VNPAY Taxi và đặt vé xem phim. "Cuối tuần này, tôi định dùng luôn các mã ưu đãi để đưa cả gia đình đi xem phim bằng taxi. Một chương trình ý nghĩa và thiết thực, cảm ơn Agribank đã mang đến trải nghiệm thú vị này", anh Hùng chia sẻ.

Chị Thu Anh (27 tuổi, TP.HCM) cũng là một trong những khách hàng may mắn khi quay trúng voucher đặt vé máy bay. Chị bày tỏ sự hào hứng: "Tôi dự định sẽ dùng mã ưu đãi này cho chuyến du lịch mùa hè sắp tới. Tiện lợi và tiết kiệm hơn rất nhiều". Ngoài ra, chị cũng cho biết đang tích cực giao dịch trên Agribank Plus với hi vọng sẽ trúng thêm phần quà lớn là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.

Nhiều khách hàng hào hứng tham gia quay số may mắn mừng sinh nhật Agribank tuổi 37.

Agribank Plus - Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Không chỉ là ứng dụng để chuyển tiền, Agribank Plus còn cho phép người dùng thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, mua sắm trực tuyến, đặt taxi, vé tàu/xe, vé máy bay… mà không cần cài đặt thêm ứng dụng khác. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, Agribank Plus mang đến trải nghiệm đồng nhất trên cả ứng dụng di động và trình duyệt web, giúp khách hàng thao tác linh hoạt ở mọi nơi.

Hệ sinh thái đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên Agribank Plus.

Từ ngày 1/11/2024, Agribank ra mắt Tài khoản Plus chuyên dùng cho kênh số - lựa chọn mới với nhiều đặc quyền dành cho khách hàng. Khách hàng mở Tài khoản Plus sẽ được sở hữu số tài khoản bắt đầu bằng 8888 dễ nhớ, mang ý nghĩa may mắn, miễn 100% phí dịch vụ và tận hưởng loạt ưu đãi trên Agribank Plus.

Có thể thấy, với chương trình "Vòng quay may mắn – 37 năm vững vàng, rộn ràng ưu đãi", Agribank đã mở ra cơ hội nhận hàng loạt quà tặng giá trị dành cho khách hàng trên toàn quốc. Đây là dịp để khách hàng trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, năng động và nhiều ưu đãi của Agribank.