Mỹ bí mật hợp tác với Nga về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine, bất ngờ được đồng minh chủ chốt châu Âu ủng hộ

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Kế hoạch 28 điểm mới tập trung chủ yếu vào giải pháp hòa bình cho quốc gia Đông Âu này, an ninh ở châu Âu nói chung, các đảm bảo được đưa vào thỏa thuận trong tương lai và mối quan hệ tương lai của Mỹ với Moscow và Kiev sẽ như thế nào, trang tin Axios đưa tin.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng đặc phái viên của ông Trump về Nga, Steve Witkoff, đang dẫn đầu kế hoạch này, làm việc chặt chẽ với nhà đàm phán người Nga Kirill Dmitriev.

Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, là một nhân tố nổi bật trong các cuộc đàm phán. Ông nói với Axios hồi đầu tuần rằng ông đã dành nhiều ngày gặp gỡ Witkoff và các quan chức Mỹ khác trong chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng trước.

"Chúng tôi cảm thấy lập trường của Nga thực sự được lắng nghe", ông Dmitriev nói.

Điều này có thể gây lo ngại ở Kiev, vì các quan chức Ukraine có mối quan hệ thất thường, thường xuyên căng thẳng với chính quyền Trump. Ông Trump dường như đã thay đổi quan điểm về Ukraine - hồi tháng 8, ông Trump tuyên bố Kiev sẽ không lấy lại Crimea, nhưng trong những phát biểu tháng sau đó, ông lại nói rằng Ukraine "có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine về hình hài ban đầu".

Một quan chức Ukraine giấu tên nói với Axios rằng ông Witkoff đã nói chuyện với Rustem Umerov, người đứng đầu hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine, về kế hoạch này vào đầu tuần này.

Ông Oleksandr Merezhko, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, cho biết ông Trump có thể đang thăm dò thái độ của ông Putin, tìm hiểu xem Điện Kremlin có đang cởi mở hơn với các cuộc đàm phán hòa bình hay không. Ông Merezhko nói với Newsweek rằng Ukraine không thể bị áp đặt một thỏa thuận, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cần một ghế trong bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào.

Ông Merezhko cho biết có rất ít dấu hiệu cho thấy các cuộc thảo luận hòa bình đang tiến triển theo hướng có ý nghĩa, ngoại trừ các cuộc đàm phán về trao đổi tù binh chiến tranh. Ông Dmitriev cho biết đầu tuần này rằng Nga và Mỹ đã thảo luận về một cuộc trao đổi tù binh tiềm năng.

Trong khi đó, tờ Finacial Times đưa tin, kế hoạch đề xuất sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực thuộc vùng Donbass mới của Nga vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang và từ bỏ các loại vũ khí chủ chốt. Khung thỏa thuận cũng bao gồm việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ. Một nguồn tin nói với FT rằng việc chấp nhận các điều kiện này đồng nghĩa với việc Ukraine từ bỏ chủ quyền.

Tài liệu này cũng được cho là quy định công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức của nhà nước tại Ukraine và cấp quy chế chính thức cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, giáo phái Cơ đốc giáo lớn nhất tại quốc gia này, mà chính quyền Zelensky đã đàn áp vì mối quan hệ lịch sử với Nga.

Tuy nhiên, Ukraine khẳng định việc nhượng lãnh thổ cho Nga là không thể chấp nhận được vì nó đi ngược lại hiến pháp của đất nước. Kiev cho biết họ cần sự đảm bảo an ninh từ các nước phương Tây nhưng không giới hạn quy mô quân đội, và cần một thỏa thuận xem xét các vấn đề nhân đạo, như trao đổi tù binh và trả lại trẻ em bị bắt cóc từ các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Ukraine và châu Âu nói chung từ lâu đã lo ngại rằng họ sẽ bị loại khỏi các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp chấm dứt chiến tranh, và một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian trực tiếp với Nga có thể gây tổn hại đến lợi ích của họ.

Tổng thống Donald Trump đã giám sát quá trình tan băng trong quan hệ với Điện Kremlin, chủ yếu là miễn cưỡng buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải thỏa hiệp tại bàn đàm phán, mặc dù Nhà Trắng đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow vào tháng trước và Trump đã chỉ trích các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine.

Trong khi có nhiều báo cáo về sự hợp tác của Nhà Trắng với Điện Kremlin nhằm xây dựng một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine, một quan chức cấp cao của Hungary đã nói với Newsweek rằng Budapest ủng hộ nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Donald Trump - ngay cả khi các đồng minh châu Âu khác đã tránh đàm phán với Moscow.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Hungary János Bóka phát biểu với tờ Newsweek rằng : "Tôi tin rằng Hungary là một trong số ít những nước thực sự ủng hộ toàn diện và vô điều kiện những nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine".

Tuyên bố ủng hộ của Budapest được đưa ra sau chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi đầu tháng này, nơi ông khẳng định rằng Kiev sẽ cần một "phép màu" để giành chiến thắng trong cuộc chiến đã diễn ra hồi tháng 2/2022.