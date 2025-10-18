Mỹ bí mật thảo luận tổ chức cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Trump - Kim Jong Un vào tháng 11

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Bắc Kinh hôm 4/9/2025. Ảnh: GI.

Các nguồn tin nói rằng cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước chuẩn bị hậu cần nghiêm túc nào cần thiết để tổ chức một cuộc gặp như vậy, đồng thời lưu ý rằng không hề có kênh liên lạc nào giữa Washington và Bình Nhưỡng như đã từng có trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Hai nguồn tin tiết lộ với CNN rằng thư đề nghị liên lạc ban đầu mà ông Trump gửi cho ông Kim hồi đầu năm nay đã không được phía Triều Tiên chấp nhận, do họ từ chối tiếp nhận.

Trong chuyến đi sắp tới, Nhà Trắng tập trung nhiều hơn vào việc thu xếp một cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang.

Tuy nhiên, cả công khai lẫn riêng tư, ông Trump đều bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên, và các quan chức vẫn để ngỏ khả năng diễn ra một cuộc gặp trong chuyến công du châu Á.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi ông Trump đăng dòng tweet mời gặp mặt, các quan chức đã sắp xếp được cuộc bắt tay lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ) - minh chứng cho việc mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng.

Theo các nguồn tin, ý tưởng này bắt đầu được khơi dậy sau khi ông Trump đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng hồi tháng 8. Trong cuộc gặp đó, ông Lee chính thức mời ông Trump tham dự hội nghị các Bộ trưởng Thương mại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, đồng thời gợi ý rằng đây có thể là dịp thuận lợi để ông Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, theo CNN từng đưa tin.

Ông Trump tỏ ra cởi mở với đề xuất này, nói với ông Lee rằng ông sẽ xem xét. “Tôi sẽ làm điều đó, và chúng ta sẽ có các cuộc đàm phán. Ông ấy muốn gặp tôi” - ông Trump nói về Kim Jong Un. “Chúng tôi mong được gặp ông ấy và sẽ làm cho quan hệ tốt đẹp hơn”.

Về phần mình, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên tháng trước, ông Kim cũng bày tỏ sự sẵn sàng gặp lại ông Trump, theo các tường thuật của truyền thông nhà nước.

“Cá nhân tôi vẫn giữ những kỷ niệm tốt đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump” - ông Kim nói. “Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh trống rỗng về phi hạt nhân hóa và muốn theo đuổi sự chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên việc thừa nhận thực tế, thì không có lý do gì chúng ta không thể ngồi lại với Mỹ”.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác xa so với thời điểm năm 2019, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Bàn Môn Điếm - biên giới chia cắt hai miền Triều Tiên. Khi đó, Hàn Quốc đóng vai trò chủ chốt trong việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán và chuẩn bị cho cuộc gặp, nơi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Quan hệ hai miền Triều Tiên khi ấy cũng nồng ấm hơn nhiều. Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm mới nhậm chức được vài tháng và vẫn chưa tháo gỡ được di sản của người tiền nhiệm - người có lập trường cứng rắn hơn nhiều với chế độ Kim Jong Un.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện không có bất kỳ liên lạc nào giữa Seoul và Bình Nhưỡng liên quan đến khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong khi đó, các đội an ninh Nhà Trắng đã hai lần đến Hàn Quốc để khảo sát địa điểm trước chuyến thăm của ông Trump, nhưng không lần nào đến khu vực Bàn Môn Điếm, theo một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc - cho thấy khả năng tái hiện hội nghị thượng đỉnh năm 2019 với ông Kim hiện vẫn chưa được tính đến.