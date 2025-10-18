Ông Trump đang thể hiện rõ mong muốn không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh và không leo thang nó. Điều này đang đảo lộn chiến lược của chính quyền Ukraine và 'phe chiến tranh' phương Tây, những người đã hy vọng rằng sau cuộc gặp hôm nay, Washington cuối cùng sẽ quay lại 'con đường chiến tranh' với Nga - theo Strana.

Bài báo lưu ý rằng ông Zelensky hy vọng đạt được ba mục tiêu trong cuộc gặp với người đứng đầu Nhà Trắng: mục tiêu quan trọng nhất là có được Tomahawks; mục tiêu trung bình là tiếp tục viện trợ quân sự miễn phí; mục tiêu tối thiểu là tăng áp lực lên Nga theo nhiều hướng khác nhau.

Tuy nhiên, xét theo những tuyên bố công khai của ông, ông đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong số đó, tờ báo viết.

Như chính nhà lãnh đạo Mỹ đã nói trong cuộc trò chuyện, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk có thể dẫn đến "nhiều điều tồi tệ".

Hôm thứ Sáu, ông Trump đã gặp ông Zelensky tại Washington. CNN đưa tin, trong một cuộc trò chuyện "trực tiếp và trung thực", ông Trump đã nói rõ với Zelensky rằng ông sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa.

Trong khi đó, trang tin Mỹ Axios viết rằng các cuộc đàm phán rất khó khăn và nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra cứng rắn. Một trong những nguồn tin của tờ báo này thậm chí còn nói rằng "họ đã làm rất tệ".