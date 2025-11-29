Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2021 liên tiếp bị chê mặc lố bịch, phản cảm

Lisa (BlackPink) bị cho là "phô bày quá mức"

Mới đây, những hình ảnh của nữ thần tượng Lisa (BlackPink) trong các đêm diễn thuộc khuôn khổ Deadline World Tour gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, cô thường xuyên xuất hiện với trang phục táo bạo: bodysuit cắt cao khoe rõ đường cong cơ thể, quần siêu ngắn, các thiết kế xuyên thấu lộ nhiều mảng da. Phong cách biểu diễn được nhiều cư dân mạng xã hội nhận xét là “tiết chế về diện tích vải”.

Trong các clip, Lisa cho thấy rõ sự thoải mái khi biểu diễn. Cô không hề tỏ ra gượng gạo mà thể hiện những động tác mạnh, biên độ lớn như xoay hông, hạ thấp người, thậm chí chủ động hất váy và thực hiện các chuyển động nhấn hông liên tục, khiến phần đường viền cơ thể nhiều lần xuất hiện rõ trước ống kính. Cách trình diễn này được cho là xóa nhòa ranh giới giữa biểu diễn sân khấu và sự phô bày quá mức.

Lisa (BlackPink) tại "Deadline World Tour". (Ảnh: YG)

Điều khiến tranh cãi gia tăng là một số bộ trang phục bị nghi ngờ “không có lớp bảo hộ bên trong”. Dù ê-kíp cùng người hâm mộ nỗ lực giải thích và kiểm soát bình luận, không ít người hâm mộ của Lisa vẫn có xu hướng quay lưng, cho rằng hình ảnh của nữ thần tượng đang bị sa sút nghiêm trọng.

Theo trang Sohu, một số nguồn tin trong giới còn cho rằng những gì khán giả thấy trên sân khấu vẫn còn ở mức “tiết chế”. Theo lời kể, khi tham gia các buổi gặp gỡ trong giới thượng lưu, trong đó có cả những người thuộc gia đình giàu có như “tam công tử LV”, phong cách ăn mặc và hành vi của Lisa còn phóng khoáng hơn nhiều so với biểu diễn công khai.

Một trong những trang phục bị chỉ trích của Lisa. (Ảnh: FB)

Lisa (SN 1997) sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nhưng lập nghiệp tại Hàn Quốc. Cô về đầu quân cho công ty giải trí YG Entertainment (Hàn Quốc) từ năm 14 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc tuyển chọn gắt gao.

Năm 2006, cô chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc BlackPink. Sau 9 năm hoạt động, BlackPink hiện là một trong những nhóm nhạc nữ thành công và nổi tiếng của Hàn Quốc.

Lisa là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất tại châu Á trong những năm trở lại đây. (Ảnh: YG)

Năm 2021, Lisa đứng vị trí đầu bảng “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới”. Cuộc bình chọn do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ thực hiện. Mỹ nhân người Thái Lan hiện là đại sứ cho hãng thời trang Celine, hãng trang sức Bulgari, mỹ phẩm MAC Cosmetics.