Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:00 GMT+7

Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới

+ aA -
Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 26/10/2025 09:00 GMT+7
Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện lộng lẫy, quý phái trong vai trò mới, xứng với danh xưng "nữ thần sắc đẹp".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhân dịp đảm nhận vai trò giám khảo trong buổi casting phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh chia sẻ bộ ảnh áo dài mang phong cách cổ điển, tôn vinh vẻ đẹp đậm chất Á Đông, thanh lịch và quý phái của mình.

Ở vai trò mới, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh bày tỏ nhiều cảm xúc khi được gặp gỡ những gương mặt trẻ đầy tiềm năng, lắng nghe họ chia sẻ và cảm nhận niềm đam mê nghệ thuật ánh lên trong từng ánh mắt. Nữ nghệ sĩ cho biết, chị luôn trân trọng những giây phút được đồng hành cùng thế hệ diễn viên mới – những người đã mang đến cho chị niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng của điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân sở hữu "nhan sắc tựa nữ thần"

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lừng danh. Chị là con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, đồng thời là em gái của NSƯT Lê Vân và chị của NSƯT Lê Vi.

NSND Lê Khanh làm giám khảo casting phim Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: FBNV

Ngay từ khi 15 tuổi, tài năng và nhan sắc của Lê Khanh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đức Hoàn, người đã mời chị tham gia bộ phim Từ một cánh rừng (1978), trong vai Tuất – một cô thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết.

Sau khi bộ phim hoàn tất, Lê Khanh quay lại công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của đơn vị: không kết hôn, không sinh con và không đóng phim trong 10 năm, dành trọn thời gian cống hiến cho sân khấu – nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của chị.

Trên sân khấu, Lê Khanh nổi bật với hàng loạt vai diễn để đời như: Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong Romeo và Juliet, hay quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu… Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, chị còn khẳng định năng lực ở mảng điện ảnh qua các bộ phim như Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Bản tình ca cuối cùngDòng sông hoa trắng.

NSND Lê Khanh có vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Ảnh: FBNV

Một trong những tác phẩm điện ảnh gắn liền với tên tuổi Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh là Người Hà Nội của đạo diễn Hoàng Tích Chỉ. Vai Thảo đã giúp chị khắc họa chân thực hình ảnh người phụ nữ Tràng An – tinh tế, bản lĩnh nhưng cũng đầy sâu sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.

Vẻ đẹp của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh luôn được khán giả và giới chuyên môn ca ngợi. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người nhiều lần hợp tác cùng chị, từng nhận xét: “Lê Khanh đẹp như nữ thần, ở chị có nét gợi cảm rất đàn bà". Năm 2005, khi đến Việt Nam thực hiện dự án nghệ thuật kỷ niệm 200 năm Andersen, nhạc trưởng người Đan Mạch Frans Rasmussen đã chọn Lê Khanh là người thể hiện phần đọc trích truyện Andersen trên nền nhạc giao hưởng – nhờ vẻ đẹp quý phái và chất giọng sang trọng của chị.

NSND Lê Khanh là người Hà Nội. Ảnh: FBNV

Năm 2001, ở tuổi 38, Lê Khanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành nghệ sĩ sân khấu trẻ nhất được nhận danh hiệu cao quý này tính đến nay.

Sau thời gian tạm rời xa điện ảnh, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh trở lại đầy ấn tượng trong loạt phim điện ảnh đình đám, gặt hái nhiều thành công khi đã ở độ tuổi U60. Chị còn thử sức ở lĩnh vực hài kịch và giảng dạy nghệ thuật tại phía Nam. Năm 2021, chị giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 với vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V. Một năm sau, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng chị danh hiệu “Diễn viên điện ảnh của năm”.

Chia sẻ về tâm huyết với nghề, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng nói: “Gia đình tôi có bốn đời gắn bó với nghệ thuật. Cả đời tôi chỉ đi trên một con đường – đó là diễn xuất, trên sân khấu và trong điện ảnh. Tôi luôn mong được truyền lại cho thế hệ sau tình yêu và lý tưởng sống vì nghệ thuật. Nghề này có cả ánh hào quang và nước mắt, chỉ ai thật sự yêu nghề mới có thể gắn bó được".

Gần đây, nữ nghệ sĩ hoạt động trong vai trò giảng dạy, đào tạo. Ảnh: FBNV

Trong đời sống riêng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh có cuộc hôn nhân viên mãn với đạo diễn – nhà quay phim Phạm Việt Thanh. Anh từng chia sẻ rằng vợ mình là người phụ nữ đảm đang, khéo léo, nấu ăn ngon và luôn được bạn bè của anh yêu quý.

Trò chuyện với báo Dân Việt, nữ nghệ sĩ từng tâm sự: “Các con tôi không ai theo nghề nghệ thuật, tôi vừa tiếc vừa mừng. Không chọn nghĩa là chúng không có sứ mệnh đó, mà đã không có thì tôi không ép. Nghề này cực lắm, hơn tất cả những gì người ta tưởng – vì phải nỗ lực không ngừng và không bao giờ được phép nghỉ.”

Tham khảo thêm

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng về tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng về tin đồn danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ

Mỹ nhân là con dâu tỷ phú, 'vua hàng hiệu Việt' lần đầu hé lộ 'dấu vết không chịu rời đi' sau khi làm mẹ

Mỹ nhân là con dâu tỷ phú, "vua hàng hiệu Việt" lần đầu hé lộ "dấu vết không chịu rời đi" sau khi làm mẹ

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC bất ngờ làm cố vấn cho phim có Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Bùi Bài Bình

Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC bất ngờ làm cố vấn cho phim có Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Bùi Bài Bình

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lưu Hương Giang có động thái khi Hồ Hoài Anh nhắc tới tên mình!

Mới đây trong một sự kiện, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần đầu lên tiếng nhắc đến vợ cũ – Lưu Hương Giang, ngay sau đó nữ ca sĩ đã có động thái trên trang cá nhân.

Tina Tình từng bị Lương Bằng Quang lừa dối?

Văn hóa - Giải trí
Tina Tình từng bị Lương Bằng Quang lừa dối?

Giả mạo tài tử "Squid Game" lừa 500 triệu won qua mạng xã hội

Văn hóa - Giải trí
Giả mạo tài tử 'Squid Game' lừa 500 triệu won qua mạng xã hội

Chế Linh “rụng rời tay chân” vì một câu nói của Thanh Tuyền

Văn hóa - Giải trí
Chế Linh “rụng rời tay chân” vì một câu nói của Thanh Tuyền

Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân

Văn hóa - Giải trí
Phan Minh Huyền thương và xót cho Chí Nhân

Đọc thêm

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025
Văn hóa - Giải trí

Cảm xúc đặc biệt của MC Phí Linh khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Văn hóa - Giải trí

MC Phí Linh đã có những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại điểm cầu Đồng Tháp.

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú
Pháp luật

Đối tượng đâm chết người trên cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng ra đầu thú

Pháp luật

Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm đâm đâm 2 anh em ở giữa cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết khiến 1 người tử vong, 1 bị thương đã ra đầu thú.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có
Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Ban tổ chức tiết lộ, thiết kế vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứa đựng nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị
Tin tức

Công an xã cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử ở Quảng Trị

Tin tức

Gia cảnh quá khó khăn, nửa đêm, người phụ nữ ra cầu Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị với ý định nhảy cầu tự tử, giải thoát bản thân. Rất may Công an xã Khe Sanh kịp thời có mặt, ngăn chặn kịp thời.

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp học Đại học Công nghiệp TP.HCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoàng Ngọc Như, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM giành chiến thắng trong đêm Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam diễn ra vào tối qua (25/10).

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục 'bay cao'?
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao"?

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26/10 ở ngưỡng 4.100 USD/ounce, dứt chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Đáng nói, các nhà phân tích nhận định diễn biến này dường như đang củng cố sự bền vững của xu hướng tăng chung.

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng
Chuyển động Sài Gòn

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng

Chuyển động Sài Gòn

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ nhiều năm bỏ hoang đã được kích hoạt khi TP.HCM chuyển chủ trương thành phương án chỉ trong một tuần. Tốc độ này mở ra kỳ vọng mới về cách thành phố hành động vì chất lượng sống của người dân.

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội
Điểm nóng

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Điểm nóng

Đại tá Anatoly Savich, chỉ huy lữ đoàn còn non kinh nghiệm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã để xảy ra thương vong hàng loạt do thói quen đăng ảnh các đội hình quân sự lên mạng xã hội, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026

Thể thao

Sau 1/4 chặng đường, cục diện V.League 2025/2026 ngày càng trở nên khó lường. Tân binh Ninh Bình FC tiếp tục thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Thép xanh Nam Định thì chật vật.

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ các hội chợ quốc tế đến sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Không chỉ còn là đặc sản vùng miền mang tính bản địa, OCOP Việt Nam đã trở thành thương hiệu được định vị theo hướng chuyên nghiệp và xúc tiến thương mại được xem là đòn bẩy chiến lược để hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng
Xã hội

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng

Xã hội

Nhiều năm làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền không quên được những câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Văn hóa - Giải trí

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại mùa giải Rồng Xanh năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thế giới

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch

Văn hóa - Giải trí

Lễ vu quy của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, hình ảnh gợi cảm của ca sĩ Luna Đào... là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế
Video

LIVE
Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

Video

Chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra từ 8h30 hôm nay. Đây là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?
Bạn đọc

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP đã làm rõ căn cứ, trình tự, cũng như hậu quả pháp lý khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm. Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nắm chắc các quy định chính sẽ giúp người dân tránh rủi ro bị thu hồi đất, mất tài sản gắn liền với đất hoặc chịu xử phạt hành chính.

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích
Gia đình

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích

Gia đình

Cây cảnh này tươi tốt ngay cả khi nhà bạn không đủ ánh sáng, đặc biệt phù hợp với người "nông dân" canh tác trên những ngôi nhà phố.

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi
Chuyển động Sài Gòn

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi

Chuyển động Sài Gòn

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp chính quyền xã Bàu Bàng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao gần 175 triệu đồng hỗ trợ gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 22/10.

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới điều chỉnh giảm sau khi tăng liên tục trong tuần qua.

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế. Với quyết tâm mở cơ chế, bứt phá thể chế và dẫn đầu đổi mới sáng tạo, Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - công nghệ hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Tiến sĩ Jeff Nijsse đánh giá cao tính hiện đại của Công ước Hà Nội, đặc biệt là việc đưa tài sản số/tài sản ảo (virtual asset) vào định nghĩa về tài sản.

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể mất ít nhất 238 tỷ USD vốn đầu tư vào nền kinh tế Nga nếu tiến hành tịch thu tài sản của Nga để cấp “khoản tín dụng bồi thường” cho Ukraine, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Nguyễn Cảnh Toàn.

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò
Thể thao

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò

Thể thao

Liverpool đã trải qua thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League khi gục ngã với tỷ số 2-3 trước Brentford và HLV Arne Slot đã chỉ ra những hạn chế của đội bóng.

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng
Tin tức

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng

Tin tức

Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu danh sách các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng; chức Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng và Đỗ Thanh Bình.

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng
Nhà đất

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang), vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ 'gượng' lại như thế nào?
Nhà đất

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ "gượng" lại như thế nào?

Nhà đất

Từ vị thế doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, ông Trịnh Văn Quyết nay ước tính còn vài nghìn tỷ đồng. Sau biến cố, FLC đang nỗ lực “tái sinh” bằng hàng loạt dự án mới và trở lại với Bamboo Airways.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”
Ảnh

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”

Ảnh

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức được diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?
Xã hội

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp và hứa hẹn bùng nổ với cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi để giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 50.000 USD.

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

4

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa