Mỹ nhân trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân xuất hiện đầy quý phái trong vai trò mới

Nhân dịp đảm nhận vai trò giám khảo trong buổi casting phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh chia sẻ bộ ảnh áo dài mang phong cách cổ điển, tôn vinh vẻ đẹp đậm chất Á Đông, thanh lịch và quý phái của mình.

Ở vai trò mới, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh bày tỏ nhiều cảm xúc khi được gặp gỡ những gương mặt trẻ đầy tiềm năng, lắng nghe họ chia sẻ và cảm nhận niềm đam mê nghệ thuật ánh lên trong từng ánh mắt. Nữ nghệ sĩ cho biết, chị luôn trân trọng những giây phút được đồng hành cùng thế hệ diễn viên mới – những người đã mang đến cho chị niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng của điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân sở hữu "nhan sắc tựa nữ thần"

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lừng danh. Chị là con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, đồng thời là em gái của NSƯT Lê Vân và chị của NSƯT Lê Vi.

NSND Lê Khanh làm giám khảo casting phim Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: FBNV

Ngay từ khi 15 tuổi, tài năng và nhan sắc của Lê Khanh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Đức Hoàn, người đã mời chị tham gia bộ phim Từ một cánh rừng (1978), trong vai Tuất – một cô thanh niên xung phong đầy nhiệt huyết.

Sau khi bộ phim hoàn tất, Lê Khanh quay lại công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của đơn vị: không kết hôn, không sinh con và không đóng phim trong 10 năm, dành trọn thời gian cống hiến cho sân khấu – nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của chị.

Trên sân khấu, Lê Khanh nổi bật với hàng loạt vai diễn để đời như: Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong Romeo và Juliet, hay quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu… Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, chị còn khẳng định năng lực ở mảng điện ảnh qua các bộ phim như Săn bắt cướp, Chuyện tình bên dòng sông, Bản tình ca cuối cùng và Dòng sông hoa trắng.

NSND Lê Khanh có vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Ảnh: FBNV

Một trong những tác phẩm điện ảnh gắn liền với tên tuổi Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh là Người Hà Nội của đạo diễn Hoàng Tích Chỉ. Vai Thảo đã giúp chị khắc họa chân thực hình ảnh người phụ nữ Tràng An – tinh tế, bản lĩnh nhưng cũng đầy sâu sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.

Vẻ đẹp của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh luôn được khán giả và giới chuyên môn ca ngợi. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người nhiều lần hợp tác cùng chị, từng nhận xét: “Lê Khanh đẹp như nữ thần, ở chị có nét gợi cảm rất đàn bà". Năm 2005, khi đến Việt Nam thực hiện dự án nghệ thuật kỷ niệm 200 năm Andersen, nhạc trưởng người Đan Mạch Frans Rasmussen đã chọn Lê Khanh là người thể hiện phần đọc trích truyện Andersen trên nền nhạc giao hưởng – nhờ vẻ đẹp quý phái và chất giọng sang trọng của chị.



NSND Lê Khanh là người Hà Nội. Ảnh: FBNV

Năm 2001, ở tuổi 38, Lê Khanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành nghệ sĩ sân khấu trẻ nhất được nhận danh hiệu cao quý này tính đến nay.

Sau thời gian tạm rời xa điện ảnh, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh trở lại đầy ấn tượng trong loạt phim điện ảnh đình đám, gặt hái nhiều thành công khi đã ở độ tuổi U60. Chị còn thử sức ở lĩnh vực hài kịch và giảng dạy nghệ thuật tại phía Nam. Năm 2021, chị giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 với vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V. Một năm sau, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng chị danh hiệu “Diễn viên điện ảnh của năm”.

Chia sẻ về tâm huyết với nghề, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng nói: “Gia đình tôi có bốn đời gắn bó với nghệ thuật. Cả đời tôi chỉ đi trên một con đường – đó là diễn xuất, trên sân khấu và trong điện ảnh. Tôi luôn mong được truyền lại cho thế hệ sau tình yêu và lý tưởng sống vì nghệ thuật. Nghề này có cả ánh hào quang và nước mắt, chỉ ai thật sự yêu nghề mới có thể gắn bó được".

Gần đây, nữ nghệ sĩ hoạt động trong vai trò giảng dạy, đào tạo. Ảnh: FBNV

Trong đời sống riêng, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh có cuộc hôn nhân viên mãn với đạo diễn – nhà quay phim Phạm Việt Thanh. Anh từng chia sẻ rằng vợ mình là người phụ nữ đảm đang, khéo léo, nấu ăn ngon và luôn được bạn bè của anh yêu quý.

Trò chuyện với báo Dân Việt, nữ nghệ sĩ từng tâm sự: “Các con tôi không ai theo nghề nghệ thuật, tôi vừa tiếc vừa mừng. Không chọn nghĩa là chúng không có sứ mệnh đó, mà đã không có thì tôi không ép. Nghề này cực lắm, hơn tất cả những gì người ta tưởng – vì phải nỗ lực không ngừng và không bao giờ được phép nghỉ.”