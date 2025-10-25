Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền lên tiếng khẩn thiết, yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật bôi nhọ danh dự danh ca Thanh Tuyền

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền mới đây đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết nhằm bảo vệ danh dự và uy tín của mẹ chồng cô – danh ca Thanh Tuyền – trước những thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, trong hình ảnh nữ nghệ sĩ đăng tải, một số trang mạng đã xuyên tạc, tung tin danh ca Thanh Tuyền bị bắt tại Mỹ. Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai lệch và đã được chính Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền cùng danh ca Thanh Tuyền lên tiếng cảnh báo.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền và mẹ chồng - danh ca Thanh Tuyền. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền yêu cầu các trang mạng, đặc biệt là những kênh YouTube đăng tải nội dung trên, phải gỡ bỏ ngay lập tức các bài viết chứa thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự mẹ chồng cô. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Mẹ chồng tôi và tôi xin các fan, các nghệ sĩ và các giới truyền thông lên tiếng”. Cô khẳng định đây là lời kêu gọi trong hòa bình, nhưng nếu các nội dung và hình ảnh sai sự thật không được gỡ xuống, đồng thời không có lời xin lỗi công khai, gia đình sẽ nhờ chính quyền can thiệp để bảo vệ danh dự và quyền lợi chính đáng.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền nhấn mạnh rằng, sau 61 năm hoạt động nghệ thuật, danh ca Thanh Tuyền luôn sống mẫu mực, cống hiến hết mình cho âm nhạc và khán giả. Việc bị bịa đặt, xuyên tạc là điều gây tổn thương sâu sắc cho cả gia đình. Cô cũng kêu gọi khán giả tỉnh táo, không tin vào các nội dung thất thiệt và cảnh giác trước những hành vi lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để câu view, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của người trong giới.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền. Ảnh: FBNV

Danh ca Thanh Tuyền và con dâu - Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền

Danh ca Thanh Tuyền, tên thật là Phạm Như Mai, sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Bà là con cả trong một gia đình đông con với 15 anh chị em, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cơ duyên đưa bà đến với con đường nghệ thuật bắt đầu từ năm 1959, khi bà đoạt giải thưởng "Thần đồng Đà Lạt" với phần trình bày ca khúc Nắng đẹp miền Nam của nhạc sĩ Lam Phương.

Sau đó không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tình cờ nghe được giọng hát của Thanh Tuyền qua bài Vọng gác đêm sương. Ấn tượng trước tài năng của cô gái trẻ, ông đã chủ động gặp gỡ và trao đổi với cha mẹ bà. Gia đình đồng thuận cho Thanh Tuyền rời Đà Lạt để lên Sài Gòn phát triển sự nghiệp ca hát. Cũng chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là người đặt cho bà nghệ danh Thanh Tuyền.



Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền có mối quan hệ thân thiết với danh ca Thanh Tuyền. Ảnh: FBNV

Sau năm 1975, danh ca Thanh Tuyền sang định cư tại Hoa Kỳ. Trong giai đoạn đầu nơi đất khách, bà phải đối mặt với không ít thử thách và biến cố. Tuy vậy, qua thời gian, bà dần ổn định và xây dựng được cuộc sống sung túc, bình yên.

Chia sẻ về cuộc đời mình, Thanh Tuyền từng trải lòng: “Tôi đã đi qua một chặng đường dài, trải nghiệm đủ những nỗi đau mà đôi khi thấy như chúng đã trở nên quen thuộc. Tôi đã giác ngộ đạo Phật. Tôi và chồng cùng tu tại gia nên cuộc sống hiện tại rất bình an. Bây giờ, với tôi, mọi thứ dường như không còn là vấn đề. Ngày mai ra sao không ai biết, chỉ có hiện tại là điều đáng trân quý nhất".

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại TP.HCM trong một gia đình gốc Bắc. Bén duyên với sân khấu cải lương từ năm 14 tuổi, cô nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, gặt hái những giải thưởng lớn trong sự nghiệp.

Vào năm 1992, Ngọc Huyền được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ gọi là "Nữ hoàng chi bảo video". Cô cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001. Sau khi kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền, cô sang Mỹ định cư và có cuộc sống giàu sang, viên mãn.

