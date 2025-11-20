Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga có thể khiến Washington thiệt hại 6,6 tỷ đô la. Ảnh RIA

Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tịch thu một nửa trong số 5 tỷ đô la tài sản có chủ quyền của Nga đang bị đóng băng thuộc thẩm quyền của Mỹ từ năm 2026 đến năm 2028. Văn phòng này nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều bất ổn về việc liệu Trump có thực hiện bước đi này hay không.

Một sắc lệnh của tổng thống hiện đang có hiệu lực tại Nga, quy định việc tịch thu tài sản của Mỹ như một biện pháp trả đũa. Hiện chưa có biện pháp tương tự nào được dự kiến ​​áp dụng cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đầu tuần này cho biết bộ của ông đã soạn thảo một dự thảo biện pháp trả đũa trong trường hợp các nước phương Tây có hành động thù địch đối với tài sản của Nga, và các biện pháp tương tự cũng đang được dự kiến ​​áp dụng để đáp trả việc tịch thu này.

Theo số liệu, khối lượng đầu tư trực tiếp của Mỹ vào nền kinh tế Nga tính đến cuối năm 2024 lên tới 6,6 tỷ đô la.

Sau khi chiến dịch đặc biệt ở Ukraine bắt đầu, các nước phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Nga, đóng băng dự trữ ngoại hối của ngân hàng này, nhưng số tiền chính xác bị phong tỏa vẫn chưa được biết. Tính đến đầu năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo rằng khoảng một nửa trong số 630,6 tỷ đô la tài sản của ngân hàng này được nắm giữ bằng các loại tiền tệ dự trữ chủ chốt.

Để đáp trả, Nga đã đưa ra những hạn chế riêng: cấm các nhà đầu tư "thù địch" rút tài sản, với thu nhập từ những tài sản này được tích lũy trong các tài khoản "C" đặc biệt. Việc rút tiền chỉ được phép theo quyết định của một ủy ban đặc biệt của chính phủ.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào các quỹ tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ trả đũa việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga: Nga cũng có lựa chọn giữ lại các khoản tiền mà các nước phương Tây nắm giữ khỏi Nga.