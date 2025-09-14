Trần Lê Anh (SN 2008) - nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học. Ảnh: GĐCC

Theo đơn trình báo của gia đình Trần Lê Anh: Khoảng 15 giờ ngày 12/9, sau khi kết thúc buổi học chiều, Trần Lê Anh rời trường để về nhà. Tuy nhiên, đến nay Trần Lê Anh vẫn chưa thấy về nhà. Gia đình đã tức tốc đi tìm khắp nơi, liên hệ với thầy cô giáo, bạn bè và người quen nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Lê Quỳnh Trang (SN 1983, mẹ của nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học) nghẹn ngào chia sẻ: “Ở nhà, con tôi rất ngoan, hiền lành, luôn nghe lời bố mẹ. Trưa 12/9, tôi còn gọi qua camera dặn con ăn cơm rồi đi học buổi chiều. Vậy mà sau buổi học, con đã bặt vô âm tín. Mong cơ quan chức năng giúp đỡ để tôi sớm tìm thấy con mình”.

Hình ảnh nam sinh Trần Lê Anh lúc rời khỏi nhà. Ảnh: GĐCC

Hiện Công an phường Dương Nội đang phối hợp cùng gia đình để tìm kiếm, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến nam sinh Trần Lê Anh, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của mẹ cháu: 0936040183 hoặc báo ngay cho Công an phường Dương Nội.

Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng đều vô cùng quý giá, để gia đình sớm tìm được cháu Trần Lê Anh.