Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?
Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đi qua 18 phường, xã trên địa bàn Hà Nội, có chiều dài lên đến gần 40km.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 7/2025, Quỳnh và cháu V.L.N.T (SN 2013, ngụ xã Bình An) quen biết nhau qua mạng xã hội, cả 2 phát sinh quan hệ tình cảm.
Ngày 5/7, Quỳnh rủ bạn gái “nhí” đến lô cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An để tâm sự. Tại đây, Quỳnh đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.
Hôm sau, do mâu thuẫn với gia đình nên T đã nhắn tin cho bạn trai đến. Rạng sáng 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở T về phòng trọ của mình và thực hiện hành vi giao cấu với T 2 lần.
Phát hiện sự việc, gia đình T đã làm đơn tố cáo Quỳnh đến Cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành mời Quỳnh làm việc.
Tại cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo hàng xóm, nạn nhân và nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk có mâu thuẫn tình cảm, từng nhiều lần xảy ra xô xát trước khi vụ việc đau lòng khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra.