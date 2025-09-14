Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Pháp luật
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 11:33 GMT+7

Rủ bạn gái vị thành niên nhiều lần “ăn trái cấm” tại lô cao su, nhà trọ, thanh niên 23 tuổi bị bắt

+ aA -
Đăng Khôi Chủ nhật, ngày 14/09/2025 11:33 GMT+7
Lê Mạnh Quỳnh bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam vì nhiều lần rủ bạn gái nhí “ăn trái cấm” tại lô cao su, nhà trọ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt thanh niên nhiều lần giao cấu với bạn gái “nhí” ở Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 7/2025, Quỳnh và cháu V.L.N.T (SN 2013, ngụ xã Bình An) quen biết nhau qua mạng xã hội, cả 2 phát sinh quan hệ tình cảm.

Hiện trường lô cao su nơi Quỳnh (áo xanh) đã giao cấu với T. Ảnh: CA

Ngày 5/7, Quỳnh rủ bạn gái “nhí” đến lô cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An để tâm sự. Tại đây, Quỳnh đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

Hôm sau, do mâu thuẫn với gia đình nên T đã nhắn tin cho bạn trai đến. Rạng sáng 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở T về phòng trọ của mình và thực hiện hành vi giao cấu với T 2 lần.

Phát hiện sự việc, gia đình T đã làm đơn tố cáo Quỳnh đến Cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành mời Quỳnh làm việc.

Tại cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm

Khởi tố đối tượng giao cấu với thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi

Khởi tố đối tượng giao cấu với thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi

Cận cảnh nút giao cầu Hoà Xuân, nơi Đà Nẵng đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để xoá ùn tắc

Cận cảnh nút giao cầu Hoà Xuân, nơi Đà Nẵng đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để xoá ùn tắc

Đối tượng giao cấu với thiếu nữ dưới 16 tuổi ở Quảng Nam có thể đối diện với tội danh gì?

Đối tượng giao cấu với thiếu nữ dưới 16 tuổi ở Quảng Nam có thể đối diện với tội danh gì?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ thảm án làm 3 người tử vong, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Theo hàng xóm, nạn nhân và nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk có mâu thuẫn tình cảm, từng nhiều lần xảy ra xô xát trước khi vụ việc đau lòng khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra.

Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Pháp luật
Lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Nóng: Hàng trăm công an đang truy lùng nghi phạm gây thảm án làm 3 người chết, 1 bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật
Nóng: Hàng trăm công an đang truy lùng nghi phạm gây thảm án làm 3 người chết, 1 bị thương ở Đắk Lắk

Một thẩm phán TAND TP Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ
10

Pháp luật
Một thẩm phán TAND TP Huế bị khởi tố vì nhận hối lộ

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Pháp luật
Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk

Đọc thêm

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?
Tin tức

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Tin tức

Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đi qua 18 phường, xã trên địa bàn Hà Nội, có chiều dài lên đến gần 40km.

Nông thôn Tây Bắc: Gần 1.000 vận động viên tham gia giải Marathon 'Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Gần 1.000 vận động viên tham gia giải Marathon "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Giải chạy Marathon “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” năm 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của xứ Tuyên; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

'Nữ tướng' ngành chè Thái Nguyên và hành trình 2 thập kỷ đưa trà Việt vươn xa
Video

'Nữ tướng' ngành chè Thái Nguyên và hành trình 2 thập kỷ đưa trà Việt vươn xa

Video

Từ ký ức tuổi thơ ngập tràn hương cốm chè, bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Chè Hà Thái (Thái Nguyên) đã biến đam mê thành sự nghiệp, đưa thương hiệu Chè Hà Thái vươn xa, chinh phục cả những thị trường khó tính.

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam'
Văn hóa - Giải trí

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam"

Văn hóa - Giải trí

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam” sẽ là cuộc hội ngộ xúc động của những nhà nông học, nhà giáo...

3 em học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn khi đi tắm sông, 1 em mất tích
Tin tức

3 em học sinh ở Đắk Lắk bị nước cuốn khi đi tắm sông, 1 em mất tích

Tin tức

3 em học sinh ở xã Đức Bình (Đắk Lắk) rủ nhau ra sông tắm thì không may bị nước cuốn trôi. Một em được người dân cứu sống, 1 em tử vong và 1 em vẫn đang mất tích.

Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?
Văn hóa - Giải trí

Tượng Avalokitesvara làm bằng đá sa thạch được công nhận là bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Văn hóa - Giải trí

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được làm bằng đá sa thạch, niên đại từ thế kỷ VIII – IX, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

'Người chồng chung thủy nhất Trung Quốc' gây xúc động khi chăm sóc vợ mù suốt 12 năm
Xã hội

"Người chồng chung thủy nhất Trung Quốc" gây xúc động khi chăm sóc vợ mù suốt 12 năm

Xã hội

Sau khi Zhang bị mất thị lực, người chồng tên Li cùng người thân và bạn bè thay phiên nhau động viên, giúp Zhang vượt qua khủng hoảng tinh thần.

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận con động vật hoang dã dài 1,5m
Nhà nông

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận con động vật hoang dã dài 1,5m
4

Nhà nông

Ngày 13/9, một con trăn đất dài 1,5m, nặng 5kg thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường 'nóng', thủ tục vẫn “lạnh”
Kinh tế

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Thị trường "nóng", thủ tục vẫn “lạnh”

Kinh tế

Trong khi nguồn cung cát, sỏi phục vụ các dự án đầu tư công tại Đà Nẵng đang thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp lại không thể đưa mỏ vào khai thác dù đã trúng đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các quy định pháp lý chồng chéo, thiếu thực tiễn, đặc biệt là trong thủ tục thăm dò và đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Cà Mau
Tin tức

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Cà Mau

Tin tức

Một người đàn ông nghi đi lên cầu Mới ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau trong đêm, rồi bất ngờ nhảy xuống sông, mất tích.

2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

2 người đi xe máy tử vong sau va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, Công an và lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Ký ức Hà Nội: Đổi thay từ những cánh đồng
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Đổi thay từ những cánh đồng

Bạn đọc

Những cánh đồng trải dài từ chân cầu Thăng Long đến mạn Tây Hồ ngày trước, đã nhường lại cho các khu đô thị hiện đại.

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác
Xã hội

Lý do Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển công chức phải có biên chế và kinh nghiệm 5 năm công tác

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, muốn vào công chức lao động phải có đủ 5 năm công tác và đang trong biên chế. Thời gian làm việc có thể cộng dồn, nhưng phải chưa từng nhận BHXH 1 lần.

Man City vs M.U (22h30 ngày 14/9): “Quỷ đỏ” gây sốc ở Etihad?
Thể thao

Man City vs M.U (22h30 ngày 14/9): “Quỷ đỏ” gây sốc ở Etihad?

Thể thao

Man City vs M.U là trận đấu muộn nhất của vòng 4 Premier League 2025/2026, cũng là màn so tài với tính chất Super Sunday và đội khách có đủ khả năng tạo bất ngờ trên sân Etihad.

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025
Bạn đọc

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025

Bạn đọc

Từ ngày 22/8/2025, nhiệm vụ mới của Trưởng thôn: thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã, tham gia giám sát, triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng
Điểm nóng

Mục tiêu hiện tại của ông Putin khiến Ukraine tin rằng việc chống lại Nga là vô vọng

Điểm nóng

Tờ New York Times (NYT) đưa tin trích dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và các nhà phân tích độc lập cho biết, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Nga Putin là thuyết phục Ukraine rằng việc chống lại cỗ máy quân sự của Moscow là vô ích.

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế
Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế

Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng
Nhà nông

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Nhà nông

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (này là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc gộp các chương trình như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi sẽ giúp thống nhất mục tiêu, giải pháp, đồng thời khắc phục tình trạng khó khăn trong phân bổ, giải ngân ngân sách.

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay
Gia đình

Mùa thu 2025, 3 con giáp nắm bắt thời điểm vàng, gian khó đến đâu cũng xoay chuyển tình thế, tiền về đếm mỏi tay

Gia đình

3 con giáp này có sự chuyển mình mạnh mẽ vào mùa thu 2025. Dù đối diện khó khăn, họ vẫn tận dụng cơ hội, gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen
Nhà nông

Một nông dân Cần Thơ bỏ túi 300 triệu nhờ trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen

Nhà nông

Nhờ cần cù, chịu khó, cựu chiến binh (CCB, tham gia du kích từ năm 16 tuổi) Trần Văn Lượm ở ấp 7, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ đã làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình trồng sơ ri, nuôi ốc bươu đen, phát triển kinh tế hiệu quả.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long chia sẻ rằng, có rất nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của anh chửi bới, nói này nói kia... nhưng anh không chửi lại.

Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'
Điểm nóng

Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước Palestine không có Hamas – Ukraine bỏ phiếu 'có', Mỹ và Israel bỏ phiếu 'không'

Điểm nóng

Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã nhất trí ủng hộ nghị quyết, kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine mà không có sự tham gia của Hamas.

Môi có mụn nhỏ tưởng trứng cá hóa ra ung thư da nguy hiểm
Xã hội

Môi có mụn nhỏ tưởng trứng cá hóa ra ung thư da nguy hiểm

Xã hội

Khối u dưới môi chỉ nhỏ như trứng cá, người bệnh không để ý, cho đến khi thấy khối u to nhanh bất thường, gây đau đớn mới đi khám.

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (14/9): Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Nguyễn Filip chiếm suất của Nguyễn Đình Triệu ở ĐT Việt Nam?; Anthony Martial sắp trở thành đồng đội của Sergio Ramos; Manuel Neuer có thể trở lại ĐT Đức; Christian Eriksen có bến đỗ mới; Cristiano Ronaldo gây tranh cãi khi đặt tên cho cún cưng.

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng
Pháp luật

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỷ- Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh về hành vi trốn thuế.

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng
Môi trường xanh

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng

Môi trường xanh

Đa số diện tích sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp có đê bao bảo vệ, chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Hiện nay, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về. Sau khi thu hoạch lúa, nhiều địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống, cho dòng nước mang phù sa và thủy sản (cá đồng, tôm sông...) vào đồng ruộng.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9 tại thị trường tự do sụt giảm mạnh 390 VND/USD ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 26.460 - 26.560 VND/USD (mua - bán).

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay

Tiêu dùng

Cuối tuần rồi, hãy cùng đổi gió với bữa cơm 120 nghìn đồng mang hương vị tươi mới, đúng khẩu vị người Sài Gòn. Thực đơn có hải sản, có gỏi mát, có canh thanh đạm và dưa muối giòn chua – vừa đủ chất, vừa dễ nấu, rất hợp cho bữa tối gia đình.

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua
Tin tức

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức

Tuần qua (từ ngày 8-14/9), nhiều nhân sự ở bộ ngành, các địa phương đã được phê chuẩn, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Hiện nay có 372 sản phẩm của 234 chủ thể ở tỉnh Quảng Trị được chứng nhận sản phẩm OCOP. Không chỉ tạo ra sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao thu nhập cho chính mình, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP còn góp phần tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân giảm nghèo, cùng nhau làm giàu.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu