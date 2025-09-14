Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt thanh niên nhiều lần giao cấu với bạn gái “nhí” ở Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 7/2025, Quỳnh và cháu V.L.N.T (SN 2013, ngụ xã Bình An) quen biết nhau qua mạng xã hội, cả 2 phát sinh quan hệ tình cảm.

Hiện trường lô cao su nơi Quỳnh (áo xanh) đã giao cấu với T. Ảnh: CA

Ngày 5/7, Quỳnh rủ bạn gái “nhí” đến lô cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An để tâm sự. Tại đây, Quỳnh đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

Hôm sau, do mâu thuẫn với gia đình nên T đã nhắn tin cho bạn trai đến. Rạng sáng 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở T về phòng trọ của mình và thực hiện hành vi giao cấu với T 2 lần.

Phát hiện sự việc, gia đình T đã làm đơn tố cáo Quỳnh đến Cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành mời Quỳnh làm việc.

Tại cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.