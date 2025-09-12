Nam thanh niên ở Hà Tĩnh tử vong do sét đánh khi vừa sạc vừa xem điện thoại

TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin, Thường trực Thành ủy TP.HCM đồng ý thực hiện việc tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng TP.HCM.
Tối 12/9, lãnh đạo UBND xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc nam thanh niên bị sét đánh xảy ra vào khoảng 15h20 chiều 12/9. Nạn nhân là anh N.N.H. (sinh năm 2004, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân). Trong lúc trời mưa, anh N.N.H. đang nằm trên giường tại nhà, vừa cắm sạc vừa sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị sét đánh trúng, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Vụ việc được gia đình và người dân phát hiện ngay sau đó và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương.
Nhận được thông tin, lãnh đạo xã Hương Xuân đã chỉ đạo công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra, xác minh sự việc. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.