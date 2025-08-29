Theo kế hoạch, chương trình Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 30/8.

Thế nhưng, từ rất sớm, đông đảo người dân Thủ đô cùng bà con các tỉnh lân cận đã có mặt tại ngã tư Hùng Vương – Trần Phú (Hà Nội), mang theo ô, bạt, đồ ăn, nước uống ... và chuẩn bị kỹ lưỡng để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất, không bỏ lỡ khoảnh khắc Tổng duyệt trang nghiêm, hào hùng.

Thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa nhưng người dân vẫn kiên trì chờ xem tổng duyệt. Thậm chí có người trải bạt, căng lều, căng ô từ đêm ngày 28/8, rạng sáng 29/8. Ảnh: Nhật Hà

Nhiều phụ nữ trang bị đầy đủ áo chống nắng, găng tay, nón, ô, khăn choàng để tránh cháy nắng khi ở lâu ngoài trời. Ảnh: Nhật Hà

Việc ngồi lâu trong thời tiết thay đổi thất thường, khiến nhiều người buồn ngủ, mệt mỏi. Ảnh: Nhật Hà

Thậm chí, có người còn mang hẳn vali để đựng đồ đạc trong khi chờ đợi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Nhật Hà

Một phụ nữ tay cầm bạt và chưa chọn được cho mình vị trí phù hợp vì lúc chị tới nơi, ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã rất đông người. Ảnh: Nhật Hà

2 bác đi từ Thanh Hoá ra Hà Nội vào sáng 29/8 - sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8. Theo bác trai, mặc dù ở ở đây rất đông người, nhưng 2 bác cảm thấy vui và đầy khí thế chứ không hề mệt mỏi. Ảnh: Nhật Hà

Khuôn mặt tươi tắn rạng ngời của một phụ nữ khi nhìn thấy đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát cơ động đi qua khu vực Hùng Vương - Trần Phú. Ảnh: Nhật Hà

Trang phục thoải mái, kín đáo là lựa chọn của nhiều người dân khi tham gia xem tổng duyệt. Ảnh: Nhật Hà