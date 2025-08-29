HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Theo kế hoạch, chương trình Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 30/8.
Thế nhưng, từ rất sớm, đông đảo người dân Thủ đô cùng bà con các tỉnh lân cận đã có mặt tại ngã tư Hùng Vương – Trần Phú (Hà Nội), mang theo ô, bạt, đồ ăn, nước uống ... và chuẩn bị kỹ lưỡng để chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất, không bỏ lỡ khoảnh khắc Tổng duyệt trang nghiêm, hào hùng.
Là người đã trực tiếp tham gia biên soạn sách giáo khoa, GS Lê Anh Vinh chia sẻ ý kiến về chủ trương thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.