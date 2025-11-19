Nga ồ ạt tung đòn tấn công trên khắp Ukraine, Ba Lan, Romania hành động khẩn cấp

Ảnh khói bốc lên trên thành phố Lviv sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào sáng ngày 19/11. Ảnh Reuters.

Nhiều khu vực ở Ukraine oằn mình hứng đòn tấn công

Truyền thông Ukraine cho biết tiếng nổ vang lên ở các tỉnh Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Rivne, Lviv và Dnipropetrovsk, khi Nga tấn công đồng thời vào cả miền đông và miền tây Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các đòn tấn công đã đánh trúng các tòa nhà chung cư nhiều tầng ở Ternopil, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ông Zelensky cảnh báo vẫn có thể còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên buổi sáng.

“Mỗi cuộc tấn công vào cuộc sống bình thường cho thấy áp lực lên Nga vẫn chưa đủ”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovy, kêu gọi người dân trú ẩn trong bài đăng của mình, cảnh báo: “Kẻ thù đang tấn công miền tây Ukraine bằng UAV. Đừng bỏ qua báo động!”.



Tại tỉnh Kharkov, hàng chục người bị thương trong đêm do UAV Nga tấn công lần thứ ba chỉ trong 3 ngày, giới chức cho biết ngày 19/11.

Cảnh sát Kharkov nói ít nhất 36 người bị thương trong vụ tấn công mới nhất, phá hủy hơn 10 tòa chung cư, một trường học, một siêu thị và một trạm cấp cứu.

Trong số các nạn nhân có hai trẻ em 9 và 13 tuổi. “Các bác sĩ chẩn đoán hai cháu bị phản ứng căng thẳng cấp tính”, cảnh sát Ukraine nhấn mạnh.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các đòn tấn công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp tại nhiều vùng, và các đội sửa chữa đang cố gắng khôi phục điện ở những nơi có thể.

Nga đã tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đến gần, làm dấy lên lo ngại về thiếu điện trong thời tiết giá lạnh. Moscow vẫn thường xuyên tấn công vào khu dân cư, dù luôn phủ nhận nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự.

Ba Lan và Romania khẩn cấp kích hoạt phòng không

Đợt tấn công vào các tỉnh miền tây Ukraine đã khiến các nước láng giềng lập tức phản ứng.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của quân đội Ba Lan xác nhận đã điều máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm khi tên lửa Nga tiến sát biên giới Ba Lan.

Cơ quan Dịch vụ Điều phối Không lưu Ba Lan cho biết các sân bay ở Rzeszow và Lublin (đông nam Ba Lan) đã tạm thời đóng cửa “để đảm bảo hoạt động của không quân quân sự”.

Romania cũng kích hoạt phòng không sau khi radar phát hiện một UAV xâm nhập khoảng 8 km vào không phận quốc gia, dẫn đến báo động công cộng tại các hạt Tulcea và Galati ở phía đông nước này.

Tiêm kích Eurofighter và F-16 của Romania đã cất cánh ứng phó, nhưng không tìm thấy mảnh vỡ hay điểm rơi, theo Bộ Quốc phòng Romania.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 18/11 cũng xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS phiên bản tầm ngắn.

Quân đội Ukraine gọi đây là “bước phát triển quan trọng” và cho biết các hoạt động tấn công tầm xa sẽ tiếp tục.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, lực lượng Ukraine đã phóng 4 tên lửa ATACMS vào thành phố Voronezh ở miền nam Nga.