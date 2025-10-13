Loạt bất động sản và xế hộp đắt đỏ của Ngân 98

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Trước khi vướng lao lý, DJ Ngân 98 nhiều lần bị dư luận chỉ trích vì tai tiếng, ồn ào, phát ngôn gây sốc, tuy vậy cô cũng sở hữu khối tài sản khủng, với nhiều bất động sản giá trị.

DJ Ngân 98 có thu nhập lớn từ việc chạy show và kinh doanh. (Ảnh: FBNV)

Theo nhiều thông tin, những năm qua, Ngân 98 là nữ DJ đắt show nhất nhì tại Việt Nam. Để mời cô tham gia trình diễn, ban tổ chức các chương trình phải trả từ 70 - 200 triệu đồng tuỳ theo tính chất chương trình và địa điểm tổ chức.

"Khán giả bỏ tiền để xem một DJ biểu diễn thì người nghệ sĩ không chỉ đánh nhạc mà còn cần đầu tư hình ảnh chỉn chu. Thường thì, dù nhận cát-xê khoảng 100 triệu, Ngân chỉ giữ lại 20 - 30 triệu, phần còn lại dành cho chi phí ê-kíp. Tôi luôn mong khán giả đến xem mình sẽ được vui tai, vui mắt", Ngân 98 chia sẻ.

Năm 2022, Ngân 98 hé lộ, cô và Lương Bằng Quang đặt cọc 21 tỷ đồng để mua cùng lúc gần 10 miếng đất. Năm 2023, Ngân 98 đăng tải dòng trạng thái thông báo tậu cơ ngơi hoành tráng khiến dân mạng ngỡ ngàng. "Bay đi làm suốt ngày không có thời gian qua xem nhà được xây sửa như thế nào luôn. Chỉ biết là một tháng nữa là hoàn thiện và được vào ở" - cô viết.

Ngân 98 từng khoe không gian sống sang trọng trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Ngân 98 còn cho biết thêm: "Năm ngoái, Ngân có khoe mua một căn nhưng thiết kế phức tạp, họ không xây cho, bởi vậy Ngân bán đi và mua căn này to gấp đôi".

Cô cũng từng khiến dân tình trầm trồ khi tự thưởng cho bản thân chiếc siêu xe Maserati MC20 mui trần có giá khoảng 22 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Một năm sau, cô tiếp tục tậu thêm chiếc Mercedes-Benz V-Class độ Maybach, chiếc xe được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất".

Nữ DJ bên chiếc xe Maserati MC20 mua năm 2023. (Ảnh: FBNV)

“Ngân mới mua chiếc xe này, chiếc này to hơn Mercedes cũ. Ngân quyết định mua vì Tết này chở ba mẹ đi chơi. Đây là chiếc thứ 2 của Ngân, tuy nhiên chưa hết đâu. Ngân vừa mới đặt cọc chiếc siêu xe 2 cửa giá 6 tỷ nhưng nửa năm sau mới về” – cô chia sẻ.

Trước đó, nữ DJ khoe về việc sở hữu 20 miếng đất cùng một lúc, nắm trong tay nhiều bất động sản có giá trị. Tủ đồ thời trang của cô nàng cũng vô cùng rộng rãi với kích thước lớn để chứa nhiều giày dép, túi xách, phụ kiện...