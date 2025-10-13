Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Pháp luật
Thứ hai, ngày 13/10/2025 11:35 GMT+7

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

+ aA -
Đăng Khôi - Bùi Tư Thứ hai, ngày 13/10/2025 11:35 GMT+7
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Khởi tố bắt tạm giam Ngân 98

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4-15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tham khảo thêm

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố

Mang dao và xăng đến nhà người khác, một đối tượng ở Đà Nẵng bị khởi tố

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Một số cựu cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cựu Giám đốc, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được người thân của tử tù án ma túy tặng tiền hoặc quà giá trị cao như sừng tê giác, ngà voi, cao hổ, sâm … nên đã cho phạm nhân được ra ngoài chữa bệnh hoặc thăm gặp sai quy định.

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

Pháp luật
2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

Đà Nẵng: Điều tra nguyên nhân vụ xe tải trượt xuống biển khiến tài xế tử vong ở Cảng Tiên Sa

Pháp luật
Đà Nẵng: Điều tra nguyên nhân vụ xe tải trượt xuống biển khiến tài xế tử vong ở Cảng Tiên Sa

Đà Nẵng: Thanh niên 17 tuổi gây náo loạn đường phố đêm giao thừa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã

Pháp luật
Đà Nẵng: Thanh niên 17 tuổi gây náo loạn đường phố đêm giao thừa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã

Bắt nhóm đối tượng chèo thuyền trộm tài sản của người dân chạy lũ ở Nghệ An

Pháp luật
Bắt nhóm đối tượng chèo thuyền trộm tài sản của người dân chạy lũ ở Nghệ An

Đọc thêm

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành
Xã hội

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành

Xã hội

Một hoạt động gây sốc và kỳ lạ vừa diễn ra ở Trung Quốc, trong đó các bậc cha mẹ quỳ xuống tạo thành “cây cầu”, còn học sinh thì bước đi trên lưng họ.

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng
Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến "hot girl thị phi", gây chú ý với sự nghiệp DJ, phát ngôn gây sốc và khối tài sản khủng ở tuổi U30.

Tiêu Minh Phụng: 'Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa'
Sống vui

Tiêu Minh Phụng: "Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa"

Sống vui

Mang bản “Đất phương Nam” được phối mới đến với Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới 2025, lần này, Tiêu Minh Phụng muốn giới thiệu một nét đờn ca tài tử đặc sắc cho bạn bè quốc tế.

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ
Bạn đọc

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về vụ việc “dân ròng rã tìm sổ đỏ” ở Quốc Oai (Hà Nội), chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý. Đến nay, người dân liên quan đã được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 13/10, nguồn tin từ UBND xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Đức Linh vừa bắt đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram
Tin tức

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu tình trạng người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram. Theo ông, những thông tin này có sức lan truyền rất lớn, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín và danh dự.

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
Nhà nông

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trân trọng giới thiệu số báo đặc biệt với chủ đề: “Giai cấp nông dân Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này không chỉ là một loại quả thơm ngon mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, hỗ trợ tích cực cho sức khỏe hệ tiêu hóa và xương khớp.

Vì sao Nguyễn Hoành Từ được Lê Thế Tông phong tước 'Tiết nghĩa Quận công'?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nguyễn Hoành Từ được Lê Thế Tông phong tước "Tiết nghĩa Quận công"?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa vùng đô thị (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), quần thể đền thờ và lăng mộ Nguyễn Hoành Từ hiện diện như một chứng nhân của khí tiết, trí tuệ Việt.

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3
Nhà đất

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3

Nhà đất

Bất chấp sản lượng thép toàn cầu giảm 1,3%, nhu cầu trong nước tăng mạnh 11% nhờ bất động sản hồi phục và đầu tư công tăng tốc. Hòa Phát, Hoa Sen được dự báo hưởng lợi lớn trong quý 3/2025.

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long
Tin tức

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Tin tức

Công an TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản
Xã hội

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản... Mức phụ cấp này cũng được Bộ đề xuất tăng so với hiện hành.

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Hà Nội hôm nay

Khi tiếng nhạc quân hành vang lên, tiếng trống rộn ràng và những đoàn quân hùng dũng tiến qua, tôi cảm nhận một niềm tự hào dâng tràn, nghẹn lại trong cổ họng.

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia

Thể thao

Sau thất bại của ĐT Indonesia tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Shin Tae-yong đã được kêu gọi trở lại. Theo tiết lộ, nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẵn sàng tái xuất xứ Vạn đảo, nhưng với những điều kiện rất rõ ràng.

Đường Tăng 'Tây du ký' chật vật mưu sinh
Văn hóa - Giải trí

Đường Tăng "Tây du ký" chật vật mưu sinh

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Giang Hoa sau nhiều scandal khiến danh tiếng tụt dốc đã bỏ nghề diễn để mưu sinh bằng cách bán bảo hiểm, tới khu du lịch làm công.

Vợ nam diễn viên phim 'Mưa đỏ' thông báo ly hôn
Văn hóa - Giải trí

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" thông báo ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" gây sốc khi thông báo ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân sau 2 năm tưởng chừng viên mãn.

Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước
Chuyển động Sài Gòn

Góp ý hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tư duy mới, tầm nhìn mới vì khát vọng phát triển đất nước

Chuyển động Sài Gòn

Các ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá để xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ
Nhà nông

Làng du lịch ở Quảng Ninh đẹp như phim bên dòng sông Đá Bạc, đạp xe ngắm hàng cau, lội ao bắt cá, được đầu tư 25 tỷ

Nhà nông

Xã Yên Đức bên dòng sông Đá Bạc, Đá Vách ở TX Đông Triều xưa (nay thuộc phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) trong lịch sử được lưu dấu bởi những trầm tích văn hóa nghìn năm, cũng là vùng đất anh hùng cách mạng. Những năm gần đây, Yên Đức còn được biết tới với mô hình du lịch “làng trong phố”, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách.

Phế Liệu VN - Đơn vị thu mua phế liệu giá cao, uy tín, tận nơi
Doanh nghiệp

Phế Liệu VN - Đơn vị thu mua phế liệu giá cao, uy tín, tận nơi

Doanh nghiệp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, Công ty TNHH Phế Liệu VN được nhiều doanh nghiệp, nhà máy và công trình tin tưởng lựa chọn là đơn vị thu mua phế liệu giá cao, thanh toán nhanh và minh bạch.

Tự trích rạch mụn tại nhà, cụ ông nguy kịch vì nhiễm trùng huyết, hoại tử diện tích lớn
Xã hội

Tự trích rạch mụn tại nhà, cụ ông nguy kịch vì nhiễm trùng huyết, hoại tử diện tích lớn

Xã hội

Chỉ từ 1 - 2 nốt mụn nhọt ở vùng mông, ông Đ.Q.T (76 tuổi, ở Hải Phòng) không ngờ mình lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

Diện mạo khu thương mại tự do tỷ USD gắn với sân bay Long Thành đã định hình
Kinh tế

Diện mạo khu thương mại tự do tỷ USD gắn với sân bay Long Thành đã định hình

Kinh tế

Diện mạo khu thương mại tự do với quy mô đầu tư ước tính 16 tỷ USD đang dần hiện lên tại khu vực sân bay Long Thành – công trình cảng hàng không quốc tế lớn nhất Việt Nam sắp cán đích.

Đột phá mới về sân bay Gia Bình: Có đường sắt kết nối với Hà Nội
Kinh tế

Đột phá mới về sân bay Gia Bình: Có đường sắt kết nối với Hà Nội

Kinh tế

Bộ Xây dựng phê duyệt nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của sân bay Gia Bình khoảng 1.960ha.

Ông Trump yêu cầu điều tra lại vụ luận tội về Ukraine
Thế giới

Ông Trump yêu cầu điều tra lại vụ luận tội về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/10 viết trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi khôi phục cuộc điều tra liên quan đến quá trình luận tội ông năm 2019.

Tin không khí lạnh mới nhất: Diễn biến không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc trong 2 ngày tới
Nhà nông

Tin không khí lạnh mới nhất: Diễn biến không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc trong 2 ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 15/10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù không phải là bang chủ Cái Bang nhưng Dương Quá trong một dịp may mắn đã được Hồng Thất Công truyền cho Đả cẩu bổng pháp.

18 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, gồm những đội nào?
Thể thao

18 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, gồm những đội nào?

Thể thao

Rạng sáng 13/10, Ghana đánh bại Comoros 1-0 để chính thức có vé dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025
Kinh tế

VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025

Kinh tế

Ngày 08/10/2025, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã vinh danh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” 2025.

Nghịch lý bảo hiểm 'đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó' được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tin tức

Nghịch lý bảo hiểm "đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó" được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, có nhiều người tham gia bảo hiểm ký vào những bản hợp đồng rất dày, có được hướng dẫn nhưng không được chi tiết, người dân bình thường cứ đóng tiền nhưng khi có rủi ro xảy ra thì việc thanh toán rất khó khăn.

Lạng Sơn: Giáo viên bới bùn đất tìm lại tài liệu, giáo án sau cơn lũ lịch sử
Xã hội

Lạng Sơn: Giáo viên bới bùn đất tìm lại tài liệu, giáo án sau cơn lũ lịch sử

Xã hội

Đầu tháng 10, trận lũ lịch sử quét qua Hữu Lũng (Lạng Sơn) để lại cảnh hoang tàn. Giáo án lấm bùn, trường học xơ xác, thầy cô cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường, tiếp tục hành trình gieo con chữ.

Tin đọc nhiều

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

3

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang 'nắm 2 bảo vật'