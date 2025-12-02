Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Indonesia tiếp tục giữ vững lập trường bảo vệ sản xuất nội địa và chính sách tự chủ về lúa gạo

Theo bản tin ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chính phủ Indonesia tiếp tục giữ vững lập trường bảo vệ sản xuất nội địa và chính sách tự chủ lương thực, sau khi ngăn chặn thành công một vụ buôn lậu 40 tấn gạo tại Batam, quần đảo Riau.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman, hành vi nhập khẩu trái phép, dù với khối lượng nhỏ, cũng gây ra tác động tâm lý tiêu cực, làm suy giảm động lực sản xuất của 115 triệu nông dân.

Vụ việc này tiếp nối vụ thu giữ 250 tấn gạo tại Aceh trước đó, cho thấy sự quyết tâm của chính phủ trong việc ngăn chặn mọi nỗ lực phá hoại thị trường nội địa. Sự can thiệp này là cần thiết để bảo vệ thành quả của ngành nông nghiệp, vốn đã ghi nhận sự tăng trưởng thu nhập ròng 12,90% cho nông dân kể từ năm 2021.

Việc Indonesia rút khỏi thị trường nhập khẩu được cho là một trong những yếu tố góp phần kéo giá gạo thế giới đi xuống, thể hiện qua chỉ số giá gạo FAO (FARPI) trong tháng 10/2025 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm.

Chính phủ Indonesia tiếp tục giữ vững lập trường bảo vệ sản xuất nội địa và chính sách tự chủ lương thực. Ảnh: Tempo.

Bộ trưởng Amran nhấn mạnh rằng, dù giá gạo quốc tế đang thấp hơn đáng kể, Indonesia vẫn kiên định không nhập khẩu, nhằm bảo vệ thu nhập và phúc lợi cho nông dân trong nước.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế Thái Lan đang cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng liên quan đến kế hoạch thu mua 3 triệu tấn gạo cho vụ mùa 2025/26 của chính phủ, lo ngại rằng chính sách này có thể lặp lại thất bại của chương trình thế chấp lúa gạo trước đây.

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), việc thu mua với mức giá cao hơn giá thị trường sẽ làm giảm sức cạnh tranh của gạo Thái Lan và có thể gây gián đoạn các hợp đồng xuất khẩu hiện hữu. Những lo ngại này càng gia tăng khi vụ mùa 2025/26 được dự báo bội thu, đạt 35,44 triệu tấn – cao hơn đáng kể so với mức trung bình 32 triệu tấn – qua đó tạo sức ép dư cung rõ rệt lên thị trường. Kế hoạch thu mua cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng. Khi giá thu mua bị đẩy lên quá cao, lợi nhuận của các nhà máy xay xát bị thu hẹp, nhất là trong bối cảnh mức hỗ trợ hiện hành chỉ 200 THB/tấn (5,4 USD/tấn), thấp hơn đáng kể so với mức 500–550 THB/tấn (13,5–14,9 USD/tấn) trước đây.

Nếu nguồn lực của các nhà máy bị suy giảm, nguy cơ tồn kho tăng mạnh và ách tắc trong lưu thông gạo rất dễ xảy ra. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chính phủ nên để thị trường vận hành theo cơ chế tự điều tiết, tránh can thiệp quá sâu, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực dài hạn đối với toàn bộ ngành lúa gạo Thái Lan.

Việt Nam là nhà cung cấp chủ lực gạo tấm cho Hàn Quốc

Cũng theo bản tin ngành hàng lúa gạo mới nhất của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Việt Nam tiếp tục là nhà cung câp chủ lực gạo tấm cho Hàn Quốc.

Theo đó, trong phiên thầu quốc tế 78.744 tấn, kết thúc vào ngày 05/11/2025, Tập đoàn Thương mại Nông-Thủy sản và Thực phẩm Nhà nước của Hàn Quốc (Agro Fisheries & Food Trade Corp.) đã quyết định mua 20.500 tấn gạo.

Trong đó, gạo Việt Nam chiếm 20.000 tấn, phần còn lại là 500 tấn gạo Thái Lan. Đáng chú ý, toàn bộ lượng hàng gần 57.000 tấn gạo lứt hạt ngắn từ Trung Quốc được mời thầu trong đợt này đã không có giao dịch nào được thực hiện. Các lô hàng được yêu cầu giao đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian kéo dài từ ngày 15/12/2025 đến 30/06/2026. Toàn bộ 20.000 tấn gạo từ Việt Nam được chia thành bốn lô hàng, mỗi lô 5.000 tấn, với các mức giá cạnh tranh dao động từ 328,36 USD/tấn đến 344,86 USD/tấn.

Sự chênh lệch về giá trị sản phẩm của Việt Nam và Thái Lan được thể hiện khi 500 tấn gạo trắng Hom Mali cao cấp của Thái Lan được mua với mức giá lên tới 1.046 USD/tấn. Kết quả phiên thầu này mặc dù cho thấy sức cạnh tranh về giá của gạo tấm Việt Nam, nhưng đồng thời cũng phản ánh nhu cầu ổn định của Hàn Quốc các sản phẩm gạo thơm cao cấp của Thái Lan.