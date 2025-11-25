Indonesia có kế hoạch xây dựng 100 kho chứa lúa mới, hướng đến mục tiêu mới về lúa gạo

Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Tổng thống Indonesia đã chỉ đạo xây dựng 100 kho chứa mới cho Cơ quan hậu cần Nhà nước Bulog nhằm tăng cường khả năng dự trữ gạo và ngô thu mua từ nông dân trong nước. Động thái này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt kho chứa tại các vùng trọng điểm và hỗ trợ kế hoạch của chính phủ trong việc tăng cường an ninh lương thực và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Sau khi ban hành Nghị định liên bộ về phát triển hạ tầng sau thu hoạch, các quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính và Doanh nghiệp Nhà nước đã cùng tham gia thực hiện sáng kiến này.

Với nguồn kinh phí 5.000 tỷ Rupiah (khoảng 300 triệu USD), dự án được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Prabowo và phù hợp với mục tiêu nâng sản lượng gạo của Indonesia tăng 13% vào năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu chính là Philippines, Indonesia đang tạm ngừng nhập khẩu, tàu chở gạo Việt Nam đang tiến thẳng châu Phi, Malaysia.

Trong khi đó, dẫn nguồn từ Antara, Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman tái khẳng định sự lạc quan rằng Indonesia đang trên đà đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo, viện dẫn sự gia tăng sản lượng giúp củng cố chủ quyền lương thực quốc gia.

"Nếu Chúa phù hộ, trong vòng ba tháng tới, nếu không có trở ngại lớn nào, chúng ta sẽ có thể tuyên bố Indonesia đã đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo", ông Sulaiman phát biểu hôm 3/10 tại Jakarta.

Ông Sulaiman cho biết, Chính phủ Indonesia tiếp tục thúc đẩy các chương trình chiến lược, bao gồm phát triển các cánh đồng lúa mới, cải tạo hệ thống thủy lợi và cải thiện phúc lợi cho nông dân. Trích dẫn những đột phá và thành tựu sản xuất gần đây, ông Sulaiman nhấn mạnh rằng Indonesia sẽ không cần nhập khẩu gạo trong năm nay.

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), sản lượng gạo Indonesia từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025 ước tính đạt 33,19 triệu tấn, tăng 12,62% so với mức 29,47 triệu tấn cùng kỳ năm 2024. Đây là mức sản lượng cao nhất trong 7 năm trở lại đây, vượt qua kỷ lục trước đó là 31,54 triệu tấn vào năm 2022.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Indonesia năm nay đạt 34,6 triệu tấn, trong khi FAO dự báo sản lượng lên tới 35,6 triệu tấn cho vụ mùa 2025/2026 - giúp Indonesia vững chắc trên con đường tự cung tự cấp gạo hoàn toàn.

Philippines triển khai chương trình "Gạo cho mọi người"

Cũng theo bản tin của VFA, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) sẽ triển khai chương trình “Gạo cho mọi người” – Kadiwang Pangulo tại các chợ công cộng và một số ga MRT/LRT được chọn ở Metro Manila bắt đầu từ ngày 13/11, bán gạo với giá 40 peso/kg nhằm giảm bớt áp lực giá tăng cao.

Chương trình hoạt động từ thứ Ba đến thứ Bảy, áp dụng tại các chợ lớn như Kamuning, Balintawak, Cartimar, Pateros Grace, Maypajo và Paco.

Sáng kiến này nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước lạm phát và sẽ được mở rộng trên toàn quốc, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giá bán buôn thấp của gạo nhập khẩu (37–38 peso/kg) và giá bán lẻ cao hơn trên thị trường (khoảng 48 peso/kg).

Gạo Việt Nam thẳng tiến châu Phi

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gạo chính là Philippines, Indonesia hạn chế hoặc tạm ngừng nhập khẩu gạo, gạo Việt Nam đã chuyển hướng linh hoạt, xuất khẩu sang thị trường châu Phi, Malaysia.

Theo bản tin của VFA, từ ngày 01/11 –17/11/2025, có 12 tàu vào các cảng Hồ Chí Minh và Mỹ Thới xếp hàng với số lượng dự kiến 120.400 tấn gạo các loại. Trong đó, có 2 tàu chở gạo Việt tới châu Phi với số lượng chiếm tới gần một nửa số lượng gạo xếp vào 12 tàu, đạt 77.000 tấn; có 6 tàu chở gạo đến Malaysia với số lượng khoảng 29.000 tấn và 2 tàu tới Philippines với số lượng khoảng 7.300 tấn gạo.

Tính đến ngày 17/11/2025, theo số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ở các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, vụ thu đông đã xuống giống được 621.000ha/620.000ha diện tích kế hoạch, đạt 100,1%, diện tích thu hoạch được 461.000ha với năng suất 56,99 tạ/ha, sản lượng đạt 2,63 triệu tấn.

Vụ Mùa đã xuống giống được 175.000 ha, đã bắt đầu thu hoạch. Vụ Đông Xuân 2025-2026 đã xuống giống được 302.000ha/1,266 triệu ha.