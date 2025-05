Tăng trưởng ấn tượng nhờ lợi thế tự nhiên và ứng dụng khoa học công nghệ nuôi con đặc sản

Trong những năm qua, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Ninh Bình không ngừng được mở rộng, đạt trên 15.000 ha.







Ninh Bình có đường bờ biển dài 18 Km, là lợi thế để phát triển ngành thủy sản. Ảnh: Vũ Thượng

Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt là hơn 11.000 ha và nuôi nước mặn lợ đạt 3.800 ha. Việc mở rộng diện tích đi đôi với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã mang lại sự tăng trưởng đáng kể về sản lượng và giá trị.

Đặc biệt, tại vùng nước mặn lợ, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và siêu thâm canh ngày càng được nhân rộng với nhiều hình thức nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Điển hình là mô hình nuôi tôm trong nhà bạt siêu thâm canh, ước tính đạt khoảng 100 ha, cho phép người nông dân nuôi 3-4 vụ/năm, với mật độ và năng suất gấp hàng chục lần so với nuôi quảng canh, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm trên một ha.

Trao giấy chứng nhận ASC vùng nuôi ngao huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: M Đ

Bên cạnh con tôm, ngao cũng là đối tượng nuôi chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Sự kiện con ngao Ninh Bình được cấp chứng nhận ASC vào năm 2023 đã mở ra cánh cửa xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Châu Âu, Mỹ, khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm.

Ngoài ra, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) còn là trung tâm sản xuất giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ lớn của tỉnh, với hàng trăm cơ sở sản xuất ngao, hàu, sò huyết giống, đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ở vùng nước ngọt, diện tích nuôi trên ao nổi và nuôi thâm canh được mở rộng tại các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh các loại cá truyền thống, người dân còn mạnh dạn đưa vào nuôi các đối tượng mới có giá trị kinh tế cao như: Tôm càng xanh, chạch sụn,…nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Ông Bùi Đức Thịnh (xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn) chia sẻ tới PV Dân Việt: “Trước kia gia đình nuôi con cá truyền thống nhưng giá trị kinh tế trên một diện tích đem lại không cao.

Ươm hàu giống ở Kim Sơn đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: N L

Những giá thể được lựa chọn để ươm hàu giống. Ảnh: Vũ Thượng

Mô hình nuôi con trai lấy ngọc ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Sau khi tìm hiểu đã chuyển sang áp dụng công nghệ, cụ thể đầu tư ao nuôi, máy tạo Oxy, máy cho ăn tự động…được kết nối qua phần mềm trên điện thoại thông minh”.

Ao cá nước ngọt hộ ông Thịnh ở Gia Viễn đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Vũ Thượng





Ông Bùi Đức Thịnh sử dụng điện thoại để điều khiển máy cho cá ăn tự động. Ảnh: Vũ Thượng

Các hộ dân ở Kim Sơn đang đưa con ngao từ dưới biển lên bờ. Ảnh: Vũ Thượng

Người nuôi ngao vui mừng khi được mùa, được giá. Ảnh: Vũ Thượng

“Từ khi áp dụng công nghệ vào nuôi cá nước ngọt giúp gia đình giảm công chăm sóc, thu hoạch, cá lớn nhanh, đảm bảo không bị dịch bệnh…

Qua đó, trung bình 7-9 tháng thu hoạch 1 lứa cá (chủ yếu là cá trắm, chép, mè,…). Năm 2024, do giá bán cá thương phẩm không ổn định nên gia đình chỉ thu lời khoảng 600 triệu đồng”, ông Thịnh cho biết.

Mặc dù ngành thủy sản Ninh Bình cũng đối mặt với những thách thức chung như thiên tai, dịch bệnh, chi phí đầu vào tăng cao và thị trường tiêu thụ biến động, nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, thường đạt 5-7%, thậm chí có năm đạt hai con số, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp. Năm 2024, dù gặp nhiều khó khăn do mưa bão, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh vẫn đạt 68.770 tấn, giá trị trên 2.333 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023.

Con đặc sản, thủy sản giá trị cao vẫn còn nhiều dư địa để phát triển

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, ngành thủy sản Ninh Bình vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả. Vấn đề lớn nhất hiện nay là đầu ra không ổn định và thiếu các cơ sở chế biến sâu. Phần lớn sản phẩm thủy sản vẫn được tiêu thụ tươi sống, phụ thuộc nhiều vào thương lái, dẫn đến tình trạng giá cả bấp bênh.

Ông Hoàng Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân Ninh Bình chỉ tay về khu vực ao nuôi cá nước ngọt của hội viên. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Bùi Văn Sáu, người có gần 20 năm kinh nghiệm nuôi cá ruộng ở huyện Nho Quan, trăn trở: "Sản xuất không khó, khó nhất là tìm đầu ra ổn định". Bởi thế, ông Sáu đã chuyển sang nuôi tôm càng xanh vì chi phí thấp hơn và ít rủi ro dịch bệnh hơn, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Nuôi sò huyết kết hợp tôm sú đem lại kinh tế cao cho bà con nông dân Kim Sơn. Ảnh: Vũ Thượng

Tương tự, ông Nguyễn Văn Vân ở huyện Gia Viễn cũng bày tỏ mong muốn liên kết với các doanh nghiệp chế biến để ổn định đầu ra cho sản phẩm cá rô phi, nhưng việc thống nhất về giá cả vẫn là một thách thức.



Theo ông Vũ Minh Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Ninh Bình, giải pháp then chốt là cần quy hoạch vùng nuôi một cách tổng thể và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Ngành sẽ tập trung rà soát quy hoạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi công nghệ cao.

Đồng thời, đa dạng hóa đối tượng nuôi, đưa vào các loài có giá trị kinh tế cao và tiềm năng chế biến như: Cá rô phi, lươn, chạch, nhuyễn thể,...Điều này không chỉ giúp khai thác hiệu quả diện tích mặt nước mà còn giảm áp lực tiêu thụ, hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành thủy sản Ninh Bình.