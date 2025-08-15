Ngày đầu áp dụng quy định "đặc biệt" trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Tài xế đồng tình, CSGT ra quân nhắc nhở

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngay trên đầu tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị vận hành khai thác tuyến cao tốc đã lắp đặt biển báo giao thông phân làn, cấm xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1).

Biển báo giao thông được lắp đặt ở đầu tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh: Khổng Chí)

Tại khu vực trạm thu phí đầu Pháp Vân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), phối hợp cùng với các đơn vị đã điều tiết giao thông, hướng dẫn nhắc nhở nhiều tài xế xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa.

Ngay từ sáng sớm ngày 15/8, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã thực hiện làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông trên tuyến.

Những xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa đều được lực lượng CSGT hướng dẫn và nhắc nhở về quy định mới.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí Pháp Vân. (Ảnh: Thế Anh)

Ngày đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cấm xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, một số tài xế còn bỡ ngỡ đi sai làn được lực lượng CSGT hướng dẫn, tuyên truyền. (Ảnh: Khổng Chí)

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều tài xế bày tỏ ủng hộ việc cấm xe tải đi vào làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc.

Nhiều tài xế cho rằng, việc phân làn này sẽ giúp việc lưu thông trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hệ thống biển báo giao thông cần đồng hộ hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định hiện hành để tài xế nắm bắt được thông tin.

Hệ thống đường cao tốc nước ta nên nghiên cứu để phân tách làn đường xe tải và có các biển báo giao thông phù hợp, để tài xế khi lưu thông trên cao tốc nắm rõ được làn đường dành cho phương tiện của mình, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông đúng luật.

Thiếu tá Phạm Văn Tiệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) hướng dẫn nhắc nhở tài xế xe tải.

Thông tin với PV Dân Việt về việc cấm xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa, Thiếu tá Phạm Văn Tiệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết: "Căn cứ tình hình thực tế các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT đã đề xuất Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai lắp đặt các biển báo giao thông phân làn, cấm xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa".

"Trong sáng nay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, chúng tôi đã ra quân và chốt chặn phân làn tại các điểm trạm thu phí, cử cán bộ điều khiển xe đặc chủng để nhắc nhở tài xế bằng loa đi đúng làn đường, đi đúng tốc độ cho phép", Thiếu tá Phạm Văn Tiệp cho biết.

Thiếu tá Phạm Văn Tiệp khuyến cáo tài xế đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cần chú ý biển báo giao thông và đi đúng làn đường, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí Pháp Vân. (Ảnh: Khổng Chí)

Chiều ngày 15/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, trước đây, làn trái cho phép cả xe con, xe tải và xe khách lưu thông đã khiến cho làn đường này không phát huy hết hiệu quả. Nguyên nhân là do xe tải thường không đạt được tốc độ 100km/h, chỉ chạy khoảng 70 - 80km/h, gây cản trở xe con nên cấm xe tải là hợp lý.

Theo ông Oánh, khi nhận được chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đơn vị đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông khẩn trương tiến hành lắp đặt biển báo giao thông để thí điểm phân làn.

"Với làn 1, xe con có thể đi tốc độ 80 - 100 km/h mà không có xe tải. Khi hạn chế được xe tải đi vào dải phân cách giữa với tốc độ cao thì nguy cơ được hạn chế và lưu thông tốt hơn nhiều so với trước", ông Oánh cho biết.

TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia ủng hộ việc tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ trên cao tốc và hy vọng từ việc thí điểm sớm được hệ thống hóa thành các quy tắc về sử dụng làn và giới hạn tốc độ theo các loại phương tiện trong điều kiện Việt Nam.



Trên thế giới có quy tắc rộng rãi là xe lớn có tốc độ giới hạn thấp hơn xe nhỏ, tức là xe khách, xe tải có tốc độ thấp hơn xe con dù trên cao tốc hay trên quốc lộ, tỉnh lộ. Đối với quy tắc sử dụng làn, khi có từ 2,3 làn trở lên thì chúng ta có thể khái quát hóa thành các quy tắc chung như xe tải, xe khách thì chỉ đi làn ngoài cùng bên phải, sát làn dừng khẩn cấp.



