Sự kiện dự kiến diễn ra tại khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 29/8. Theo Kế hoạch số 1901/KH-SYT của Sở Y tế TP.HCM. Đây là sự kiện kép nhằm tổng kết và phát triển mô hình y tế cơ sở, đồng thời giải quyết nhu cầu nhân lực cho các đơn vị y tế công lập.

Chương trình thí điểm thực hành tại Bệnh viện Đa khoa gắn với Trạm Y tế - Khóa 3 được đánh giá là một chính sách đặc thù, có ý nghĩa sâu sắc của lãnh đạo thành phố. Các bác sĩ tham gia không chỉ được hỗ trợ chi phí mà còn được miễn phí đào tạo trong suốt 18 tháng thực hành.

Tại sự kiện, Sở Y tế sẽ tổng kết và đánh giá hiệu quả việc triển khai chương trình này, rút ra các bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc điều chỉnh và nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Đồng thời, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được tuyên dương, khen thưởng và các bác sĩ trẻ hoàn thành chương trình sẽ được nhận Giấy phép hành nghề.



Bác sĩ trẻ tham gia Ngày hội việc làm ngành Y tế TP.HCM năm 2024. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Cơ hội việc làm cho bác sĩ trẻ tại Ngày hội việc làm ngành Y tế TP.HCM 2025

Ngày hội việc làm Ngành Y tế lần thứ III là cơ hội để các bác sĩ trẻ có Giấy phép/Chứng chỉ hành nghề được gặp gỡ, phỏng vấn trực tiếp với các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Sự kiện được tổ chức với tinh thần công bằng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cả bác sĩ và các đơn vị tuyển dụng.

Phiên giao dịch việc làm sẽ diễn ra qua 3 vòng, kéo dài từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 20:

Vòng 1: Các ứng viên đến quầy để đăng ký. Các đơn vị sẽ phỏng vấn nhanh và căn cứ vào điểm tốt nghiệp, bằng khen, giấy khen để ưu tiên chọn lựa. Kết quả tuyển dụng sẽ được cập nhật trực tuyến trên Trang thông tin tuyển dụng của Sở Y tế.

Vòng 2 và 3: Dành cho những ứng viên chưa được tuyển ở vòng trước tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Những đơn vị đã tuyển đủ sẽ ngừng tham gia.

Sau khi kết thúc phiên giao dịch, kết quả sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Các đơn vị tuyển dụng sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký biên bản ghi nhớ với ứng viên.

Để tham dự sự kiện, các bác sĩ trẻ cần có mặt tại trụ sở Sở Y tế vào 6 giờ sáng để di chuyển bằng xe do Sở bố trí đến địa điểm tổ chức ở Cần Giờ.

Việc tổ chức Ngày hội việc làm diễn ra trong bối cảnh ngành y tế TP.HCM đang trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ ngày 1/7/2025, hệ thống y tế công lập TP.HCM chính thức vận hành theo một cơ cấu mới, bao gồm 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 11 trung tâm chuyên khoa, 15 trung tâm bảo trợ xã hội và 38 trung tâm y tế khu vực.

Sau khi sáp nhập, Sở Y tế TP.HCM sẽ phục vụ sức khỏe cho gần 14 triệu dân. Các chuyên gia nhận định, tỷ lệ giường bệnh, bác sĩ và điều dưỡng trên 10.000 dân có thể giảm xuống do sự khác biệt về thực trạng giữa TP.HCM với hai tỉnh cũ. Do đó, việc thu hút và bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ trẻ, đặc biệt là những người đã hoàn thành chương trình thực hành tại trạm y tế, càng trở nên cấp thiết.

Bên cạnh đó, các trạm y tế xã, phường hiện hữu cũng được sắp xếp lại thành 168 trạm y tế tương ứng với các đơn vị hành chính mới và 296 điểm y tế vệ tinh. Mục tiêu là đảm bảo mỗi trạm y tế mới sẽ có ít nhất từ 2 bác sĩ trở lên. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của y tế cơ sở và cơ hội làm việc rộng mở cho các bác sĩ trẻ tại các khu vực này.