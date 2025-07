Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (được thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua), sau khi sắp xếp cả nước còn 34 tỉnh, thành, trong đó có 23 tỉnh, thành mới, 11 tỉnh, thành không thuộc diện sắp xếp.

Chiều 29/6, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, Thành ủy TPHCM khảo sát bảng niêm yết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: Báo Sài gòn Giải phóng

Tại Lễ công bố sáng 30/6, đối với 23 tỉnh, thành mới sẽ gồm 2 phần: Phần công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương đối với tỉnh, thành phố; Phần thứ hai là công bố các Nghị quyết , Quyết định của Trung ương và tỉnh đối với, xã phường, đặc khu.

Đối với 11 tỉnh, thành không thuộc diện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chỉ thực hiện công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và tỉnh đối với xã, phường, đặc khu.

TPHCM về đêm.

Phần thứ nhất của Lễ công bố sẽ gồm các nội dung sau:

Chào cờ.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Công bố các quyết định liên quan:

- Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh, thành phố.

- Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh, thành phố.

- Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ , Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

- Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh.

- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, thành phố; Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

- Quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố.

Sau đó trao quyết định và ra mắt Đảng bộ tỉnh, thành phố.

Phần thứ hai của chương trình là công bố các quyết định, nghị quyết của Trung ương và tỉnh đối với xã, phường, đặc khu.

7:44

Thành phố Đà Nẵng mới sẽ vươn mình, nâng tầm cao mới

Sáng 30/6, PV Dân Việt đã ghi nhanh các phường mới thành lập như, Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà và Quảng Phú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới.

Có mặt tại điểm cầu phường Bàn Thạch tại lễ công bố, trao đổi với ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng mới cho biết, phường Bàn Thạch mới thành lập có địa chỉ trụ sở UBND phường tại số 268 đường Trưng Nữ Vương, phường Bàn Thạch; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 06 đường Nguyễn Đình Hiến, phường Bàn Thạch.

Ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Thường trực phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng mới chia sẻ với P.V Dân Việt ngay lễ công bố tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: T.H

“Những ngày qua, để đảm bảo đưa vào hoạt động ngay sau khi công bố đơn vị hành chính mới, trong thời gian qua các cấp ngành đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cũng như các nội dung để bắt đầu hoạt động một cách có hiệu quả, có tính đặc biệt nhằm giải quyết công việc cho người dân một cách hiệu quả nhất, nhanh chóng mất, nhất là việc đổi mới trong hoạt động chính quyền 2 cấp mới.

Khu vực Quảng Trường 24/3 Tam Kỳ nay thuộc phường Bàn Thạch mới, thành phố Đà Nẵng rộn ràng sắc hoa, bảng hiệu chào mừng lễ công bố.

Việc Quảng Nam nhập vào với Đà Nẵng sẽ mở ra một cơ hội mới để phát triển một cách toàn diện, đưa thành phố trẻ vươn xa, tầm cao mới…”, ông Lê Ngọc Dương nhấn mạnh.

7:48 Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ công bố tại Hà Nội

Tại điểm cầu Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã cơ bản đã hoàn tất.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ công bố tại Hà Nội.

Khoảng 7 giờ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có mặt dự lễ công bố. Đón Chủ tịch nước tại sảnh Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các lãnh đạo của TP.

Trụ sở phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Lễ công bố được tổ chức vào 8 giờ, tại điểm cầu trung tâm Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu cấp xã, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong hiện thực hóa mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

7:54 Trung tâm phục vụ hành chính công đã sẵn sàng

Tại trụ sở UBND phường Phú Nhuận, TP.HCM từ sáng sớm, cán bộ, công chức phường đã có mặt để tham dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Các đại biểu dự lễ công bố tại phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Ghi nhận của phóng viên, không khí tại nơi đây rất náo nhiệt, cán bộ, công chức đều vui mừng trước sự kiện mang tính bước ngoặt của đất nước.

Đến thời điểm này, phường Phú Nhuận đã sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bắt đầu từ ngày 1/7/2025.

Bà Trần Thị Mai Lý - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Phú Nhuận cho biết, tinh thần của cán bộ, công chức rất phấn khởi, trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã sẵn sàng phục người dân.

"Tôi là người dân sinh sống ở khu phố này lâu năm. Khi nghe tin sáp nhập phường tôi có chút lo lắng. Nhưng khi tìm hiểu và đọc các tin tức trên báo đài tôi thấy được tiềm năng tích cực từ việc sáp nhập. Tôi cũng mong rằng từ việc sáp nhập này sẽ mang lại lợi ích lâu dài và giúp cuộc sống của người dân phát triển hơn." Chú Mai Tấn Kha phường Xuân Hòa, TPHCM chia sẻ

Còn cô Nguyễn Thu Hương phường Bàn Cờ, TPHCM chia sẻ: "Tôi cảm thấy việc sáp nhập là rất cần thiết. Đây cũng là dịp để đổi mới và giúp bộ máy nhà nước trở nên hiện đại và tinh gọn hơn. Tôi rất ủng hộ việc sáp nhập này và mong rằng việc sáp nhập này sẽ giúp mọi việc được giải quyết nhanh hơn đặc biệt liên quan đến các vấn đề về giấy tờ".

8:10 Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố tại TP.HCM

Tại TP.HCM, đúng 8h Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã có mặt tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt đông đủ cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các cấp sở, ngành và nhân dân của 3 địa phương đã có mặt tại Học viện. An ninh xung quanh học viện được thắt chặt; các ngả đường vào Học viện cán bộ TP.HCM đã được lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, phân luồng để không xảy ra ùn tắc giao thông.

Nghi thức chào cờ trước khi diễn ra lễ công bố.

8:25 Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mới

Theo các nghị quyết, quyết định của Trung ương được công bố, tỉnh Quảng Trị mới có 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; 18 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 15 người.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định tại Quảng Trị.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị (mới).

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (mới)

Ông Trần Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới).

8:33 Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Đà Nẵng mới

Tại Đà Nẵng, theo công bố nhân sự lãnh đạo, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũ, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Dự khuyết, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam cũ, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới.

Bí thư Đà Nẵng mới - ông Nguyễn Văn Quảng.

8:39 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Hưng Yên mới

Tại Hưng Yên, theo công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên mới. Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận được chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mới - ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

8:55 Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mới

Tại tỉnh Lâm Đồng, bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã công bố 9 Nghị quyết, Quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới gồm 95 người (trong đó 29 người thuộc Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, 30 người thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, 36 người thuộc Ban Chấp hành tỉnh Bình Thuận.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm 29 người, 10 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, 9 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, 10 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mới.

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông được giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng để chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới.

9:2 Ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM mới

Tại TP.HCM, theo các quyết định nhân sự được công bố,, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Bí thư TP.HCM; 4 Phó Bí thư Thành ủy, gồm: Ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Văn Được, (Chủ tịch UBND TP.HCM); ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch MTTQ TP.HCM).

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Thủ tướng chỉ định ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, gồm các ông, bà: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường và Trần Thị Diệu Thuý.

9:7 Ông Trương Quốc Huy làm Bí thư Ninh Bình mới

Tại Ninh Bình, theo quyết định được công bố: Thành lập Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ: tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 100 nhân sự; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 25 nhân sự.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình (mới).

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình (mới). Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình (mới). Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mới). Ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình (mới).

9:13 Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới

Tại Cần Thơ, theo công bố Ban chấp hành Đảng bộ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 79 nhân sự (29 nhân sự là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Cần Thơ (cũ), 20 nhân sự là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, 32 nhân sự là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang).

Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ mới.

Chỉ định ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới); ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (mới).

Ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Cần Thơ (mới).

9:24 Ông Nguyễn Văn Gấu làm Bí thư Bắc Ninh mới

Tại Bắc Ninh, theo quyết định nhân sự được công bố, ông Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới; 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Bà Nguyễn Thị Hương, ông Vương Quốc Tuấn, ông Nguyễn Việt Oanh và bà Nguyễn Hương Giang.



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh mới ra mắt.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 nhân sự; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh mới có 19 nhân sự. Ông Vũ Huy Phương- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

9:28 Ông Nguyễn Văn Quyết làm Bí thư Tây Ninh mới

Tại Tây Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã công bố các Nghị quyết, Quyết định công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Long An (cũ) chỉ định giữ chức Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh mới.

Các Phó Bí thư gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Út.

9:40 Ông Đặng Xuân Phong làm Bí thư Phú Thọ mới

Tại Phú Thọ, theo quyết định nhân sự được công bố, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới; ông Trần Duy Đông, Phó Bi thư Tỉnh ủy được chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới.

9:50 Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Hải Phòng mới

Tại Hải Phòng, theo quyết định nhân sự được công bố, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (cũ) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng trao quyết định và chúc mừng các nhân sự lãnh đạo Hải Phòng mới được chỉ định.

Các Phó Bí thư gồm các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Văn Hiệu, Lê Ngọc Châu, Phạm Văn Lập.

9:56 Ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Thái Nguyên mới

Tại Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên ( cũ ) được chỉ định giữ chức Bí Thư tỉnh ủy Thái Nguyên mới. Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên (cũ) giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mới. Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ) giữ chứ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên mới.

9:59 Ông Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới

Tại Đồng Nai, theo quyết định nhân sự được công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 có 66 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

Ông Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới.

Ông Phan Đình Trạc trao quyết định nhân sự tại Đồng Nai.

Chỉ định bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai mới nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai mới nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chỉ định ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mới nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chỉ định bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (mới).

Chỉ định Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (mới) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

10:2 Ông Ngô Trí Cường làm Bí thư Vĩnh Long mới

Tại Vĩnh Long, theo quyết định được công bố, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới; ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cũ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long mới; ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới.

10:4 Ông Trịnh Xuân Trường làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới

Theo quyết định nhân sự được công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 67 nhân sự; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 nhân sự; Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (mới), nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chỉ định 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (mới), bao gồm: Ông Hoàng Giang, ông Trần Huy Tuấn và ông Nguyễn Tuấn Anh.

10:10 Ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang



Tại tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy Kiên Giang và An Giang tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo Quyết định của Trung ương về việc thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang mới gồm 67 người; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy; Chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Nguyễn Thanh Nhàn, ông Hồ Văn Mừng, ông Lâm Minh Thành và bà Trần Thị Thanh Hương. Ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Chỉ định ông Hồ Văn Mừng, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, gồm: ông Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thanh Khoa, Ngô Công Thức và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

10:17 Ông Nguyễn Đình Trung là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tại Đắk Lắk, ông Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Nghị quyết, Quyết định công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (cũ) làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.



10:30 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ công bố ở TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Đây sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc", đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Chính thức từ ngày 1/7, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất trong 6 đô thị trực thuộc Trung ương, với dân số hơn 3 triệu. "Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Đà Nẵng thông qua nhiều cơ chế chính sách, trong đó có mô hình Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế", Thương trực Ban Bí thư nói.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo thành phố khẩn trương rà soát, khớp nối quy hoạch, triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phân cấp rõ ràng, phòng chống tham nhũng và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thường trực Ban Bí thư kỳ vọng việc sáp nhập, sắp xếp là bước ngoặt chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, bền vững và khoa học.

10:54 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trong bộ máy mới

Phát biểu tại buổi Lễ công bố Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trong bộ máy mới. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị những lãnh đạo được phân công, bổ nhiệm cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần công hiến, đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

“Ngay ngày mai – 1/7/2025, tất cả công việc theo thẩm quyền của hai cấp (tỉnh, xã) phải được vận hành thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, tinh thần là để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ “từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân”. Đối với những nơi cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh cần bố trí, tăng cường kịp thời, hỗ trợ đầy đủ, giúp đỡ, bảo đảm công việc thông suốt.

Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đồng thuận và đoàn kết, tập thể lãnh đạo và cán bộ của tỉnh Lâm Đồng mới sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nói.

11:10 Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đồng Tháp mới

Tại Đồng Tháp, theo quyết định về công tác nhân sự được công bố, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Đồng Tháp (mới).

Bốn người được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ).

11:13 Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới

Tại Quảng Ngãi, theo quyết định về công tác cán bộ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cũ) được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới (Quảng Ngãi hợp nhất với Kon Tum).

Các Phó Bí thư gồm: Ông U Huấn - Phó bí thư thường trực, ông Nguyễn Đức Tuy, ông Nguyễn Hoàng Giang bà Đinh Thị Hồng Minh.

11:17 Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Khánh Hòa mới

Tại Khánh Hòa, theo quyết định, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (cũ) được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Khánh Hòa mới - ông Nghiêm Xuân Thành.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (cũ) giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông: Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới).

11:21 Ông Hầu A Lềnh làm Bí thư Tuyên Quang mới

Tại Tuyên Quang, theo quyết định được công bố, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang mới (Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất).

Ông Hầu A Lềnh (trái) làm Bí thư Tuyên Quang mới.

Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mới.

11:34 Ông Hồ Quốc Dũng làm Bí thư Gia Lai mới

Tại tỉnh Gia Lai mới (hợp nhất giữa Bình Định và Gia Lai), Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 61 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai gồm 18 đồng chí.

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai mới, nhiệm kỳ 2021-2026.