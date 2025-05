Ngày 30/5, ghi nhận của PV Dân Việt, trong ngày thứ 3 mở bán 633 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án An Trung 2 (phường An Hải Nam, quận Sơn Trà), rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở Công ty CP Đức Mạnh (tầng 1 tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, quận Thanh Khê) để tư vấn, đăng ký hồ sơ.

Theo nhiều người dân, thông tin nhà ở xã hội tại dự án An Trung 2 đang rất “hot” nên đã đến từ rất sớm với mong muốn mua được căn hộ tại đây.

Anh N.T (trú quận Sơn Trà) chia sẻ: “Trong lúc nhu cầu nhà ở xã hộ đang rất cao nên tâm lý của người dân như chúng tôi là đến sớm để được ưu tiên đăng ký hồ sơ mua nhà. Tôi đến đây từ 6 giờ sáng nhưng đã thấy rất nhiều đang ở đây rồi”.

Rất đông người dân đến nghe tư vấn, đăng ký mua nhà ở xã hội An Trung 2. Ảnh: D.B

Tương tự chị T.M (trú quận Hải Châu) cho biết, vợ chồng chị đã đến sớm để được tư vấn làm hồ sơ nhưng bất ngờ vì thấy nhiều người đã có mặt từ rất sớm.



Quá tải vì đông người mua nhà ở xã hội An Trung 2

Theo đại diện Liên danh DMC - 579 (chủ đầu tư), do số lượng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân rất lớn nên đã gây quá tải cho bộ máy nhân sự và thiết bị in ấn. Đông thời, tình trạng tập trung đông người không còn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch bệnh, đặc biệt khi Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Người dân có mặt từ sớm. Ảnh: D.B

Trước thực trạng này, chủ đầu tư thông báo thay đổi phương thức hướng dẫn hồ sơ cho người dân có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội An Trung 2.

Theo đó, chủ đầu tư sẽ phát hành các biểu mẫu hồ sơ điện tử theo thời gian đã được Sở Xây dựng phê duyệt, khách hàng quét mã QR để tải biểu mẫu đăng ký nhà ở xã hội phù hợp. Chủ đầu tư không phát hồ sơ giấy trực tiếp cho khách hàng.

Chủ đầu tư hướng dẫn hồ sơ cho người dân có nhu cầu tới hết ngày 22/7/2025. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/6 đến hết ngày 22/7/2025.

Lượng người đến tư vấn, đăng ký hồ sơ mua nhà ở xã hội An Trung 2 không có dấu hiệu "hạ nhiệt" trong những ngày qua. Ảnh: D.B

Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 tại Đà Nẵng hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp đang tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà ở với giá cả hợp lý.

Dự án được Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo mở bán vào ngày 27/5. Dự án có quy mô 3 khối nhà chung cư với tổng số 957 căn hộ, khối nhà nhà trẻ - sinh hoạt cộng đồng, nhà xe...

Đợt này sẽ mở bán 633 căn hộ tại hai khối nhà A, B. Trong đó khối nhà A 288 căn, khối nhà B 345 căn. Giá bán căn hộ hơn 16 triệu đồng/m 2 đã bao gồm lợi nhuận và thuế GTGT, chưa bao gồm hệ số tầng K và chi phí bảo trì 2%.

Dự án nhà ở xã hội An Trung 2 đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Đối tượng được mua là người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; cán bộ, công chức, viên chức…