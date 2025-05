Bắt đầu chiêm bái Xá lợi Phật tại Đà Nẵng vào tối 30/5

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 30/5 đến 2/6/2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Phật bảo vật Quốc gia Ấn Độ tại TP Đà Nẵng.

Xá lợi Phật sẽ được cung rước từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng qua một số tuyến đường của TP Đà Nẵng đến tôn trí tại Chùa Quan Thế Âm, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

TP Đà Nẵng xác định đây là sự kiện quan trọng, có sức lan tỏa lớn. Do vậy, công tác hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công đại lễ được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, phương án điều tiết giao thông, bố trí các điểm, chốt và các phương án phòng chống cháy nổ.

Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại Chùa Quan Thế Âm, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng đã lên phương án chi tiết về bố trí lực lượng và tình nguyện viên tại các điểm; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cũng như các phương án trực cấp cứu, cung cấp điện và thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt phục vụ tăng ni, Phật tử, nhân dân và đông đảo du khách tới chiêm bái.

Theo kế hoạch của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, thời gian để Phật tử và nhân dân bắt đầu vào chiêm bái Xá lợi Phật vào lúc 19 giờ ngày 30/5/2025.

Lưu ý di chuyển

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng vừa lên phương án phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian Đại lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Phật bảo vật Quốc gia Ấn Độ trên địa bàn TP.

Cụ thể, về sử dụng tạm thời lòng đường bố trí bãi đỗ xe phục vụ Đại lễ:

Bãi đỗ xe ôtô từ 16 chỗ trở lên: Sử dụng toàn bộ lòng đường Phạm Hữu Nhật (từ đường Lê Văn Hiến đến đường Bùi Thế Mỹ).

Bãi đỗ xe ôtô dưới 16 chỗ: Sử dụng 2,5 làn đường Lê Văn Hiến theo hướng từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam (tính từ dải phân cách vào vỉa hè bên phải theo hướng đi) đoạn từ đường Phạm Hữu Nhật đến đường Sư Vạn Hạnh (1,5 làn đường còn lại dành cho xe lưu thông vào bãi đỗ xe máy).

Bãi đỗ xe máy: Sử dụng 2,5 làn đường Lê Văn Hiến theo hướng từ thành phố Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam (tính từ dải phân cách vào vỉa hè bên phải theo hướng đi) đoạn từ đường Sư Vạn Hạnh đến đường tránh phục vụ thi công Cầu Biện (1,5 làn đường còn lại dành cho xe lưu thông vào bãi đỗ xe máy).

Trường hợp cần thiết, sẽ sử dụng tạm thời lòng đường Phạm Hữu Nhật (đoạn từ Lê Văn Hiến đến Trường Sa) để bố trí bổ sung bãi đỗ xe và có phương án điều tiết giao thông từ xa phù hợp.

Công tác chuẩn bị cho ngày Đại lễ đang được diễn ra gấp rút.

Về phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian Đại lễ:

Đối với đường Sư Vạn Hạnh (từ đường Lê Văn Hiến đến cổng chùa Quán Thế Âm): Cấm tất cả các phương tiện giao thông, sử dụng để người dân đi bộ di chuyển vào, ra theo hai chiều (có rào chắn phân cách hai chiều).

Đối với đường Lê Văn Hiến (từ đường Minh Mạng đến đường tránh phục vụ thi công cầu Biện):

- Hướng từ tỉnh Quảng Nam đi TP Đà Nẵng: các phương tiện lưu thông một chiều như bình thường (sử dụng toàn bộ phần đường bên phải theo hướng đi).

- Hướng từ TP.Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Nam:

+ Tại khu vực nút giao đường Lê Văn Hiến – Minh Mạng: Cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc, xe ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 13 tấn lưu thông trên đường Lê Văn Hiến. Đối với các loại phương tiện còn lại lưu thông bình thường trên các tuyến đường theo quy định nhưng không di chuyển vào đường Lê Văn Hiến.

+ Tại khu vực nút giao đường Lê Văn Hiến – Phạm Hữu Nhật: (1) Đối với phương tiện không tham gia Đại lễ: rẽ trái vào Phạm Hữu Nhật và chủ động sử dụng tuyến đường phù hợp để lưu thông (không được di chuyển vào đường Lê Văn Hiến); (2) đối với phương tiện tham gia Đại lễ di chuyển đến bãi đỗ xe.

Khu vực lễ đài, không gian an vị xá lợi, chiêm bái và lễ nguyện.

Tuyến đường Phạm Hữu Nhật (đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến đường Trường Sa): tổ chức phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ đường Lê Văn Hiến đi đường Trường Sa.

Công an thành phố có thể xem xét, điều chỉnh thời gian cấm lưu thông cho phù hợp với tình hình thực tế trên các tuyến đường.