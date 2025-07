Nghệ An dẫn đầu 34 tỉnh, thành về điểm thi tốt nghiệp

Lần đầu, Nghệ An “lên đỉnh” trở thành địa phương xếp thứ nhất cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong bối cảnh, Nghệ An có số lượng thí sinh dự thi lớn, nhiều vùng miền núi đặc thù, khó khăn. Vì thế, đây thực sự được xem là một “kỳ tích” của ngành giáo dục Nghệ An.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 Nghệ An có 1 thủ khoa toàn quốc khối C00, đó là nữ sinh Nguyễn Trần Yến Nhi lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò với 29,75 điểm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh Nghệ An có 1.035 điểm 10. Ngoài ra, Nghệ An đứng thứ 1 cả nước về điểm trung bình môn Ngữ văn. Bên cạnh đó, ở các môn: Hóa học, Vật lý, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh… Nghệ An cũng xếp trong top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước.

Thứ tự 10 tỉnh, thành có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 cao nhất nước. Đây được xem là một "kỳ tích" của ngành giáo dục Nghệ An trong bối cảnh địa phương có số lượng thí sinh đông, nhiều vùng đặc thù, khó khăn. Ảnh: P.V

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết: “Để có được thành công hôm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh Nghệ An với phương châm giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu. Ngay từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường lớp được đầu tư khang trang đồng bộ, hiện đại. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An gần 81% trường học đạt chuẩn quốc gia là một minh chứng rõ. Cơ sở vật chất đảm bảo, giúp công tác dạy và học thuận lợi, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao ở các cấp học”.

Ngoài bồi dưỡng giáo viên theo chương trình của Bộ GDĐT, Nghệ An là địa phương duy nhất cấp kinh phí bồi dưỡng cho hơn 30.000 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trình độ, năng lực giáo viên không ngừng được nâng cao...

Cơ sở vật chất ngành giáo dục ở Nghệ An được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác dạy và học. Nghệ An có gần 81% trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: P.V

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã cấp kinh phí cho 82 trường học trên địa bàn để triển khai chương trình tăng cường ngoại ngữ, giáo dục STEM, kỹ năng sống, giá trị sống...



Nghệ An phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: N.T



Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An chia sẻ: “Triết lý của ngành giáo dục Nghệ An là giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương. Giáo viên sẽ làm tất cả để phát huy năng khiếu, sở trường của từng học sinh. Thường xuyên động viên, khuyến khích những thành tích tốt mà các em đạt được ở sở trường của mình”.



Nguyễn Trần Yến Nhi - nữ sinh Nghệ An xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00 với 29,75 điểm. Ảnh: NVCC.



Trong tương lai, Sở GDĐT Nghệ An có những chiến lược, củng cố các mô hình, lấy học sinh làm trung tâm, tiếp tục tăng quyền chủ động cho giáo viên, yêu cầu giáo viên dần dần sẽ bỏ đánh giá điểm số hàng ngày, thay vào đó là những nhận xét, khích lệ sự tiến bộ của học sinh. Từ đó học sinh sẽ vươn lên tự nhiên theo năng khiếu, sở trường của từng học sinh...





Trước đó, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ngành Giáo dục Nghệ An đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.