Trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An vừa phát thông báo tuyển sinh đợt 2. Nội dung trong thông báo tuyển sinh nêu rõ, học sinh có tổng điểm xét tuyển từ 2,5 điểm trở lên, đã bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích, sẽ trúng tuyển lớp 10 năm học 2025-2026. Thông tin này khiến nhiều phụ huynh và giáo viên băn khoăn, lo ngại.

Đây là mức điểm xét tuyển rất thấp so với mặt bằng chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong lịch sử của trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An đây cũng là số điểm trúng tuyển thấp nhất từ trước đến nay.

Trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An nơi vừa phát thông báo tuyển thí sinh với tổng điểm 3 môn chỉ 2,5.

Ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết: “Trong số 31 học sinh trúng tuyển đợt 2 của trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An chỉ có 1 học sinh có tổng điểm 3 môn là 2,5. Trong khi đó, học sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường THPT Nam Đàn 2 trong đợt 1 là 27,75 điểm. Năm nay, lượng học sinh trên địa bàn toàn tỉnh giảm nên công tác tuyển sinh gặp khó khăn".

Trước đó, tại Trường THPT Nam Đàn 2 công bố điểm trúng tuyển đợt 1 là 9,5 điểm. Trong đó có nhiều học sinh trúng tuyển với tổng điểm 3 môn trên 27 điểm.

Ngày 3/7, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo trường THPT Nam Đàn 2, Nghệ An cho biết, điểm chuẩn đợt 2 thấp vì sau khi thí sinh thay đổi nguyện vọng, số hồ sơ đăng ký đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Cụ thể, Trường THPT Nam Đàn 2 được giao 450 chỉ tiêu nhưng thiếu khoảng 40 em nên phải tuyển bổ sung. Về nguyên tắc, thí sinh đã tốt nghiệp THCS không bị điểm liệt (0 điểm) trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là được xét tuyển. Trong đợt tuyển sinh lần 2 cũng có nhiều học sinh đạt điểm cao, chứ không phải tất cả đều thấp.