Nghệ An: Xác minh clip ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông khiến nhiều người thót tim

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét, gõ mạnh vào xe khiến người điều khiển bên trong hoảng loạn, liên tục lùi - tiến giữa vòng vây.
Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Nhiều người đứng xung quanh la hét, một số dùng tay và vật cứng đập vào thân xe, khiến tình hình hỗn loạn.
Clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, nhiều người lo ngại có thể xảy ra va chạm nguy hiểm khi chiếc ô tô liên tục tiến lên, lùi lại giữa đám đông.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Nghĩa Thái - Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết, bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đang mừng khai trương quán trên địa bàn.
Khi phát hiện, nhóm thanh niên yêu cầu người này xóa video nhưng anh ta không xóa, nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.
Công an phường Thái Hòa đang trích xuất camera và lấy lời khai các bên để làm rõ hành vi, nguyên nhân, đồng thời xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không.
Trong báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 11/1025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang cập nhật tình hình vụ cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế.