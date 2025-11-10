Ninh Bình: Chú rể nghi nhảy cầu, mất tích ngay trong ngày cưới

Tối 10/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Ngọc Hợp-Chủ tịch UBND xã Nam Trực xác nhận thông tin về việc một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Qua tìm hiểu, người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H (SN 2002, trú tổ 7, tại xã Nam Trực). Được biết, ngày 9 và 10/11 là ngày diễn ra đám cưới của anh H., trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu theo kế hoạch.

Cầu Đò Quan (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) nơi nghi ngờ chú rể sinh nhảy cầu. Ảnh: TT

Cụ thể, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 10/11, người dân nghi ngờ anh Đ.V.H điều khiển xe máy BKS 18KA 03xxx đi đến khu vực cầu Đò Quan thuộc địa bàn phường Nam Định thì bỏ lại xe tại khu vực giữa cầu sau đó nhảy xuống sông.

Ngay khi nhận được tin, gia đình lập tức đến địa điểm được thông báo để phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Phạm Hồng Thái - Chủ tịch UBND phường Nam Định cho biết: “Đến gần 19h hôm nay, dù nhiều lực lượng chức năng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên nghi nhảy cầu”.

Hiện gia đình và chính quyền địa phương vẫn tổ chức tìm kiếm.