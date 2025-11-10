Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là ai?

Chiều ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (Ninh Bình), cho biết cơ quan công an xã đã vào cuộc xác minh nội dung clip nhạy cảm có hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Liên quan đến vụ việc clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ, có thông tin cho rằng người đàn ông trong clip giống ông N.V.Đ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện những nội dung ông N.V.Đ đăng tuyển giáo viên cho trường THPT Tô Hiến Thành.

Về nội dung trên, ông Nguyễn Xuân Tình xác nhận ông N.V.Đ hiện là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành, đóng trên địa bàn xã Hải Hậu. Còn người đàn ông trong clip nhạy cảm với nhiều phụ nữ có phải là ông Đ không, đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TT

“Ông N.V.Đ hiện là Chủ tịch HĐQT của nhà trường. Còn vị trí phòng ở trong hay ngoài khuôn viên nhà Trường THPT Tô Hiến Thành thì tôi không rõ,” ông Nguyễn Xuân Tình cho biết thêm.

Về Trường THPT Tô Hiến Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu thông tin thêm: “Trường THPT Tô Hiến Thành đóng trên địa bàn xã, nhưng trực thuộc Sở GDĐT quản lý. Còn clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ”.

PV Dân Việt đã liên hệ qua số điện thoại được cho là của ông N.V.Đ để xác minh thêm thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Hình ảnh "thân mật" của người đàn ông được cho là ông N.V.Đ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trường THPT Tô Hiến Thành. Ảnh: MXH

Cũng theo thông tin từ báo cáo của Trường THPT Tô Hiến Thành, nhà trường đã đưa ra một số khẳng định: Người đàn ông xuất hiện trong các clip không phải là Hiệu trưởng, cũng không phải cán bộ nhân viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, và chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Các clip được xác định diễn ra trong khoảng thời gian năm 2024 và đầu năm 2025, tức là trước thời điểm sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới (nếu có thông tin sáp nhập).

Trường THPT Tô Hiến Thành cũng thông tin, phòng làm việc xuất hiện trong hình ảnh và clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, trong văn bản ngắn do Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành ký tên, không nói rõ người đàn ông xuất hiện trong clip nhạy cảm có liên quan đến việc quản lý nhà trường không; phòng làm việc xuất hiện trong hình ảnh và clip có thuộc khuôn viên trường hay không?

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến của vụ việc.