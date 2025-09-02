Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình

Các nghệ sĩ đầy xúc động khi được hòa giọng tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa diễn ra sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện có có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.

Chương trình diễu binh, diễu hành là nội dung được đông đảo nhân dân háo hức chờ đợi. Sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến phố trung tâm như: Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Ca sĩ Mỹ Tâm tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Tiếp sau phần Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, tại Quảng trường Ba Đình là một màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt quy tụ 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc. Phần nghệ thuật do PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổng Đạo diễn, nhạc sĩ Lưu Quang Minh làm giám đốc âm nhạc.

Màn nghệ thuật có tới 80 nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, hoa hậu, vận động viên… tham gia biểu diễn. Trong đó, ca sĩ nhí ít tuổi nhất tham gia biểu diễn là bé Hà Thủy Tiên mới 7 tuổi. Ngoài ra còn có Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, ca sĩ Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Dương Hoàng Yến, Trúc Nhân...

Mở đầu, bé Hà Thủy Tiên cất lời của bài Quốc ca, ca sĩ Mỹ Tâm tiếp nối với những lời ca trong bài Giai điệu tự hào: “Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con rưng rưng. Khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng” làm không khí tại Quảng trường Ba Đình thêm sâu lắng.

Các ca sĩ hòa giọng ở phần cuối lễ kỷ niệm A80. Ảnh chụp màn hình

Và khi giai điệu Việt Nam thịnh vượng sáng ngời cất lên với sự hòa giọng của nhiều thế hệ ca sĩ thì âm nhạc đã trở thành tiếng lòng Việt Nam, nhịp đập của trái tim. Việc kết nối các ca sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau tạo nên mạch nguồn xuyên suốt, thể hiện sự đoàn kết và đồng lòng của người Việt Nam.

Màn nghệ thuật có tới 80 nghệ sĩ, ca sĩ trẻ, hoa hậu, vận động viên… tham gia biểu diễn. Clip: VTV

Màn múa 54 anh em dân tộc đoàn kết được trình diễn bởi hàng nghìn diễn viên chuyên và không chuyên. Tiết mục này không chỉ là màn đồng diễn vô cùng đẹp mắt mà còn mang nhiều thông điệp ý nghĩa về sự đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc đang sống trên dải đất hình chữ S.

Nhạc sĩ Lưu Quang Minh chia sẻ với Dân Việt, nhạc múa 54 anh em dân tộc đoàn kết do chính anh sáng tác cho chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 lịch sử.

Màn đồng diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. Ảnh: FBNV

“Đây là một sáng tác khí nhạc mới nhất của tôi trong năm 2025. Khán giả yêu nhạc biết tới các ca khúc nhiều hơn những tác phẩm khí nhạc, nên tôi cảm thấy rất may mắn được gửi gắm cảm xúc của mình qua những nét nhạc đặc trưng của mỗi vùng miền Việt Nam”, nhạc sĩ Lưu Quang Minh cho biết.

Kết thúc phần nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ca khúc Việt Nam bước tới vinh quang, Việt Nam trong tôi là với sự hòa giọng của 80 ca sĩ, vận động viên, hoa hậu và quần chúng.

Tiết mục này như một cái kết trọn vẹn của tổng thể chương trình, tạo nên bản hòa ca sống động bằng âm nhạc và bằng nhịp điệu của trái tim. Tất cả các ca sĩ đã không thể hiện bài hát bằng kỹ thuật thanh nhạc thông thường mà bằng tiếng lòng của trái tim người Việt Nam.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn bộc bạch với Dân Việt rằng: “Chương trình nghệ thuật sáng 2/9 là những khoảnh khắc mang dấu ấn lớn của tình đoàn kết khi nghệ sĩ cả nước ở các dòng nhạc cùng hội tụ trên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, cùng cất cao tiếng hát mừng đại lễ, mừng Tổ quốc vinh quang. Tôi vô cùng tự hào, hạnh phúc khi được góp tiếng hát của mình cùng tập thể các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện trọng đại này. Đây sẽ là khoảnh khắc không bao giờ quên được trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi”.

Tham gia biểu diễn trong chương trình, ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ với Dân Việt rằng: “Khoảnh khắc đứng cùng sân khấu với 80 nghệ sĩ trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác Hồ từng đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trước sự cộng hưởng của 80 nghệ sĩ cùng phần phối khí nhiều cảm xúc của Giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh khiến trái tim tôi như lạc nhịp.

Không ca sĩ nào hát đơn mà cùng nhau hoà ca cùng các tác phẩm tự hào dân tộc. Chúng tôi hoà làm một và thấy mình nhỏ bé đến lạ. Tiếng hát của chúng tôi ai khi ấy chỉ như một thanh âm khởi xướng, để rồi được hòa tan và hoà ca trong bản hợp xướng của triệu triệu người dân Việt Nam. Đó là một nguồn năng lượng khổng lồ, một niềm tự hào thuần khiết được trao cho từng nghệ sĩ, mang trong mình sứ mệnh và trọng trách cao cả”.

Ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết thêm: “Khi được là một trong 80 nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng nay, tôi thấy được trách nhiệm của mình với đất nước và tự hào lắm khi được lựa chọn.

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bồi đắp thêm tình yêu và niềm kiêu hãnh về đất nước mình. Tôi cảm nhận rõ ràng mình đang được tham gia vào một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại, được chứng kiến những giá trị thiêng liêng vẫn đang sống một cuộc đời mãnh liệt trong trái tim của mỗi người dân.

Được là một phần của dòng chảy cảm xúc chung ấy, được dùng tiếng hát của mình để phụng sự cho một tình yêu lớn lao trong một dấu mốc lịch sử trọng đại, với tôi, đó là vinh dự, là gia tài vô giá trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Sự kiện trọng đại này giống như một chất xúc tác mạnh mẽ, làm cho tình yêu vốn đã luôn ở đó được trỗi dậy, được bùng cháy và lan tỏa. Vì vậy, đây không phải là một "hiện tượng" nhất thời mà là sự biểu hiện rực rỡ của một tình yêu sâu sắc, bền bỉ đã được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Và được chứng kiến, được là một phần của sự trỗi dậy đẹp đẽ ấy, với Hà, là một niềm hạnh phúc và lạc quan vô cùng lớn”.

Ca sĩ Sao mai Thu Hằng cũng bày tỏ với Dân Việt rằng: “Nếu chỉ dùng từ “tự hào” thôi thì chưa đủ để diễn tả cảm xúc của tôi khi được cùng 79 ca sĩ, vận động viên, hoa hậu… biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng nay. Với một người nghệ sĩ trẻ, đây sẽ là dấu ấn đậm nét trong quãng đời làm nghệ thuật. Dấu ấn này là sức mạnh, là nguồn động viên to lớn, là niềm vinh dự lớn lao… để tôi vững bước trên con đường làm nghề, tiếp tục cống hiến tài năng và trí tuệ, giọng hát cho nghệ thuật nói riêng, cho đất nước Việt Nam nói chung”.



