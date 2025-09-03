Mới đây, chị Ngọc Hà, bà xã của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý thông tin: "Anh Lý đã mổ xong, trộm vía đang tĩnh dưỡng. Em cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm ạ".

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý vừa trải qua phẫu thuật. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với PV Dân Việt, đại diện của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cho biết: "Anh Công Lý mổ sỏi đang nằm viện theo dõi 2 -3 hôm. Anh Công Lý mổ xong trưa nay, hiện tại sức khỏe anh Công Lý cũng ổn định rồi. Hiện giờ nằm viện để bác sĩ theo dõi thêm. Nhưng anh đang cố xin về nhà vì tâm lý ngại ko muốn ở lại vì ám ảnh bệnh viện”.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, anh trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã được cải thiện đáng kể. Anh có thể trở lại với công việc nghệ thuật, đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình.



NSND Công Lý đang phục hồi sau ca mổ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện anh đã thôi giữ chức vụ này.

Được biết NSND Công Lý kết thúc vai trò Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào cuối tháng 3/2025 sau khi hoàn thành nhiệm kỳ.



Sau khi bị đột quỵ, sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý không được như trước và vẫn trong quá trình phục hồi. Tháng 3/2024, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tham gia một vai ngắn trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng; Gió làng Kình; Tình khúc bạch dương; Khi đàn ông góa vợ bật khóc; Hướng dương ngược nắng; Những cô gái trong thành phố; Dưới bóng cây hạnh phúc…