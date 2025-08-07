Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà

Mới đây, trang cá nhân của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đăng tải hình ảnh Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc cùng con trai tới thăm nhà. Anh viết dí dỏm: "Nam Tào đến thăm nhà Bắc Đẩu. Cảm ơn ngài!".

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượt tương tác lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước tình cảm gắn bó của hai nam nghệ sĩ tài năng, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới nghệ sĩ Công Lý, mong anh sớm hồi phục, trở lại sân khấu.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý. (Ảnh: FBNV)

Trong gần 2 thập kỷ gắn bó với chương trình Táo quân, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã tạo thành "cặp bài trùng" Nam Tào – Bắc Đẩu ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Hình ảnh và lời thoại của cả hai trở nên quen thuộc đối với nhiều thế hệ, tạo nên thương hiệu riêng cho chương trình Táo quân, trở thành một phần ký ức Tết của hàng triệu gia đình Việt.

Vào năm 2020, khi Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý được trao quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã tặng anh một chiếc đồng hồ khá đắt tiền nhân dịp anh lên chức. Ngay khi nhận được chiếc đồng hồ này, Công Lý đã đăng lên trang cá nhân để chia sẻ với người hâm mộ.

Anh viết: “Thế này vẫn chưa xong đâu nhé em Nguyễn Xuân Bắc! Mặc dù vẫn xúc động!... thằng em”. Trước tình cảm của đàn anh, nghệ sĩ Xuân Bắc đáp lời: “Xong sao được mà xong. Em có nói gì đâu. Chúc mừng anh ở cương vị mới”.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc trong chương trình "Táo quân". (Ảnh: VTV)

Trong một buổi họp báo, khi được hỏi tại sao không cùng NSND Xuân Bắc diễn chung tại các chương trình khác ngoài Táo quân, NSND Công Lý hài hước trả lời: “Tôi với Xuân Bắc chưa diễn chung với nhau là vì có anh thì không có em, mỗi rừng chỉ có một hổ. Nếu tôi lên sân khấu thì Xuân Bắc nên đi làm việc khác, đi làm âm thanh, lo ánh sáng chẳng hạn. Tôi nghĩ Xuân Bắc không đối chọi được với tôi đâu…”.

Hiện tại, dù bận rộn với vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe đàn anh. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ Công Lý nhiều lần đăng tải những hình ảnh "Nam Tào" và "Bắc Đẩu" tíu tít trò chuyện, gương mặt phấn khởi khi gặp nhau.

Tháng 7/2021, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng. Từ một nghệ sĩ hoạt động năng nổ, anh vận động khó khăn, luôn cần người bên cạnh giúp đỡ. Sau bốn năm, nghệ sĩ vẫn đang chữa trị, tập phục hồi chức năng, có chuyển biến tốt.

Anh từng trở lại truyền hình qua một số vai diễn nhỏ trong các phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ (2022), Gia đình mình vui bất thình lình (2023), Trạm cứu hộ trái tim (2024). Nhân vật của anh thường xuất hiện ngắn, ít thoại, không phải di chuyển nhiều.