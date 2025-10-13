Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc "nữ hoàng sân khấu miền Nam" thường phải lén lút làm lúc sinh thời

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu xúc động kể về nghệ sĩ Thanh Nga: “Má Ba chỉ biết đi hát, không bận tâm chuyện tiền bạc”

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời về nghệ thuật. Bà nội ông là bà bầu Thơ (chủ đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga lừng lẫy), bố là nghệ sĩ Hữu Thìn, cô ruột là NSƯT Thanh Nga, chú là NSƯT Bảo Quốc.

Trong ký ức của Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Thanh Nga là người vô tư, hồn nhiên và gần như không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. “Từ nhỏ tới lớn, má Ba làm cái gì cũng là do bà nội tôi – bà bầu Thơ lừng danh – lo hết. Bà nội lo toàn bộ, ăn gì cũng do bà mua. Má Ba không biết đếm tiền”, ông kể.

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu là cháu ruột "nữ hoàng sân khấu miền Nam" Thanh Nga. Ảnh: FBNV

Ngay cả khi lập gia đình, cuộc sống của nghệ sĩ Thanh Nga vẫn được chồng chu toàn. Thời điểm đó, một suất hát của bà có thù lao lên đến 42 đồng – con số đáng kể lúc bấy giờ. Tuy nhiên, toàn bộ tiền cát xê đều do chồng giữ, má Ba chỉ được đưa lại một đồng để mua sầu riêng – món bà rất thích.

“Má Ba mê sầu riêng và nhãn lắm nhưng bà nội tôi không cho ăn vì sợ nóng, ảnh hưởng giọng hát. Vì vậy má Ba thường phải ăn lén để bà nội không biết”, Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu tiết lộ.

Nói về nghề, nam nghệ sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối với tài năng của Thanh Nga: “Về nghề thì chắc chắn tôi không phải nói hay bàn gì về má Ba. Trời sinh má Ba ra để đi hát nên má Ba không biết gì khác, chỉ biết đi hát, làm nghề”.

"Nữ hoàng sân khấu miền Nam" cùng chồng con và mẹ. Ảnh: TL

Theo thời gian, khi trưởng thành hơn, Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu ngày càng thấu hiểu những điều đặc biệt ở má Ba và nhận ra bản thân cũng có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng mình khác bà ở một điểm: “Đến thời tôi thì bao nhiêu chuyện xảy ra với gia đình. Thành ra tôi cũng biết tính toán một phần nào đó nhưng là tính toán chuyện trong gia đình thôi. Giờ bảo tôi ra ngoài chợ mua bán thì tôi cũng không biết gì. Tôi không biết buôn bán gì hết, chỉ biết làm nghề thôi”.

Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu cũng hồi tưởng về thời thơ ấu sống trong nhung lụa: “Hồi bé tôi sống như một công tử. Gia tộc tôi là một trong Ngũ đại gia của cải lương Nam Bộ. Chỉ cần nói tới cái tên của nghệ sĩ Thanh Nga thôi, mọi người đều biết gia tộc tôi như thế nào".



"Nữ hoàng sân khấu miền Nam" Thanh Nga cùng mẹ và các cháu. Ảnh: TL

Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn vào những năm 1960 - 1970. Bà tên thật Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31/7/1942, ở Tây Ninh. Cha của bà là Nguyễn Văn Lợi, mẹ của bà là Nguyễn Thị Thơ, tức bà bầu Thơ, trưởng đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng một thời.

Từ năm 16 tuổi, NSƯT Thanh Nga đã trở thành "ngôi sao sáng" của làng cải lương miền Nam. Tên tuổi của nữ nghệ sĩ gắn liền với nhiều vở diễn kinh điển như: Người vợ không bao giờ cưới; Bên cầu dệt lụa; Tiếng trống Mê Linh... Bên cạnh tài năng, nữ nghệ sĩ còn sở hữu nhan sắc vạn người mê, luôn bừng sáng mỗi khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Bà từng đoạt giải Thanh Tâm triển vọng với vai sơn nữ Phà Ca trong tuồng Người vợ không bao giờ cưới. Năm 1966, nghệ sĩ Thanh Nga đoạt giải Thanh Tâm xuất sắc với vai Giáng Hương trong vở Sân khấu về khuya. Ngoài cải lương, Thanh Nga cũng là gương mặt tham gia nhiều phim điện ảnh. Bà từng nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1974, với vai cô gái Huế trong phim Nắng chiều.

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga - "Nữ hoàng sân khấu miền Nam". Ảnh: FBNV

Biến cố xảy ra với NSƯT Thanh Nga vào tháng 11/1978. Tối đó, bà cùng gia đình bước lên xe sau khi diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp hát Cao Đồng Hưng. Một kẻ lạ mặt đã xông vào xe, chĩa súng đòi bắt cóc con trai bà. Trong lúc cố gắng bảo vệ con trai, nữ nghệ sĩ Thanh Nga và chồng đã bị bọn bắt cóc nổ súng sát hại. Bà qua đời ở tuổi 36, khi đang ở thời kỳ rực rỡ nhất.

Năm 1984, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên dù đã qua đời nhưng vẫn được truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng đầu tiên. Danh hiệu một lần nữa khẳng định những đóng góp của Thanh Nga với nền cải lương nước nhà.